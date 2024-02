Sofía Vergara: de Griselda a la pantalla grande junto a Jennifer López, Ben Affleck y muchas estrellas más

Sofía Vergara hace parte de los dioses del zodiaco en la película de Jennifer López donde representa al signo cáncer - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara continúa disfrutando del éxito de su serie Griselda y sumó un nuevo logro a su prometedor 2024, pues su aparición en la nueva película This Is Me…Now: A Love Story, en la que Jennifer López revela su oscuro pasado amoroso que causó sensación.

En la cinta, la barranquillera hace parte del consejo zodiacal representando a la diosa cáncer al lado de otras grandes estrellas como Post Malone, Jane Fonda y Neil DeGrasse Tyson que conforman el exclusivo elenco de la producción en la que también está incluido el mismo Ben Affleck.

Boquiabiertos dejó a los espectadores la diva del pop mundial con la ambiciosa apuesta del filme que recolecta sus desamores, decepciones, adicciones y más grandes ambiciones que al parecer en este proyecto no tuvieron límites. Como parte de su nuevo disco titulado This Is Me…Now, Jennifer López preparó para su público la película This Is Me…Now: A Love Story, en la que recopila una serie de videos musicales que hacen parte del álbum.

Sofía Vergara hace parte del exclusivo elenco que conforma nueva película de Jennifer López llamada This Is Me... Now: A Love Story, en la que también actúa Ben Affleck entre otras estrellas más - crédito @carlosochoatv/Instagram

Por otra parte, el desfile de celebridades que cuentan con apariciones en la película también sorprendió, pues demuestra que la cantante no escatimó en gastos al reunir el talento que la acompañaría en esta reveladora historia que es número uno a nivel global en la plataforma Prime Video.

Si bien algunas caras apenas aparecen en la recopilación de imágenes, Sofía cautiva con su actuación que, aunque corta, deja huella en su aparición. Ella es parte de la humanización que plantea la cinta de los signos zodiacales, que cobran vida para aconsejar y debaten sobre la compatibilidad de las diferentes parejas que ha tenido JLO a lo largo de su carrera y que han definido las letras de sus canciones.

En esta narrativa impregnada de elementos astrológicos, La Toti interpreta la figura de Cáncer, regalándole a sus seguidores nuevamente sus expresiones cómicas que tanto extrañaban luego de su salto al drama en la historia que protagonizó y produjo para Netflix sobre Griselda Blanco, la mafiosa más famosa de Colombia.

La Toti y JLO en un mismo proyecto

Sin lugar a duda, dos de las mujeres referentes de la belleza y talento latino son la colombiana Sofía Vergara y la neoyorquina con descendencia puertorriqueña Jennifer López, razón por la que verlas compartiendo proyecto es una verdadera noticia para sus seguidores.

This Is Me...now A Love Story es la película que unió a Jennifer López con Sofía Vergara en un mismo proyecto - crédito Prime Video/YouTube

El motivo de épico encuentro se dio gracias a la película dirigida por Dave Meyers, que describe al detalle un conjunto de videos musicales conectados por la intérprete de éxitos como On the floor, Love don’t cost a thing y If you had my love, personaje que emprende un viaje de reflexión sobre sus intereses románticos y los vaivenes de las decepciones. Seducción, excesos y efectos especiales son el eje central en la película.

Tras la jornada saturada de imaginación, corazones rotos y escenarios creados con inteligencia artificial, la protagonista comprende que este amor tan anhelado solo llegará a ella cuando aprenda a amarse a sí misma. El concepto de la historia está inspirado en su vida personal, y la fascinación con el romance que López admite sentir desde que era una niña. “Cuando me convertí en artista y comencé a crear música, el amor siempre fue mi tema principal”, declaró a la revista Billboard.

Este filme se incorpora como una secuela de su disco de 2002, This Is Me... Then, una producción musical que coincidió con la fase inicial de su romance con Ben Affleck. Las celebridades tuvieron una relación entre 2002 y 2004, y reconectaron sus vidas casi dos décadas después. El matrimonio fue algo inesperado para la Diva del Bronx, que ya se había divorciado tres veces. “Simplemente no podía renunciar a la idea de que había algo increíble ahí fuera para mí, incluso cuando las cosas se pusieran realmente mal, y a veces así fue. Siempre creí en lo más profundo de mi ser que no debía rendirme del todo...”, describió la cantante sobre la decisión de reencontrarse con el amor.

Otras estrellas de la película

Ben Affleck: Aparece primero como un interés amoroso misterioso (su rostro nunca se muestra) y luego como un presentador de noticias llamado Rex Stone.

"This Is Me … Now: A Love Story", el experimento visual de Jennifer Lopez. - crédito cortesía prensa Prime Video