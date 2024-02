Marbelle respalda a Francisco Santos e invita a organizarse ante una posible guerra civil en Colombia por culpa de Petro

Marbelle apoya la idea de Francisco Santos de organizarse para una guerra civil que supuestamente busca Gustavo Petro - crédito @marbelle.oficial / Europa Press / AFP.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indignó a la oposición del Gobierno de Gustavo Petro al instar a la Corte Suprema de Justicia a elegir “a la mayor brevedad posible” a la nueva fiscal general de la Nación.

Ese organismo señaló en un comunicado que sigue de cerca el proceso de elección de la nueva titular del ente acusador y aseguró que “la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

Para los opositores del Gobierno, tal pronunciamiento de la CIDH representa una intromisión a la autonomía del orden constitucional colombiano y una agresión a la rama judicial del país, que además es promovida por el presidente Gustavo Petro.

Así lo ve, por ejemplo, el exvicepresidente Francisco Santos, que en una entrevista con la revista Semana aseguró que lo que busca el jefe de Estado es una guerra civil. “Petro es a lo que está incentivando. ¿O usted qué cree?, ¿que Petro cuando llama a las calles qué es lo que quiere? Petro solo sabe hacer eso y resulta que la vez pasada, cuando lo hicieron con una primera línea que mató, que asesinó, que incendió, ¿usted cree que la Policía la va a parar? Nos va a tocar a los ciudadanos, eso lo digo clarísimo, porque el señor Petro lo que quiere es crear ese daño con una Policía desmoralizada”, le dijo a ese medio.

Además, calificó a Petro de mentiroso, “tiene esa facultad para mentir, para ajustar todo a su realidad perversa”, e invitó a un plantón para rechazar el pronunciamiento de la CIDH, “porque la Corte se respeta”.

“Si nos toca salir a defender a la Corte, a defenderla, si los señores de la minga indígena van a venir a presionar, nos va a tocar organizarnos a nosotros también, y el señor Gustavo Petro va a tener una guerra civil, que es lo que quiere, [lo que] desea”, dijo Francisco Santos.

Estos pronunciamientos fueron apoyados por la cantautora de ‘música carrilera’ Marbelle, que al encontrar el trino de la revista Semana con el enlace hacia la entrevista a Pacho Santos, expresó “Sí, organicémonos”.

Marbelle apoya a Francisco Santos para organizarse en una eventual guerra civil que supuestamente busca el presidente Gustavo Petro - crédito captura de pantalla.

Anteriormente, Francisco Santos se había despachado en contra de la Corte Interamericana, sugiriendo que pidió la elección pronta de una nueva fiscal debido a que Petro es un “presidente de izquierda” y que, por lo tanto, “merece un tratamiento exclusivo”.

“Señores de la @cidh porqué no se dedican más bien a proteger a los inocentes y no a presionar a la Corte Suprema de Justicia cosa que no hicieron hace 14 años cuando sucedió lo mismo. O es que por ser un presidente de izquierda, ¿merece tratamiento exclusivo? Queda claro el sesgo ideológico de la @CIDH. Aparenten por lo menos no sean tan descarados como socio @petrogustavo (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Francisco Santos se despachó contra la Cidh por presionar a la Corte Suprema de Justicia - crédito @PachoSantosC/X

No solamente la CIDH se pronunció frente a la elección del nuevo fiscal, también lo hizo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Todas le pidieron a la Corte Suprema colombiana tomar una decisión pronto.

Inclusive, la OEA fue más allá y mencionó una supuesta conspiración en contra del mandato de Gustavo Petro, pero sin aportar ninguna prueba u argumento de fondo. Por su parte, la ONU pidió “asegurar la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y prevenir el debilitamiento de la justicia”.

Para los sectores de la oposición, estos pronunciamientos significan intromisiones en el orden constitucional colombiano y un sesgo a favor del presidente Petro.

La elección de la nueva fiscal se ha visto envuelta en una fuerte polémica por los procesos que la Fiscalía lleva en contra de personas cercanas al Presidente, como su hijo Nicolás Petro. Un cambio en la dirección de la entidad es vista por algunos sectores políticos como algo a favor del jefe de Estado.

También están de fondo los serios cuestionamientos en contra de Martha Mancera, la fiscal encargada mientras la Corte Suprema toma una decisión, acusada de encubrir a un funcionario del CTI de Buenaventura relacionado con narcotráfico en ese puerto.