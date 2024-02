Líder motero defendió al gremio tras imprudencia de conductor con una tractomula: “Demostremos que nosotros pensamos”

El hecho ha generado indignación en el gremio de motociclistas - crédito Getty / Redes sociales

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, 270 motociclistas murieron en accidentes de tránsito en Bogotá, lo que representa un aumento del 12% en comparación con 2022; sumado a esto, en el inicio de 2024 se han registrado varios hechos de inseguridad en los que los criminales se movilizaban en moto.

Te puede interesar: Gremio de moteros anunció que no aceptará medidas de seguridad que los perjudiquen

Esto ha hecho que a pesar de la presencia de concejales como Julián Forero Fuchi, en Bogotá se vuelva a hablar sobre las medidas que se deberían implementar en el distrito con este gremio de conductores.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Video: Taxista escapó de un retén vehicular y en redes lo compararon con “Rápido y Furioso”

Sumado a esto, un video que se hizo viral en redes sociales dejó mal parados de nuevo a los motociclistas en la ciudad; ya que en la grabación, que fue compartida por múltiples usuarios, se observa el comportamiento imprudente de un conductor que buscaba salir de un trancón.

En el video, que fue grabado en una glorieta de la capital, se ve a un grupo de motociclistas a un lado de donde se encontraba una tractomula, pero uno de ellos, buscando salir de la congestión vehicular, tomó la decisión de intentar pasar con su moto por debajo del vehículo de carga.

Te puede interesar: Fueron identificados los dos fallecidos por accidente en La Vega: eran oriundos de Bogotá

Esta imprudente acción hizo que en redes sociales se crearan múltiples memes al respecto y hasta comparaciones con escenas de películas de Hollywood.

Luego de estar debajo de la tractomula, el conductor se dio cuenta de que debido al maletero no pasaba su moto por debajo del vehículo de carga, por lo que desistió de su idea y terminó posicionándose donde estaba de nuevo.

Usuarios resaltaron que este tipo de comportamientos son los que provocan tragedias en las vías - crédito Redes sociales

Por fuera de las bromas, la mayoría de comentarios remarcaban la irresponsabilidad del motociclista, destacando que el conductor del vehículo de carga tiene poca visibilidad y en caso de haber acelerado este hecho hubiera terminado en una tragedia.

Sumado a esto, algunos moteros resaltaron que este tipo de conductores no representan a todo el gremio, pero sí eran responsables de las estigmatizaciones que luego recibían.

“Llegaba a arrancar el camión y no la contaba más, por no esperar dos minutos”, “Por este tipo de manés es que luego dicen que todos los moteros somos igual de irresponsables” o “Se ve perfecta la placa, en este tipo de casos la Secretaría si debe enviar un comparendo por correo”, son algunos de los comentarios al respecto.

Motociclistas resaltaron que este tipo de conductores no representan al gremio - crédito Sergio Acero/Colprensa

El ‘Señor Biter’ defendió a los moteros en Bogotá

Debido a la popularidad que tuvo el video, Señor Biter, que es uno de los influenciadores de movilidad con más reconocimiento de Colombia, se pronunció sobre el comportamiento del motero y resaltó que casos como este dañan la imagen de los moteros en el país.

“Lastimosamente, este tipo de malos ejemplos terminan dañando a todo un gremio, afortunadamente en el video se ve que solo a uno se le dio por dárselas de Toretto”.

De la misma forma, el creador de contenido invitó a los demás motociclistas a no replicar este tipo de imprudencias, y aseguró que hay más conductores que respetan las normas de tránsito en la ciudad.

“Hay conductores de motocicleta que tienen familia o así no la tengan, no se van a dejar llevar por imprudentes que lo que hacen con sus actos es dañar un gremio… No nos dejemos llevar por esos desadaptados que son unos y terminan dañando a todos. Demostremos en la calle que nosotros pensamos con esta (se señala la cabeza)”, puntualizó Biter en su cuenta de Instagram.

A pesar de que el video cuenta con más de 370.000 reproducciones en la red social X (antes Twitter), hasta el momento la Secretaría de Movilidad de Bogotá no se ha pronunciado al respecto.