Cuenta de X de la fallecida senadora Piedad Córdoba sigue compartiendo contenido

Fotografía de un retrato de la senadora Piedad Córdoba durante una ceremonia de exequias, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda

Piedad Córdoba, una de las mujeres más importante de la política colombiana, falleció el 20 de enero de 2024 a causa de un infarto. A pesar de los esfuerzos de sus escoltas por reanimarla y su pronto traslado a la clínica Conquistadores en Medellín, llegó sin vida al centro médico.

Te puede interesar: Ingrid Betancourt le sacó en cara una lista de pecados al presidente: “Petro Pilatos”

La trayectoria política de la paisa tomó mayor visibilidad cuando se dedicó a intermediar en la liberación de secuestrados. Además, estuvo envuelta en controversias debido a su relación con el régimen de Hugo Chávez y la supuesta conexión con las ya disueltas Farc, situaciones que provocaron múltiples procesos judiciales y escándalos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “¿Cuáles manos criminales? Se murió en mis brazos”: Hija de Piedad Córdoba le contestó a Ingrid Betancourt

Tras la muerte de la congresista, la escena política tanto nacional como internacional reaccionó, muchos lamentando su partida, mientras que otros lanzaron pullas y críticas a su trayectoria, una de ellas fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Un hecho curioso se ha podido ver en la cuenta de X (antes Twitter) de Piedad Córdoba tras su deceso. En el perfil, que está verificado y tiene más de 790.000 suscriptores, han estado compartiendo algunas publicaciones.

Te puede interesar: Hablaron los hijos de Piedad Córdoba sobre su muerte: pensaba hacerse una fiesta de cumpleaños por sus 69 años

Los temas que han revivido tienen que ver indirectamente con la emergencia climática que vive el país, incluso uno de ellos es sobre cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.

“@PetroGustavo propone POT para cambio climático: Concejo desaprueba, constructores demandan y Procurador investiga… y el culpable es Petro”, del 11 de agosto de 2015.

“Me llama la atención que hay economistas y periodistas serios para quienes el petróleo no es un problema, hablan como si el cambio climático no existiera, ¿será que no tienen hijos ni nietos que en 30 años les va a tocar vivir en un infierno?”, del 15 de julio de 2022.

“Si algo está quedando claro en esta sequía es que el cambio climático ya está aquí y que Colombia vive como si aún fuera una teoría”, del 29 de julio de 2014.

Después de muerta, siguen reposteando tuits viejos de Piedad Córdoba en su cuenta de X - crédito @piedadcordoba/X

“Quienes dicen que el petróleo es clave para las finanzas públicas les diré que es cierto. Pero a muchos les reclamo ser negacionistas de la crisis climática. Economistas y periodistas hablan como si el petróleo no tuviera los años contados y no avanzáramos hacia la catástrofe”, del 7 de agosto de 2022.

La cuenta X de Piedad Córdoba, activa tras su muerte - crédito @piedadcordoba/X

“Este video es dramático. A ver señores de la oposición y medios empresariales: ¿Ya podemos hablar de crisis climática o lo van a seguir negando?”, del 28 de julio de 2023.

Mensajes sobre crisis climática se destacan en la cuenta X de Córdoba - crédito @piedadcordoba/X

Los tres primeros trinos, que fueron compartidos el 25 de enero de 2024, al siguiente día ya no aparecían en los primeros lugares de la línea de tiempo de la cuenta de la senadora de izquierda, pero Infobae Colombia alcanzó a tomar pantallazos.

Por ahora, no se sabe con qué intención se estén divulgando de nuevo estas opiniones de quien el 23 de enero, tras varios homenajes, fue sepultada en la capital de Antioquia.

Entre tanto, sobre su remplazo en el Senado se supo que Edwin Palma, expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y actual viceministro de Trabajo, asumiría la curul en el Congreso de la República. Representará al partido de Gobierno, Pacto Histórico. Su nombramiento surge en un momento de cambios en Ecopetrol, donde fue propuesto para la junta directiva, una postulación finalmente no concretada por él. Su decisión se orientaría a dedicarse a su nueva función legislativa, dejando de lado su prevista incorporación a la estructura directiva de la petrolera estatal.