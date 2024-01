Con fusiles de asalto, un comando armado asesinó a dos personas en Valledupar: hubo más de cincuenta disparos

Una persona murió en el lugar y la otra murió en un centro médico - crédito Todos por Agustín Codazzi

La tranquilidad de la noche del jueves 25 de enero fue perturbada sobre las 11 p.m., cuando más de cincuenta ráfagas de fusil impactaron contra una camioneta blindada y acabaron con la vida de dos personas en el centro de Valledupar.

De acuerdo con la primera versión entregada por las autoridades, una camioneta blanca fue abordada por otros dos vehículos de alta gama que le cerraron el paso y de los cuales descendieron hombres fuertemente armados con fusiles de asalto 5.56.

Al parecer, los mercenarios tenían conocimiento del alto blindaje de la camioneta y optaron por usar el poderoso armamento para llevar a cabo su misión: matar al piloto y al copiloto del vehículo, identificados como Lirkhay González Freile, alias ‘el Indio’, y Janer Pinto, conocido con el apodo de ‘el Viejo’.

Los asesinados aparecían en redes sociales junto a estrellas del vallenato - crédito Del Morro hasta la Sierra Noticias

El informe preliminar dio a conocer que el conductor murió en el acto luego de que, por lo menos, diez balas atravesaran el blindaje de la camioneta e impactaran en su humanidad; mientras tanto, su acompañanta quedó gravemente herido y fue trasladado hasta un centro asistencial cercano donde murió mientras el cuerpo médico le brindaba los primeros auxilios.

Una tercera persona también resultó herida, fue remitida a un hospital y quedó bajo protección de la Policía, que la indagará luego de su recuperación para esclarecer los hechos que provocaron la muerte de los dos hombres.

Tras el hecho criminal, el coronel Eduardo Chamorro, comandante del departamento de Policía del Cesar, hizo presencia en el lugar de los hechos y dio detalles del suceso.

Desde los alrededores del lugar de los hechos se escuchó el ataque - crédito Gustabo Racho / X

“Un doble homicidio en una camioneta blindada cuyos ocupantes, al parecer, no son de aquí del municipio... El hecho sucede cuando otros dos vehículos interceptan esta camioneta, le hacen disparos con armamento de largo alcance tipo fusil 5.56, que atraviesa el blindaje y producto del mismo fallece el conductor, la persona tripulante llega a centro médico asistencial y posteriormente”, dijo.

El oficial de la Policía indicó que unidades están investigando el choque de otra camioneta en en el municipio de Guacochito, a 15 kilómetros del casco urbano de Valledupar, pues sería una de las implicadas en el ataque sicarial.

“Por le modus operandi delictivo, que no es normal, no es común el uso de armamento de largo alcance, pues se va a tener que dar resultados en la investigación, pero no podemos decir algo en estos momentos que pueda entorpecer el proceso”, dijo el coronel Chamorro cuando le preguntaron en rueda de prensa sobre la presunta relación de las víctimas con capos criminales del Cesar y sus alrededores.

El blindaje del vehículo en el que se movilizaban las víctimas fue atravesado por las balas de los fusiles - crédito Centro de Noticias 24 / X

Relacionados con importantes artistas vallenatos y algunos criminales

Las víctimas del atentado sicarial estaban relacionados con importantes artistas del género vallenato, con quienes aparecían en redes sociales durante parrandas en el departamento del Cesar.

Incluso, la camioneta en la que se movilizaban cuando fueron atacados por el comando armado tenía un póster del Mono Zabaleta, reconocido artista del género que se viralizó recientemente, luego de suspender un concierto al enterarse de la masacre de tres personas en Morales (Bolívar).

Así mismo Janer Pinto, uno de los muertos, era mencionado constantemente en las canciones vallenatas y se le veía en reuniones con exponentes del género como Iván Zuleta, Beto Zabaleta, entre otros.

Extraoficialmente se dio a conocer que alias El Viejo era la mano derecha de José Ramiro Cárdenas, alias el Titi, máximo cabecilla del clan Higuarán, relacionado con el clan del Golfo, ELN, los Pachenca, y otros grupos criminales que necesitaban de sus servicios para sacar grandes cargamentos de droga a través de rutas clandestinas por el Cesar y La Guajira.