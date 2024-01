Continúan las críticas hacia Epa Colombia y su pareja: esto respondió la influencer

La influencer se defendió acerca de los comentarios de los detractores acerca de su relación con Karol Samantha - crédito Karol Samantha/ Instagram

La influencer Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, se ha destacado en sus redes sociales por las diferentes polémicas en las que se ha visto involucrada. Pero desde que anunció su embarazo las criticas han sido cada vez más constante. Esta vez una internauta cuestionó la crianza que proporcionarán a la niña y la ausencia de una figura paterna.

“Qué triste para esa niña tener que ser criada por dos mujeres y más adelante cuando le pregunten por su papá, tener que sentir vergüenza…”, escribió la usuaria. La controversial réplica de Epa Colombia ante el comentario fue: “Otra mldta india… será que todo bien en casa?”

La influencer bogotana se defendió de las criticas acerca de la futura crianza de su hija - crédito Epa Colombia/ Instagram

Epa Colombia ha enfrentado críticas previamente por su embarazo, la futura crianza de su hija y su relación con Karol Samantha, en otras ocasiones explicó cómo será el cuidado a su pequeña.

“La gente juzgándome: ‘¿por qué dos mamás, cómo le vas a explicar?’, ¿tú cómo le explicas a un niño cuando lo dejan botado en la basura?, ¿cómo le explicas a un niño cuando el papá no quiere responder? No se necesitan papás, se necesitan las ganas y mucho amor. Mucho amor que le des, que le des lo necesario y que pueda ser feliz”, afirmó la bogotana en sus redes sociales.

La empresaria, que tienes su propia línea de productos capilares, ha mantenido una actitud serena frente a los comentarios en las redes, incluso, tras su relación anterior con la futbolista Diana Celis; sin embargo, la influencer expresó su cansancio de los ataques acerca de relación con una mujer.

La empresaria también ha recibido señalamientos por su relación con Karol Samantha - crédito @chismescalientescol/Instagram

“La gente me ha dado tan duro… malo si muestro, malo si no muestro (...) Discriminada todo el tiempo porque soy lesbiana. Amiga, ¿y los manes que maltratan a sus mujeres?, ¿o sea que yo no voy a tener la salvación? Entonces las personas que se la pasan tomando, fornicando en el mundo y consumiendo drogas, ¿qué? Cada persona peca a su manera, entonces como peca diferente entonces yo soy lo peor”, indicó la creadora de contenido.

La relación de Epa Colombia con Karol Samantha inició en abril de 2022 y desde entonces ha estado en el centro de atención pública, además, con el anuncio de la dulce espera de la pequeña Daphne Samara.

Epa Colombia reveló que ha sido difícil los cambios emocionales y físicos que ha tenido en su embrazo

La influencer bogotana se abrió con sus seguidores sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado durante su embarazo. A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, la empresaria y creadora de contenido reveló sentirse triste por las transformaciones que ha notado en su cuerpo.

Epa Colombia confesó que se ha alejado de las personas, pues no quieren que le pregunten por su embarazo - crédito Redes sociales/Instagram

“No te niego amiga que a mí el embarazo sí me ha dado muy duro. Me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco, he tenido muchos cambios en el cuerpo, se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las aureolas se pusieron súper negras, he estado así como más bien débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan”, expresó Epa Colombia.

En el video, la polémica colombiana expuso su vulnerabilidad al hablar sobre el aumento de peso y otros cambios vinculados a su estado. Con honestidad, comentó cómo estas modificaciones han impactado su estado de ánimo y autoestima: “Ha sido bien difícil, por un tiempo se me cayó demasiado el cabello tanto que ya no quería aparecer en las redes sociales, pero yo dije no tengo que salir a vender, pues porque ese es mi negocio y de mí dependen muchísimas personas y me ha alejado mucho las personas, no me gusta tanto que me vean la barriga, ni que tampoco me la vayan a tocar y que me vengan a decir que cómo te ha parecido el embarazo, yo no sé cómo responderle a la gente”, finalizó la bogotana.