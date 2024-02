Corte Suprema abrió investigación contra el excongresista José Rodolfo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito

Rodolfo Pérez Suárez fue uno de los tres representantes investigadores de Álvaro Uribe por el caso de las chuzadas del DAS - crédito Luisa González/REUTERS

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el excongresista José Rodolfo Pérez Suárez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Sala de Instrucción del alto tribunal lo citó a indagatoria por los hechos relacionados con el supuesto incremento injustificado de su patrimonio entre el 2011 y 2016, cuando ejercía como representante a la Cámara por el departamento de Casanare.

“(...) se investiga la supuesta compra de un bien, en 2014, el cual habría pagado en efectivo, sin que se justificara la procedencia de una parte del dinero para adquirir esa propiedad. Además, se investigan varios depósitos bancarios que recibió en su cuenta, sin que haya justificación sobre su origen”, señaló la Corte Suprema de Justicia.

Pérez Suárez es recordado por haber protagonizado un escándalo en 2013 por haber agredido físicamente a sus exesposas Zully Mejía y Carolina Flórez, esta última llegó a ser señorita Santander en 2012. Además, al también abogado se le señaló por presuntamente haber tenido vínculos con paramilitares de la región.

El excongresista fue uno de los tres representantes investigadores de Álvaro Uribe por el caso de las chuzadas del DAS.

Una herencia de investigaciones y presunta parapolítica

El hermano del excongresista Rodolfo Pérez Suárez fue condenado por la Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa

De acuerdo con una investigación de la Silla Vacía, Rodolfo Pérez Suárez, conocido en Casanare Negro Pérez, entró a la política por herencia familiar, pues heredó los votos de su hermano Miguel Ángel, que fue gobernador de Casanare dos veces, primero entre 1996 y 1997, y luego entre 2004 y 2007.

Sin embargo, no solo la política fue heredada. También las investigaciones penales parecen ser asunto de familia, pues su hermano terminó condenado en 2006 por la Corte Suprema por concierto para delinquir.

Segú el alto tribunal, Miguel Ángel Pérez Suárez recibió dinero de los paramilitares para su campaña de 2003. Lo anterior fue probado gracias a un video en el que se le veía recibiendo cien millones de pesos de Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos, lo que le costó la Gobernación.

Según recopiló el medio citado, el propio Martín Llanos declaró que había tenido estrechas relaciones políticas con los dos hermanos Pérez, mencionando directamente a Rodolfo, que apareció en la política de Casanare en 2007, cuando relevó a su ya condenado hermano e impulsó el crecimiento de Apertura Liberal en las elecciones locales de ese año. Logró quedarse con seis alcaldías y dos de los 13 diputados.

En 2010, Rodolfo Pérez Suárez llegó al Congreso de la República con 13.931 votos que dieron aval a su curul en la Cámara de Representantes. Obtuvo la mayor votación de su departamento y se retiró de su labor legislativa en 2014.

El episodio de violencia intrafamiliar

El excongresista Rodolfo Pérez Suárez fue acusado de violencia intrafamiliar por agredir física y verbalmente a dos de sus compañeras sentimentales - crédito Getty Images

El escándalo que se desató en 2013 por la presunta violencia intrafamiliar de la que sería victimario Pérez Suárez, inició con la denuncia interpuesta por Zully Mejía Cely sobre una agresión física y verbal hacia ella en marzo de ese año.

Según relató la mujer, la agresión ocurrió el 15 de marzo (de 2013) en un apartamento del norte de Bogotá, cuando el entonces congresista le propinó una fuerte golpiza.

“En marzo de este año un día me encuentro con José Rodolfo y me agredió física y verbalmente (…) Me golpeó fuertemente, me dio patadas, puños y bofetadas. Le advertí que iba a denunciar la agresión y él respondió con amenazas”, declaró la mujer, según El Espectador. Mejía al parecer habría perdido un bebé que estaba esperando, aunque no acusó a su esposo por la pérdida.

El representante se defendió en varias oportunidades asegurando que el motivo de las denuncias fueron falsas y que su esposa estaba “enferma”. Sin embargo, el episodio se volvió a repetir con otra de sus parejas sentimentales, la exseñorita Santander Carolila Flórez, que representó al departamento en Miss Colombia 2012.

Uno de los varios testimonios que dio la mujer, que fue víctima de violencia intrafamiliar a sus 19 años, fue tomado por Semana en enero de 2012, cuando en plena Feria de Manizales, el entonces congresista la abofeteó:

“Él me golpeó en el apartamento de una congresista de esa época. Todos se dieron cuenta porque al otro día yo no tenía ni ropa para vestirme ni celular. Todo me lo botó. Me tocaba andar con gafas de sol para taparme algunos golpes”, contó Carolina al medio citado.