Esposo de La Tremenda negó que su pareja lo haya drogado y sodomizado: “Todo fue para generar vistas”

Ola de críticas a la influenciadora por drogar y abusar de su esposo

La influenciadora Dailyn Montañez, más conocida como La Tremenda, está en el ojo del huracán luego de asegurar que había drogado, golpeado y abusado de su esposo, Jordan Galván. Ante la ola de críticas por la confesión, su compañero sentimental afirmó que todo se trató de una estrategia de publicidad.

Durante la boda de la pareja que se llevó a cabo el sábado 17 de febrero, el esposo de la creadora de contenido negó que su pareja le hubiera cometido estos actos. “Amor, a mí me están diciendo que yo abusé de usted. ¡Imagínese!”, señaló La Tremenda.

A lo que Jordan Galván respondió: “Muchachos, somos influencers, esto es polémica para que le vaya bien al video. ¿Ustedes creen que, si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado? Yo la dejo, una vieja loca así para qué”.

Además, la Tremenda agregó que “aparte no lo hubiéramos contado. Pero gracias por la publicidad, todo fue para generar vistas.

De igual manera, la creadora de contenido viajó a Madrid y no supo durante nueve horas lo que estaba sucediendo. Cuando llegó a territorio europeo se dio cuenta de la polémica que había generado por lo que decidió publicar un video de cuatro minutos en su cuenta de TikTok en la que se refirió al tema y pidió disculpa a sus seguidores.

Esposo de La Tremenda negó que su pareja lo haya drogado y sodomizado

“Jamás pensé recibir comentarios tan fuertes y malos, yo sé que en parte es culpa mía por hablar de estos temas en un podcast, algo que no es real”, expresó la creadora de contenido.

Mostrándose preocupada, Dailyn Montañez recalcó que se dejaron llevar por las emociones: “yo no soy ninguna violadora ni maltratadora, ni manipuladora. En la relación tenemos problemas como todas las parejas, pero jamás he llegado a estos casos con mi pareja”.

Esta afirmación la apoyo su esposo Jordan Galván que también señaló: “De verdad pedimos disculpas públicas porque estuvimos en nuestro primer podcast y no supimos manejar la emoción, nos dejamos llevar y estamos arrepentidos de eso”.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “por qué dijiste todo eso con tanta naturalidad?”; “Entonces fue verdad o Mentira?”; “Broma? No creo, contó detalles, dijo hasta el nombre de su amigo involucrado, pregunto mas de una ocasión si lo podia contar, decir que es broma no la salva de nada”; “Honestamente no creo sea mentira cuando Mariam les pidió contaran esa anécdota. Lo que sí es realmente importante es que esa vida es de ellos”: fueron algunos de los mensajes.

Supuesto abuso de la Tremenda

En un reciente episodio del Show de Mariam Obregón, se desató una polémica cuando Galván Julio reveló que había sido drogado por su pareja, la influenciadora conocida como Montañez, para llevar a cabo una práctica sexual sin su consentimiento.

Polémica ante supuesto abuso de La Tremendo a su esposo - crédito @tremdeda.show/Instagram y @yordan_galvan/Instagram

Según relató Julio, Montañez admitió abiertamente haberle administrado una sustancia en su bebida para que perdiera el conocimiento y pudiera proceder según su voluntad.

“La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: ‘Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer’”, explicó Montañez durante la entrevista.

La intervención de Mariam Obregón no tardó en señalar la gravedad de los actos descritos, subrayando que se trató de una violación al consentimiento de Julio. “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”, afirmó Obregón, quien intentó poner en perspectiva la seriedad de la situación.

Por su parte, Montañez justificó sus acciones argumentando que, debido a la reluctancia de Julio a probar nuevas prácticas, sintió que no le quedaba otra opción. “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”, declaró la influenciadora.