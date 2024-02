Karol G reveló detalles de su experiencia en los Grammy Awards 2024: “Me sentía en una nube”

La paisa estaba muy emocionada de haber recibido el galardón de parte de su compatriota - crédito @carlosochoatv/Instagram

Karol G sigue consolidándose como una de las artistas del género urbano más importantes a nivel mundial. Muestra de ello es que su trabajo discográfico, Mañana será bonito, la dejó como ganadora en la entrega de los Grammy Awards 2024, como Mejor álbum de música urbana y siendo el quinto más escuchado de acuerdo con cifras de Spotify Colombia.

Aunque dejó claro cuando se paró al frente del escenario que se sentía nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada por ser su primer Grammy anglo, la Bichota dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre lo que sintió realmente. Este mensaje lo compartió con sus más de 68 millones de seguidores, quienes no dudaron en apoyar a la colombiana tras el logro alcanzado.

Karol G se emociona por recibir su primer premio Grammy como "Mejor álbum de música urbana" - crédito David Swanson/Reuters REUTERS

La intérprete de temas como Amargura y Provenza, hizo una profunda reflexión de lo que fue para ella estar sentada en uno de los eventos más importantes para su carrera en la industria musical. Aseguró que fue como sentirse en una nube, yendo más allá de lo que podrían significar los Grammy para cualquier artista.

Destacó que fue gracias a su trabajo, la dedicación que ha tenido, el esfuerzo que le ha puesto a cada una de sus canciones, sin dejar de lado lo que consigue también gracias a su equipo “que se ha matado conmigo creyendo en esta visión”.

“Disfruté del hecho de estar rodeada de tantos artistas que sirvieron de inspiración para que yo hoy esté haciendo mi propio camino y saber que yo estaba ahí y que alguien en casa me ve como yo los veo a ellos, me sentía en una nube, me tomé dos vinitos y recordé las infinitas veces que me visualicé en ese lugar mientras no se me daban las cosas”, escribió.

Karol G contó cómo se sintió en la reciente entrega de los Premios Grammy 2024 en los que resultó ganadora - crédito @karolg/Instagram

Finalmente, mencionó que el simple hecho de haber asistido a la ceremonia la hizo recordar el camino que ha recorrido desde sus inicios en la música, hasta la artista en la que se ha convertido: “Ese fue en realidad mi verdadero premio […] Todos los años que me tomó, los repetiría una y otra vez”.

Qué pasó con su gira por Latinoamérica

La noticia de su primer Grammy anglo tiene a la colombiana más que emocionada; sin embargo, a comienzos de febrero la cantante realizó una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que informaba de la cuenta regresiva para reencontrarse con su público en la gira que realizará por Latinoamérica. En el mensaje, la artista declaró que faltaban pocos días para dar su primer concierto el 8 del mismo mes en México.

Esta misma información fue confirmada en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 62 millones de seguidores, pero con un dato adicional que tiene a más de uno buscando entradas. De acuerdo con la cantante, todas las entradas para sus conciertos en países como El Salvador, Guatemala, Venezuela, República Dominicana y Colombia, entre otros tantos, se encuentran agotadas.

Karol G confirmó que las entradas para el Mañana será bonito Latam, están agotadas en todos los países - crédito @karolg/Instagram

El tour que comienza en la CDMX el 8 de febrero y finaliza el 10 de mayo en São Paulo en Brasil, promete convertirse en uno de los mejores que haya presentado la cantante, ya que ella misma prometió que en cada ciudad los asistentes vivirán experiencias similares a la que vivieron el 1 de diciembre de 2023 en Medellín, emulando a los mejores festivales de música como Coachella y Tomorrowland, donde ella dijo presente.