Naren Daryanani salió de ‘La casa de los famosos’: así fue el accidente que lo dejó por fuera de la televisión

La Casa de los Famosos ha ido ganando popularidad entre los colombianos, que siguen de cerca cada acontecimiento con las celebridades vigiladas por cámaras las 24 horas del día. En la primera eliminatoria el actor Naren Daryanani se convirtió en el primero en salir del programa, no sin antes dejar a uno de sus compañeros nominado para la eliminación.

El nombre del actor se convirtió en tendencia en las redes sociales, y muchos recordaron su paso por uno de los programas más populares en la historia de la televisión colombiana, como lo fue Padres e hijos, una serie que estuvo al aire por más de 17 años, acompañando las tardes de los colombianos.

Luego de que se confirmara su participación en La casa de los famosos, un reality en el que las celebridades son vigiladas en todo momento, muchos se emocionaron al verlo nuevamente en pantalla; sin embargo, su paso fue más corto del que se pensaba, debido a que no contó con los votos suficientes para seguir en el programa. Daryanani se marchó, no sin antes nominar a Miguel Melfi a la eliminación.

Qué fue lo que sucedió con Naren Daryanani

Naren Daryanani tuvo que alejarse de la televisión colombiana debido a un accidente que sufrió mientras jugaba fútbol. El reconocido actor perdió un testículo después de recibir un fuerte golpe, una situación que cambió su vida por completo.

Mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos al norte de Bogotá, el actor comentó que, al dirigirse a gran velocidad hacia el arco rival en busca de anotar un gol, chocó con el guardameta, quien trató de cerrar espacios para evitar que le marcaran un tanto. En el impacto, la rodilla del portero golpeó la entrepierna de Naren Daryanani, haciéndolo caer al suelo con mucho dolor. Incluso mencionó que le costó respirar por unos segundos.

Sus amigos lo auxiliaron y el actor decidió esperar, tomando analgésicos para el dolor y antiinflamatorios. Sin embargo, sus testículos permanecieron hinchados durante varios días. Casi dos meses después, seguía mucho dolor, al punto de no soportar la ropa, y uno de sus testículos seguía inflamado. A pesar de ello, no había querido buscar atención médica por que sentía vergüenza.

Fue tanto el dolor que finalmente decidió acudir de urgencias al hospital, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de inmediato para extirparle el testículo debido a la infección que se generó. En una entrevista con La Red, de Caracol Televisión, hace un tiempo, el actor comentó:

“Me tuvieron que extirpar mi testículo, tenía una especie de tumor. Estaba infectado y supremamente inflamado. El doctor me dijo que merecía una medalla de oro por resistir ese dolor por tanto tiempo”, aseguró Naren Daryanani.

En otra charla que sostuvo con Canal Uno, el actor mencionó otros de los grandes problemas que presentó durante ese periodo de tiempo fue la perdida de peso, llegando incluso a pesar 30 kilos menos. Este accidente lo llevó a alejarse de la televisión por un buen tiempo.

“Pesaba 78 bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”.

Pese a las enormes dificultades por las que pasó el actor, se comprometió consigo mismo y poco a poco logró recuperarse de este difícil momento de su vida, superando muchos de los obstáculos que se presentaron en su camino.