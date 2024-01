Daniel Torres confesó el motivo que lo llevó a dejar a Independiente Medellín: “No poder conseguir la séptima estrella influye”

El jugador vuelve al club que lo vio nacer - crédito - @santafe_oficial/Instagram

2023 fue una pesadilla para Independiente Santa Fe, que quedó en deuda con su hinchada tras quedar eliminado de las fases finales de ambos torneos locales, al igual que en la Conmebol Sudamericana en la que no pudo avanzar de la fase de grupos.

Frente a este panorama, el presidente del conjunto Cardenal, Eduardo Méndez, decidió meterse la mano al dril y traer refuerzos de categoría para que el equipo vuelva a ser protagonista tanto de la Liga BetPlay Dimayor como de la Copa Colombia, únicos compromisos que tendrá el cuadro bogotano en 2024.

Una de las caras nuevas en Independiente Santa Fe que estará bajo la dirección técnica de Pablo Peirano es la del volante Daniel Torres, ídolo de la institución capitalina que viene de ser subcampeón de liga con Independiente Medellín.

El regreso del Cabezón al equipo con el que debutó como profesional sorprendió a la hinchada de Independiente Santa Fe, que está habida de títulos y esperan que con Daniel Torres ese ayuno llegue a su fin.

Con la casaca del Equipo del Pueblo, el nacido en Caqueza (Cundinamarca) tuvo un destacado papel siendo clave en la clasificación del Medellín a la final del campeonato, pese a fallar desde punto blanco del penal en la definición del título contras el Junior de Barranquilla.

Cabe recordar que tras varios años en el balompié Español, el ex Atlético Nacional regresó a Colombia a mediados de 2022 para jugar con el Poderoso de la Montaña, con el que disputó por todas las competiciones un total de 67 partidos, con saldo de dos anotaciones y ocho asistencias.

El motivo que llevó a Daniel Torres dejar Independiente Medellín

Daniel Torres dejó las filas de Medellín para volver a Santa Fe - crédito @DIM_Oficial/Instagram

Mucho se habló sobre la salida del ex Deportivo Alavés de Independiente Medellín a pesar de sus buenas actuaciones en la escuadra conducida por Alfredo Arias; sin embargo, el mismo jugador reveló las razones que lo llevaron a dejar las filas del elenco paisa.

Durante una entrevista con el programa El VBAR Caracol, Torres se refirió a su adiós repentino del DIM:

“Me ofrecían un año, pero en realidad eran seis meses, y eso fue lo que afectó realmente la posibilidad de renovar, porque venía de una situación con mi familia de estar cada seis meses moviéndonos, trasladándonos y yo intento dar la estabilidad por lo menos de un año o más en un lugar. Con Medellín ya lo había tenido, pero el ofrecimiento era un año y valorando el rendimiento eran seis meses, si no me iba bien durante esos seis meses, daba igual que hubiéramos firmado el año. Eran seis meses y esperar el rendimiento para tomar los otros seis meses”

Acto seguido, el futbolista, de 34 años, atizó que el no conseguir el título de liga influyó en ambas partes para separar sus caminos: “El hecho de no haber salido campeones, de tener responsabilidad en no poder conseguir la séptima estrella, influye en la toma de decisiones mía como la de la institución”.

En cuanto a su decisión de regresar a Santa Fe, Daniel Torres dejó claro su amor por el club:

“No necesitaba mucho para entusiasmarme, ya lo vivido, lo que representa Santa Fe para mi vida en lo deportivo y mi fe; acá conocí de cristo y empezó la transformación de mi vida y todo lo que vino con esa transformación y la oportunidad que me dio el presidente Méndez de tener un contrato de 2 años hace la diferencia y ayudó a que pudiéramos llegar a un acuerdo”

Con Independiente Santa Fe, Daniel Torres conquistó dos ligas, igual número de Superligas y una Copa Colombia. Su tercer ciclo con el León sería en la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor ante Deportivo Pasto, el domingo 21 de enero en condición de visitante.