Chichila Navia respondió a rumores de separación con Santiago Alarcón

Así como hay relaciones fugaces en la farándula colombiana, otras destacan por su durabilidad y por superar cada problema. En ese grupo se puede ubicar a Chichila Navia y Santiago Alarcón. Desde que se conocieron en 1998, la química floreció y no tardaron en iniciar una relación que fue dando pasos hasta que se casaron en 2005 y luego con la llegada de sus dos hijos, Matías y María.

Por supuesto, no han faltado los momentos difíciles, pero hasta ahora se han mantenido juntos a la par que continúan con su actividad en la actuación. Chichila, a lo largo de 2023, figuró en La primera vez, Paraíso blanco y Los Bilis, todas producciones para plataformas de streaming, mientras que Santiago compartió pantalla con su esposa en La primera vez y es coestelar junto a Verónica Orozco en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar.

De todos modos, no han faltado las preguntas sobre su relación marital, y una en particular generó una singular reacción por parte de Chichila. En su cuenta de Instagram, durante una sesión de preguntas y respuestas, la huilense resolvió una pregunta que decía “¿Y tu esposo, o la moda, te separaste?”. La pregunta no quedó muy clara, pero la actriz se la tomó con “seriedad” y respondió:

“Uy, amor. ¿Qué es ese juicio? Separarse no es ninguna moda, nadie sabe las razones por las que una pareja se separa. Yo no me he separado, yo sigo con mi ‘arremuesquito’ [risas]”.

Con la duda despejada, Chichila mostró que en ese momento justo a su lado se encontraba el propio Santiago. En medio de las risas, volteó la cámara de su celular y lo mostró mientras la observaba y le hacía una mueca graciosa. Eso la llevó a mostrarse más relajada y ratificar su respuesta:

“Me está mirando en este momento [risas]… Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”

Cabe recordar que Alarcón ya había confirmado que atravesó un momento de crisis en su pódcast Meterse al rancho. Durante uno de los programas invitó a su paisano Juanes, que por esos días estaba haciendo promoción de su LP Vida Cotidiana, y abordaron la crisis que atravesó el cantante con su pareja, Karen Martínez y que inspiró la creación de su canción Gris. En ese punto, Santiago reveló que tiempo atrás venía haciendo terapia de pareja con Chichila:

“Cuando escuché la canción Gris, del nuevo álbum, me acordé que hace poco estuve en terapia de pareja con mi esposa, para que la gente sepa también, no vamos a esconder eso, y recuerdo que la psicóloga nos decía que dejemos de pensar en blanco o negro: ‘Santiago, Cecilia (Chichila) vean otros colores’”

Santiago Alarcon y Chichila Navia

Santiago Alarcón habló de su personaje en “Arelys Henao”

Pocos días antes de su estreno en Caracol Televisión, el actor habló con La red del mismo canal, acerca de su papel como Wilfredo, esposo de la llamada reina de la música popular, al que describió como una persona que “por amor cometió muchos errores que terminan cobrándole muy caro”.

Durante la charla resaltó que su objetivo al abordar el personaje nunca fue imitar a la persona de la vida real al pie de la letra. “Cuando me llamaron para hacerlo dije ‘yo voy desde otro lugar a interpretar a Wilfredo, pero no voy a imitarlo’” resaltando que a partir de los hechos y sus relaciones con Arelys o sus hijos él fue construyendo al personaje.

De igual modo, habló de su relación profesional con su coestelar, Verónica Orozco, y dijo a modo de broma que en una ocasión ella lo había considerado como “su pareja más estable”, haciendo referencia a la gran cantidad de producciones en las que han participado juntos. “Somos dos hermanitos que nos entendemos muy bien trabajando, y nos divertimos mucho, sobre todo”, indicó.