Capturan a mujer por violencia intrafamiliar: le lanzó una sopa caliente a su propia madre

La violencia contra la mujer no cesa en el Valle del Cauca, pues en las últimas horas la Policía Nacional reportó el lamentable caso en que una mujer era víctima de maltrato por parte de su propia hija.

Las autoridades acudieron al llamado ciudadano el miércoles 24 de enero, en el que reportaban que una mujer estaba siendo agredida en una vivienda vecina, ubicada en el barrio Popular, en Tuluá (Valle).

Al llegar al lugar, los uniformados habrían encontrado en flagrancia a una mujer de 39 años, golpeando en repetidas ocasiones a su propia madre, una adulta mayor.

“La Policía Nacional recibió una llamada por un caso de violencia intrafamiliar; hasta allí una patrulla de la policía hizo presencia, logrando capturar en flagrancia a una mujer de 39 años de edad, momentos en que golpeaba a su progenitora”, dijo el teniente coronel Nicolás Suárez, comandante del segundo distrito de la Policía de Tuluá.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, no era la primera vez en que la indiciada maltrataba a su progenitora, pues tenía un extenso prontuario delictivo relacionado con violencia intrafamiliar:

“La persona imputada registra tres anotaciones judiciales por este mismo delito”, añadió el teniente coronel.

La madre no solo era víctima de las agresiones físicas, sino también de constantes humillaciones por parte de su hija de 39 años; según la Policía, días previos a su captura, la mujer le había lanzado un plato de sopa caliente:

“Días antes le había lanzado un plato de sopa caliente a su progenitora”, puntualizó Suárez.

Por ello, la agresora fue enviada a un establecimiento carcelario y fue imputada por un juez de control de garantías por el delito de violencia intrafamiliar.

Diana Carolina Serna no había denunciado maltrato intrafamiliar por parte de su expareja

Uno de los casos que consternó a toda Colombia fue el feminicidio de Diana Carolina Serna, una mujer de 38 años que fue agredida mortalmente en plena vía pública por parte de su expareja, en la mañana del lunes 22 de enero.

El asesinato quedó captado en una cámara de seguridad del barrio Jardín, en el que se evidencia que la mujer se dirigía hacia su trabajo, cuando se percata que estaba siendo perseguida por Jesús Suárez Hernández, de 44 años, que tenía un machete en la mano.

Serna emprendió la huida sin éxito, pues el feminicida la alcanzó y la asesinó de manera despiadada ante la mirada impotente de algunos habitantes que alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio de la mujer.

El hombre fue capturado en la escena del crimen y las autoridades pudieron establecer que se trataba de un convicto por extorsión, al que la justicia le había concedido un permiso de 72 horas; presuntamente, destinados por Suárez Hernández para cometer el crimen.

De otro lado, la Policía estableció que el hombre ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar; no obstante, la denuncia no habría sido de Diana Carolina, debido a que confirmaron que la mujer no había instaurado denuncias relacionadas ante la Comisaría de Familia o la Fiscalía General de la Nación:

“Ella nunca lo había denunciado ni ante una Comisaría de Familia, ni ante la Fiscalía, ni tenía ninguna medida de protección”, aseguró el comandante de la estación de Policía del barrio Jardín en La Unión, Geimar Murillo, citado por El País Cali.

El asesino de Diana Carolina Serna quedó a disposición de la Fiscalía, que le imputó el delito de feminicidio agravado, mientras que un juez de control de garantías decidió imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cabe recordar que las personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género en el Valle del Cauca, pueden llamar a la línea general de la Policía nacional 123, o a la línea dispuesta por la Gobernación del Valle para orientación y apoyo psicosocial (602) 620 35 80.