Armando Benedetti se despachó contra el Gobierno Petro por la pérdida de los Juegos Panamericanos: “Ignorancia”

Armando Benedetti aseguró que hubo improvisación de parte del Gobierno Petro para la realización de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Panam Sports cuenta con dos candidaturas oficiales para determinar cuál será la sede de los Juegos Panamericanos 2027, en vista de que Barranquilla (Atlántico) ya no podrá serlo. Se trata de Lima (Perú) y Asunción (Paraguay).

La confirmación de estas postulaciones generó una ola de críticas y señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro y de quienes en su gobierno fueron responsables de sacar adelante el proyecto.

Mientras el primer mandatario culpó al gobierno del expresidente Iván Duque por los incumplimientos a las cláusulas del contrato, el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti lanzó dardos a los funcionarios del Gobierno Petro por la pérdida de la sede.

“Panamericanos… Ignorancia, improvisación y falta de experiencia de las personas que rodean al presidente. Pobre Barranquilla!!!”, escribió el exembajador en su cuenta de X (antes Twitter).

Armando Benedetti se despachó contra las "personas que rodean al presidente" por la pérdida de los Juegos Panamericanos - crédito @AABenedetti/X

Una de las personas que han sido señaladas como responsables es la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, contra quien se estaría gestando una moción de censura en el Senado de la República como consecuencia. Congresistas confirmaron a Noticias RCN que se requieren 53 votos para que la moción de censura prospere, los cuales, al parecer, ya estarían firmes. Hay 11 votos de Cambio Radical, 12 del Centro Democrático, 11 del Partido Conservador, 11 del Partido Liberal, 7 de La U, y 5 de Alianza Verde, según el medio citado.

A la jefe de cartera se la ha cuestionado por la falta de pago de cuatro millones de dólares que debían girarse a la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), como también se le conoce al organismo internacional, en diciembre de 2023. Este monto sería la primera cuota de los ocho millones de dólares acordados en el contrato.

El representante a la Cámara del Atlántico Agmeth Escaf indicó en su cuenta de X que, en efecto, en la administración anterior sí hubo incumplimientos. Sin embargo, el presidente Petro y su equipo de trabajo también fallaron y, de hecho, fueron esos errores los que llevaron a Panam Sports a tomar la decisión “indeclinable” de no hacer los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. Por eso, responsabilizó directamente a la jefe de cartera en un trino en el que también arremetió contra el primer mandatario.

“Si Astrid hubiese pagado a tiempo el dinero que debíamos transferir en diciembre (no en enero como afirmas [Gustavo Petro]) nada de esto habría pasado. Por respeto a Barranquilla te pido que dejes de defenderla y de justificar su incompetencia”, escribió Escaf en la red social.

La ministra colombiana del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, ha sido cuestionada por la pérdida de los Juegos Panamericanos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE (EPA) EFE

En ese sentido, instó al presidente Petro a reconocer los errores cometidos en su Gobierno y a no señalar a otros como culpables. “Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla”, añadió el representante a la Cámara en X.

En su momento, jefe de Estado había anunciado que viajaría a Chile para hablar con el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, y buscar que reconsiderara su decisión de no hacer los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Sin embargo, dicho viaje nunca se efectuó y ahora la organización internacional espera elegir entre las dos ciudades candidatas para llevar a cabo las justas deportivas.

“Estamos muy contentos con la postulación de estas dos grandes ciudades de nuestro continente. Ambas cumplieron en el plazo estipulado con los requisitos solicitados en este proceso y en marzo, la Asamblea General tendrá la oportunidad de votar por aquella que considere mejor para albergar los vigésimos Juegos Panamericanos de la historia”, señaló Panam Sports en un comunicado a la opinión pública.