Marcelo Cezán se disculpa públicamente por asqueroso acto que cometió en vivo

Édgar Alfredo Gómez Menicagli es uno de los presentadores más famosos de Colombia, pero por ese nombre quizás solamente lo conozcan sus parientes más cercanos y algunos amigos. Mientras tanto, el resto del mundo le dice Marcelo Cezán, pseudónimo con el que ha firmado discos, créditos de telenovelas y premios por su labor en la televisión.

Actualmente, el vallecaucano ha guardado distancia de algunas de sus pasiones como el canto, el fútbol o la actuación para dedicarse de lleno a otras dos: la presentación y la locución en radio. Así las cosas, es uno de los presentadores de Bravíssimo, de City TV, así como uno de los panelistas de la emisora Bésame.

En el primero de los proyectos mencionados anteriormente, ha logrado gran reconocimiento. Los domingos en las mañanas miles de colombianos se sientan a disfrutar de sus ocurrencias, así como de las entrevistas que hay con celebridades.

En la emisión del 3 de febrero, los que pasaron por el set del canal capitalino fueron los humoristas Frank Ramírez, Chicho Arias y Adrián Parada, integrantes del podcast grabado en video para YouTube llamado Monólogos sin propina. Algunos de estos han estado en otras transmisiones similares como El método Arjona.

En medio de la conversación, los comediantes hablaron con el caleño acerca de Antonio Sanint y de una supuesta “baba misteriosa”, tema del que ha hablado el humorista antes, por lo que de inmediato los invitados soltaron la risa, entendiendo la referencia que iba dirigida hacia ellos.

En ese momento, el intérprete escupió un gargajo hacia el suelo, mientras estaba sentado justo al lado de Mónica Molano, que tuvo que reaccionar rápidamente para que no se ensuciara de la mucosidad lanzada por su compañero.

En el estudio hubo silencio. La incomodidad por parte de la conductora fue evidente y los presentes no sabían si seguir riéndose o adoptar un cambio de actitud por lo que estaban presenciando.

De la misma manera, los televidentes no tardaron en manifestarse. “Bravíssimo City: ¡Es una verdadera falta de respeto lo que hace Marcelo Cezán al aire tirando un gargajo de sastre! Al aire por favor respete, y más a esta hora cuando hay gente desayunando!”; ¡Pendejo! City TV esto jamás se había visto!”; “Qué falta de respeto, esto es lo mas bajo que se ha visto en un programa, qué falta de educación, y luego dice que me disculpen como si nada... RESPETO”, fueron algunos de los comentarios de los internautas, mientras que otros lo tildaron de “corriente” u “ordinario”.

Ante las reacciones del público, el famoso no pudo quedarse callado y salió a ofrecer disculpas públicas por lo cometido. “Quiero ofrecer unas disculpas públicas por algo que hice: escupí al aire y eso no se hace, no sé qué me pasó, la embarré, cometí un error, no lo puedo negar. Me dejé llevar por un impulso, esa no es la esencia de Bravíssimo y ofrezco un arrepentimiento sincero”, añadió.

Marcelo Cezán reveló secretos de su carrera

En otros asuntos, se refirió a su carrera y dijo cuál es la faceta suya que más ama de todas. “Disfruto todas mis facetas. Me gusta actuar, cantar, ser anfitrión de un evento, maestro de ceremonias o influencer. Siempre recuerdo una noche que llegué a mi casa de madrugada, después de una gira, y mi mamá me preguntó cómo me fue. Y yo, que a pesar del cansancio tenía una sonrisa, le dije: “Muy bien”. “Es que como usted todo se lo goza”, dijo ella. Y es verdad. Yo llevo la felicidad conmigo a pesar de los problemas. Esa frase de mi madre hace más de 20 años me marcó para toda la vida”, expresó en diálogo con Semana.

Acerca de sus años mozos, indicó al medio que “fueron tiempos bonitos y que disfruté. No los añoro, vivo el presente. Ahora estoy cosechando lo que sembré, sobre todo, en la relación que he construido con el público, en la calle, en los barrios, en estos 30 años de carrera. Mi vida no es la misma de hace 20, cuando vivía de hotel en hotel, como cantante y actor. Pero en esta etapa puedo disfrutar a mi familia, a mi hijo, a mi esposa y a mi padre, de 90 años, que vive con nosotros”.