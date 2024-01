Natalia París reveló las razones de su ruptura sentimental: “Estoy soltera, pero no estoy disponible”

Natalia París confirmó que terminó su noviazgo con Rafael Duarte luego de dos años - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Durante más de tres décadas, Natalia Paris se ha convertido en una de las figuras que definió el ámbito de la farándula en Colombia. Desde su adolescencia, la antioqueña se convirtió en el sueño imposible de los hombres y la envidia de las mujeres por su aparición en distintas campañas publicitarias, definiendo todo un ideal de belleza en el país. Esto se hizo evidente luego de que protagonizara en 1998 los comerciales de Cristal Oro, haciendo su rostro conocido por todos en Colombia.

Aprovechando su popularidad como modelo, a lo largo de los años se reinventó incursionando en la actuación, en el ámbito empresarial, en el musical como DJ, y con la llegada de las redes sociales se convirtió en una creadora de contenido constante, mostrando sus andanzas en distintas partes del mundo y manteniendo vigencia entre las generaciones más recientes.

Sin embargo, en las últimas horas el programa de entretenimiento Lo sé todo adelantó que la modelo terminó su noviazgo con Rafael Duarte, que oficia como su mánager. De acuerdo con lo informado por los presentadores, la causa de la separación fue porque él, 15 años menor que Natalia, gustaba mucho de la vida nocturna y eso estaba afectando la relación.

Según se evidenció en la emisión del martes 30 de enero en el programa de farándula del Canal Uno, inicialmente era una entrevista más en la que Natalia hablaría de su presente, pero cuando el entrevistador le preguntó por su ahora expareja, la mujer hizo la revelación. “Rafael sigue siendo mi mánager, ahora no somos pareja”.

Sobre el hecho de que sigue apareciendo a su lado en muchos de sus momentos públicos, explicó que “Seguimos juntos porque somos un equipo, pero ya no somos pareja… uno quisiera que el amor sea para siempre, pero a veces las cosas no son como queremos”. En ese sentido, manifestó que a pesar de la ruptura Duarte se mantendrá como su mánager. De igual modo, recalcó que no está en búsqueda de un nuevo novio, al menos de momento. “Estoy soltera, pero no estoy disponible”, manifestó.

Natalia París estuvo relacionada sentimentalmente con Rafael Duarte, 15 años menor que ella, algo que le valió algunas críticas en redes sociales - crédito @nataliaparisartist/Instagram

En lo que se refiere a sus proyectos, aseguró que está centrada en lo que concierte a su propia marca y nada más. “Solamente hago modelaje para mis propias cosas, dejé el modelaje para que la gente cambiara ese chip”, manifestó, haciendo referencia a sus otras facetas como DJ y empresaria. De todos modos, reconoció que si llega una oferta que cumpla con sus expectativas para volver a modelar, no tendría problema en aceptar.

En lo que parece tener una postura más firme es en la posibilidad de aparecer en reality shows. “Me han propuesto muchos realities, pero estoy muy enfocada en la música. Hay propuestas que si te tientan, pagan muy bien, pero yo sigo enfocada en lo mio”.

Natalia París aseguró que su prioridad máxima en 2024 es su actividad como DJ. De hecho fue incluida en el cartel de La Solar 2024 en Medellín - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Las parejas de Natalia París

En lo que no le ha ido tan bien es en el amor. Durante los años 90 sostuvo una relación con Julio César Correa Valdés (conocido bajo el alias de Julio Fierro) y hombre de confianza de Pablo Escobar durante años. De su unión nació Mariana Correa, su única hija, y en 2001 el narcotraficante fue asesinado por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño. Eso la llevó a atravesar un periodo oscuro en el que no obtenía trabajo y fue víctima del cubrimiento amarillista de la época.

Posteriormente, sostuvo una relación con el actor venezolano Juan Alfonso Baptista (recordado por los colombianos por su papel de Óscar en Pasión de gavilanes). Pero dicha relación finalizó en 2007 en malos términos. Durante una entrevista con Diva Rebeca, Natalia confirmó que la separación se debió a que el Gato le fue infiel con la peruana Stephanie Cayo.

Más tarde tuvo otro noviazgo con Andee Zeta, reconocido por su trabajo como baterista en la banda bogotana Diamante Eléctrico. La relación duró entre 2012 y 2016.