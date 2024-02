Westcol respondió a la demanda de Yeferson Cossio: “Perdón no pide ni satanás”

El paisa respondió y aseguró que no pedirá perdón y que solamente acudirá a los juzgados - crédito @Antiraticas/X

Toda una polémica se ha generado en las redes sociales, desde el momento en que se conoció que Yeferson Cossio había demandado a Westcol. El intérprete de Exótico y expareja de Aida Victoria Merlano se ha visto envuelto en varias oportunidades en acusaciones de estafa por parte de otros reconocidos personajes del mundo digital.

Uno de los que más recientemente se refirió al tema fue Nicolás Arrieta, que en noviembre de 2023 se refirió a Numa Pérez, un antiguo asociado de Cossio. Sin embargo, el influencer que ha sido noticia por su cirugía de alargamiento de piernas, finalmente tomó la decisión y arremetió en contra de varios de sus colegas y señaló que no permitirá que su nombre se vea afectado por este tipo de acusaciones.

Yeferson Cossio no permitirá que su nombre se vea afectado nuevamente por los comentarios de estafa en su contra - crédito @yefersoncossio/Instagram

Recientemente, se viralizó un video en el que Westcol habría reaccionado a la demanda que instauró Cossio en su contra y aseguró que se presentará a los juzgados, pero no ofrecerá disculpas públicas. Entre risas, aseguró que él como influencer no ha promocionado este tipo de estafas y, así, engañar a los internautas que caigan en juegos para perder su dinero.

“Resulta que como nadie está sonando, tienen que acudir a lo primero que vende… Que es tirarme a mí, es lo único que tienen que hacer”, expresó inicialmente Westcol en un video que dura aproximadamente 13 minutos en su cuenta de Facebook.

Asimismo, agregó que en países como España cuando un influenciador promociona contenido en sus redes sociales con criptomonedas, implica que enfrenten un proceso que los puede enviar a la cárcel. “Por más que yo tenga la razón, aquí gana el que mejor tenga abogados y ese socio debe tener 150.000 abogados esperando que alguien salga y diga algo de él”, agregó el novio de Aida Victoria Merlano.

Qué dijo sobre sus disculpas públicas

El streamer colombiano, Westcol, se pronunció sobre la demanda en su contra por parte de Yeferson Cossio - crédito @westcol/Instagram

El streamer aseguró que llevaba mucho tiempo sin mencionar a Cossio en sus redes sociales, por lo que lo único que estaría buscando el antioqueño es “atención”. Después de esto, indicó la decisión que tomaría con respecto a la solicitud de los abogados del creador de contenido sería no ofrecer disculpas públicas y presentarse en los juzgados.

“La segunda opción sería pedir perdón […] La verdad eso para mí es humillarme, cómo me voy a humillar haciendo una estupidez de esas […] Yo no me voy a retractar de algo que yo sé que es verdad, me toca tirarme para el juzgado. Nadie más lo va a hacer, nadie más, qué influencer es capaz de hacerlo, ninguno, todo el mundo anda azarado de la vida”, expresó el streamer.

Qué dijo Cossio sobre su demanda

El creador de contenido informó a sus más de once millones de seguidores el miércoles 14 de febrero que emprendió varias demandas en contra de colegas influenciadores bajo el cargo de “calumnia”.

Yeferson Cossio se pronunció en redes sociales sobre la demanda que instaurará a varios de sus colegas, el primero en caer fue Westcol - crédito @yefersoncossio/Instagram

“Me cansé de quedarme callado y dejar que por no seguirles el jueguito dejar que hicieran lo que se les dé la gana. Entonces empecé a demandar a todo el mundo”, sostuvo Cossio en el video, a la par que se refería a los que hablaban mal de él y otras personas para ganar vistas en plataformas digitales como “seres miserables”. Explicó que sus abogados le insistieron en demandar, pero por un tiempo prefirió no referirse al tema públicamente, hasta ahora.

Aunque en el reel con el que dio a conocer la noticia, llamó la atención que aparecía el rostro de Westcol, actual novio de Aida Victoria Merlano, como el primer demandado. No lo mencionó con nombre propio, pero sí se refirió a él como “uno que vivía lambiendo que yo era el héroe y esto, que por favor juntémonos. Quién sabe con cuántas mandó a decir, pero vi cómo era así con los demás, pues sentí asquito”.