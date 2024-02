Así luce el emblemático corresponsal “Ricardo Jorge” después de 10 años de alcanzar la fama

Probablemente, algunos recordarán la popular frase “Así es, Ricardo Jorge” en cabeza de un desafortunado periodista que, al parecer, siempre estaba en el lugar equivocado. Se trataba de un personaje creado por Davivienda y que fue utilizado para promocionar los diferentes servicios bancarios que ofrecía la entidad financiera.

Detrás del icónico personaje, se escondía Julián Orrego, un actor y cantante colombiano que entretuvo a los colombianos durante sus apariciones en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. El artista detrás de Ricardo Jorge nació en Villavicencio, es apasionado por el rock y formó parte de la agrupación Rocka, pero que en sus inicios se llamó Sie7e.

Ricardo Jorge aparecía en las campañas promocionales con un pantalón negro, su camisa blanca, un particular bigote –que algunos asociaron al recordado presentador Javier Hernández Bonnet–, unos audífonos de gran tamaño y siempre perseguido por su camarógrafo.

¿Lo recuerda? Él es Julián Orrego, también conocido como "El Corresponsal" de Davivienda y que le sacó varias risas a los internautas y televidentes en dos mundiales de fútbol - crédito @julianrocka/Instagram

De acuerdo con Orrego, gracias a su participación en la industria musical logró formar parte de varias campañas de publicidad; sin embargo, no fue hasta que tomó la decisión de hacer un curso de actuación que decidió audicionar para las promociones de Davivienda. En entrevista con Blu Radio, aseguró que cuando hizo el casting, “no tenía ni idea de qué se trataba el tema del corresponsal”.

“Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (…) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado, ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting. Me lo ganó, fui el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”, confesó en su momento.

Así se ve actualmente "El Corresponsal" de Davivienda - crédito @julianrocka/Instagram

Sin embargo, aunque en 2014 tuvo buena aceptación con su personaje, el banco no regresó con Orrego para el Mundial de Rusia 2018 y no fue hasta el Mundial de Catar 2022 que lo llamaron nuevamente y dieron paso a Aish, un guía turístico que trataba de orientar a los visitantes para que no tuvieran problemas con las leyes y costumbres cataríes.

Carrera actoral

En el campo actoral, Orrego ha participado en diversas series y telenovelas como Cumbia Ninja, para Fox -actualmente Star-, en la cual dio vida a Emilio, presentador de un reality. También formó parte de Brothers and Sisters, NP& en el que interpretó a Larry Quintero, también junto a Carolina Gómez en La Teacher de Inglés, El Secretario, Los Canarios y La ruta de la coca.

Julián Orrego dedicó su vida a sus dos pasiones: la música con su agrupación "Rocka Sie7e" y la actuación - crédito @julianrocka/Instagram

Trabajó con Canal Capital en 2019 en la serie Bolívar Youtuber, en la que da vida al libertador Simón Bolívar, el cualda un salto en el tiempo para aterrizar en 2019. En entrevista con W Radio, dijo que “en estos tiempos se han perdido los valores, se atacan a los niños y no respetan a las mujeres”, incluso, aseguró que “estaría dispuesto a ‘retar’ a Nacho Vidal a quien le ganaría a pesar de tener el cañón más largo”.

Asimismo, el actor se ha dedicado a vender saludos a través de las plataformas digitales en las que cobra entre 10 y 15 dólares por mensaje, aproximadamente unos 65.000 pesos colombianos.