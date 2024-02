Andrés Pastrana interpondrá recurso ante la Corte por auto dictado a favor de Iván Cepeda: “No ensille antes de traer las bestias”

Iván Cepeda celebró decisión de la Corte de no abrir una investigación formal en su contra por calumnia, por la denuncia que interpuso Andrés Pastrana - crédito Iván Cepeda/sitio web oficial

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera no abrir una investigación formal contra el senador Iván Cepeda por el delito de calumnia. La querella fue instaurada por el exmandatario en mayo de 2023, porque el congresista publicó un trino en el que lo relacionó con los paramilitares.

“Pastrana habría recibido dineros de los paramilitares para su campaña presidencial. Eso explicaría por qué en su complaciente gobierno el paramilitarismo se fortaleció como nunca antes. Señor Pastrana, explique sus vínculos con la parapolítica, no se haga el loco (sic)”, aseveró el senador en su momento.

Trino de Iván Cepeda que fue denunciado por Andrés Pastrana, por relacionarlo con los paramilitares - crédito @IvanCepedaCast/X

En vista de que el alto tribunal se abstuvo de abrir la investigación por estas afirmaciones, Cepeda celebró en redes, asegurando que acaba de “derrotar” a Andrés Pastrana en los estrados judiciales. Sin embargo, el exjefe de Estado afirmó que el auto inhibitorio de la Corte permite interponer recurso, al cual se acogerá, en aras de lograr que el congresista sea investigado.

“.@IvanCepedaCast no ensille antes de traer las bestias. La decisión de @CorteSupremaJ no está en firme y admite recurso, el cual interpondremos en los próximos días”, escribió el expresidente en su cuenta de X.

Andrés Pastrana informó que interpondrá un recurso para que se evalúe la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar a Iván Cepeda por calumnia - crédito @AndresPastrana_/X

Cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia ya estaba adelantando una investigación preliminar en contra de Cepeda por los delitos de injuria y calumnia, en los que presuntamente habría incurrido con la publicación del trino sobre Pastrana. Sin embargo, ahora, el alto tribunal decidió no abrir una investigación formal y, desde la perspectiva del senador, es una “decisión en justicia”.

“En compañía de mis abogados, celebramos la decisión que ha tomado hoy la Corte Suprema de Justicia que ha desestimado una denuncia del expresidente Andrés Pastrana en mi contra por un mensaje público en el cual señalé que bajo su gobierno, como nunca antes, se fortaleció el paramilitarismo en Colombia. Esta es una decisión en justicia que creo que deja las cosas absolutamente claras ante su pretensión de llevarme no solamente a los estrados judiciales, sino a una instancia penal”, expresó Cepeda en un video.

¿Por qué vinculan a Andrés Pastrana con los paramilitares?

El lío entre Pastrana y Cepeda surgió luego de que el exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso asegurara ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el extinto grupo paramilitar había aportado a campañas políticas.

En sus declaraciones, insistió en que sí hubo una intervención directa de las AUC en las elecciones al Congreso de la República del 10 de marzo de 2002 y en las elecciones presidenciales de mayo de ese año. Asimismo, aseveró que apoyaron las elecciones del exsenador del Partido Liberal Colombiano Horacio Serpa, de Andrés Pastrana y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que hubo aportes a la campaña presidencial de Andrés Pastrana - crédito Mario Caicedo/EFE EFE

Entonces, Pastrana reaccionó negando la veracidad de las aseveraciones del exlíder paramilitar, indicando que, en principio, la audiencia ante la JEP en la que reveló la información debió ser pública.

“Eso no puede ser una audiencia privada, esa tiene que ser una audiencia pública. El señor Mancuso en esa audiencia tiene que mostrar cuáles son las pruebas y las evidencias que tiene, en el caso de mi campaña el señor Mancuso dice que apoyó, que las Autodefensas, tiene que llevar esas pruebas y esas evidencias. A mí no me apoyó el señor Mancuso”, afirmó el exjefe de Estado en conversación con Caracol Radio.

Por eso, en una carta enviada a la JEP el 15 de mayo de 2023, el expresidente solicitó que se negara “de plano” dicha audiencia y exigió que se hiciera una nueva, pero pública. “La verdad amañada o la mentira para hacer daño por intereses políticos, amerita con sanción inmediata que el declarante sea excluido de cualquier posibilidad en beneficios en Colombia y en el exterior”, concluyó Pastrana.