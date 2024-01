Barranquilla, sede de los Juegos Panamericanos 2027: así fue su elección

Barranquilla fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027 sin votación ni evaluación de otra candidatura oficial por parte de Panam Sports - créditos Alcaldía de Barranquilla / Panam Sports

El deporte en América Latina tuvo una gran sacudida con la decisión de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla, debido a incumplimientos con los pagos por parte del Gobierno. A esto hay que sumarle que en febrero de 2024 la organización tiene agendada su asamblea para decidir si la Arenosa puede realizar las justas o si escogerán otra.

El proceso, que inició en agosto de 2021, cuando La Arenosa fue designada para la edición de 2027, se perdió con el cambio de Gobierno por una serie de polémicas, que arrancaron con María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte y culminaron con el problema de la actual jefe de cartera, Astrid Rodríguez, por no pagar la primera cuota de cuatro millones de dólares el 30 de diciembre de 2023.

Sin embargo, tal parece que todo el proyecto de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ha sido de lo más atípico que le ocurrió a Panam Sports en casi 50 años, pues desde el momento de la elección hasta el retiro de la sede, fue nuevo para la entidad internacional.

Elección por aclamación

Luego de que Barranquilla celebrara los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, el éxito en la organización de las justas, pese a los problemas con el gobierno de Juan Manuel Santos, la alcaldía de Alejandro Char quiso llegar más lejos y en 2019 comenzó el proyecto de los Panamericanos.

Alejandro Char con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, cuando se gestionó la sede de los Panamericanos 2027 en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

En su último año de mandato, Alex Char conversó personalmente con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, y acompañado por Ernesto Lucena, que en ese entonces ya era ministro del Deporte, discutió la candidatura de la ciudad.

El presidente Iván Duque también colaboró personalmente para que Ilic se decidiera por Barranquilla, así que lo invitó a la Casa de Nariño en octubre de 2019, ratificó el apoyo de su gobierno y esas conversaciones, al parecer, fueron el envión necesario para ganar la postulación.

El expresidente Iván Duque habló personalmente con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, en 2019 para apoyar los Juegos Panamericanos - crédito Panam Sports

Así fue como en agosto de 2021, después de superada la pandemia de covid-19, el Comité Olímpico Colombiano informó que Panam Sports eligió a Barranquilla, única candidata en ese momento, bajo un término nunca antes usado por la entidad: “Mediante declaración por aclamación, tal como lo consagran los estatutos de la Organización Deportiva Panamericana”.

“Sin duda alguna, se trata de un gran reconocimiento que se le da a Barranquilla por su tradición deportiva, que la ha llevado a organizar dos juegos centroamericanos y del Caribe; unos Bolivarianos, y varios Nacionales, y lo ha hecho con lujo de detalles. Los últimos Centroamericanos fueron organizados en 2018 y recibieron los mayores elogios de los participantes y de las autoridades de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, Odecabe”, añadió el COC.

Contrato y placa

El 27 de agosto de 2021, Panam Sports y el gobierno de Iván Duque formalizaron lo que fue un proceso de selección sencillo e inédito: elegir a Barranquilla por decisión unánime de los miembros de la entidad internacional y sin necesidad de oficializar otra candidatura.

Como parte de la ceremonia, se mostró un documento tamaño gigante que era el contrato que anunciaba a la ciudad como sede de los Panamericanos 2027, firmado por Panam Sports, la alcaldía de Barranquilla, Comité Olímpico Colombiano, Gobernación del Atlántico y el Ministerio del Deporte.

Este fue el "contrato" firmado para formalizar, de manera simbólica, los Juegos Panamericanos en Barranquilla - crédito Panam Sports

Sumado a eso, presentaron: el logo oficial del certamen, el video promocional y una placa conmemorativa de la organización internacional para la ciudad, formalizando las justas y con el apoyo del comité ejecutivo, sin esperar que solo dos años más tarde perdería valor por lo ocurrido con el Gobierno Petro.

Placa de Panam Sports entregada a Barranquilla tras ser elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Alcaldía de Barranquilla

La alternativa de Colombia

Helmut Bellingrodt, vocal del Comité Olímpico Colombiano, habló con El Heraldo sobre lo que pasará con los Juegos Panamericanos: “Como todo ha sido atípico, tanto la elección de Barranquilla por aclamación como el retiro de la sede, no estoy seguro sobre cuál sería el procedimiento a seguir. No sé si está escrito. No lo conozco”.

Según el directivo y medallista en Munich 1972, la ciudad no podría revertir la decisión y tendría que presentarse en la asamblea como candidata oficial, aunque con competidores: “Como va a estar Jalisco, México; São Paulo, Brasil; Asunción, Paraguay; y no sé qué otra ciudad. Panam Sports ya abrió una convocatoria de candidaturas”.

Sin embargo, Bellingrodt considera que el apoyo del Gobierno Petro, tras la rueda de prensa del 9 de enero, le daría el punto a favor entre los 41 miembros: “Los comités de muchos países siempre han deseado y han apoyado para que sea Barranquilla. Ya teniendo el apoyo económico, financiero, administrativo y logístico del Gobierno nacional, votarían a nuestro favor”.