Ana Karina Soto se cansó de quienes la critican por su apariencia: esto les dijo en video

Ana Karina Soto respondió las críticas por su apariencia y dijo cuántos años tiene - crédito Ana Karina Soto/ Instagram

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, red social en donde tiene más de un millón de seguidores, la presentadora del Canal RCN les habló a sus seguidores, sin maquillaje y sin filtros, y les aseguró que envejecer es un proceso de la vida y que ella luce segura y confiada su edad.

Te puede interesar: Yina Calderón expuso a Carolina Cruz y contó cómo la vio en una fiesta

La exprotagonista de novela hace parte de las cámaras y reflectores de hace varios años, por lo que desde temprana edad está en los ojos del público que le sigue la pista tanto a sus cambios físicos y de estilo como a su vida profesional y personal.

Esto gracias a la ventana que tuvo con el canal mencionado, pues al estar en el reality y continuar trabajando en uno de los canales nacionales más vistos en Colombia junto a diferentes figuras públicas, logró consolidarse como una de las celebridades más reconocidas en el mundo del entretenimiento.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Es por esto que Ana Karina Soto es ahora una de las presentadoras más famosas del medio y con el pasar de los años también ha sabido destacarse en las redes sociales, ya sea de manera positiva o en momentos no tan buenos para ella.

Aunque las personalidades de esta profesión, por lo general, usan estos medios para acercarse a sus fanáticos, crear contenido de interés y mostrar detalles de su vida, buscando tener una reacción positiva por parte de quienes los ven, pero en la mayoría de los casos para varias celebridades esta interacción se vuelve blanco de diversas críticas y de fuertes comentarios.

Y es que a pesar de que los famosos intentan pasar por alto estos actos, hay quienes responden y no se dejan, como es el caso de Soto, que en los últimos días salió a defenderse de aquellos ataques y personas que la juzgan por su edad y como luce en la actualidad, comparándola como se veía años atrás.

En la reciente aparición, Ana Karina, salió al natural (sin maquillaje y sin filtros) en un video junto a su hijo y aseguró: “Esta soy yo. Esto es lo que hay” e iba mostrando algunas zonas de su rostro mientras aseguraba que no tenía nada que ocultar y que esa es ella, un ser humano, no la presentadora.

Todo esto porque, luego de compartir un clip de su hijo Dante en el que Soto hace recomendaciones y cuenta sobre los trabajos en lo que está de ella, su pareja y su hijo, una internauta sacó a flote la edad de la presentadora y le aseguró que “se le ven arrugas”.

“Una persona escribió que a pesar de que yo me maquillara, se me notaban las arrugas. Pues obvio. Ya no tengo quince. [...] A la señora divina que me escribió, ojalá a ella no le salgan arrugas nunca. Porque para acá vamos todos”, dijo la presentadora en medio de varias risas en su video.

Sin embargo, su intervención iba más allá y aprovechó para destacar que ese es el camino de la vida, pues los años no llegan solos y vienen acompañados de arrugas.

Cuántos años tiene Ana Karina Soto

Durante su corta, pero contundente intervención, la presentadora aseguró que va a cumplir 45 años y que su aspecto está acorde con su edad. Además, aprovechó y se refirió a los procedimientos estéticos en la cara para lucir más joven, y respondió si ella se haría alguno.

Ante esta posibilidad, Ana Karina Soto fue clara y dijo que ella prefiere estar alejada de esos procesos, pero confesó que sí se haría algunos tratamientos siempre y cuando no fueran invasivos ni le hicieran una transformación a su rostro.