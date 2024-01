Caterin Escobar y su sensualidad recibieron un “10 de 10″ en redes sociales

La vallecaucana dejó boquiabiertos a sus seguidores con un video de sus vacaciones en Cartagena - crédito @caterinescobar/Instagram

Con más de 20 años de carrera, Caterin Escobar es una de las actrices más reconocidas por los colombianos en la historia reciente. Gracias a sus papeles en producciones como Así es la vida, Las muñecas de la mafia, Chepe Fortuna, La Selección, Las hermanitas Calle o Café con aroma de mujer, la vallecaucana no ha dejado de despertar elogios por su belleza y carisma. Buena parte del mérito obedece a sus hábitos saludables, que incluyen comida saludable y, sobre todo, intensas rutinas de ejercicio físico que ha compartido en más de una ocasión en sus redes sociales.

Su cuenta de Instagram cuenta a la fecha con 2,6 millones de seguidores, y Caterin no desaprovecha cualquier oportunidad para sacar a relucir sus atributos ante ellos. Por estos días se encuentra en Cartagena acompañada de sus dos hijos, María José y Matías, pues fue en la Ciudad Amurallada donde recibió el Año Nuevo.

En las últimas horas, la caleña publicó un corto video en el que, a ritmo de Espejo de Greeicy, exhibió su sensualidad sin ningún complejo, como acostumbra. Primero, usando un traje de baño de dos piezas y moviendo sus caderas de forma provocativa en lo que parece ser un muelle. Luego, el video da paso a unas imágenes mientras visita el Castillo de San Felipe en horas de la tarde, cuando se aprecia la puesta de sol. En ese punto, Escobar utiliza una blusa y una falda de un color verde seco mientras sonríe a la cámara.

Caterin Escobar no tiene problema en mostrar su atributos, y ya en vispera de Año Nuevo había dejado poco a la imaginación - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

Y como es usual, los comentarios no dudaron en destacar la sensualidad y naturalidad que desplegó Caterin en su publicación, fiel a su costumbre. “Es imposible que una mujer sea tan perfecta ❤️🤦🏻‍♂️”, “Que cuerpazo🔥”, “Pocahontas ❤️❤️💕💕💕”, “10 de 10″, fueron algunos de los comentarios elogiando a la vallecaucana, fueron algunos de estos comentarios. Hubo incluso quien le recordó su personaje en Las muñecas de la mafia al señalar que “La mujer de Braulio Bermúdez está linda. Te extraño Olivia 😍😽”.

Aunque su último papel data de 2022, cuando interpretó a la Chirris en Te la dedico del canal RCN, Caterin no demuestra sentirse mal por su ausencia de las producciones televisivas. No solo por su fanaticada que le recuerda que sigue siendo hermosa a sus 41 años, sino porque continúa disfrutando de su vida familiar con normalidad. Por el momento no ha dado a conocer su vinculación a futuros proyectos en el medio.

Angélica Blandón reveló detalles de su separación por primera vez

De la que sí se sabe un poco más es de la compañera de set de Escobar en Las muñecas de la mafia, Angelica Blandón. La antioqueña confirmó en charla con Infobae Colombia en julio de 2023 que formaría parte de La casa de las barbies, proyecto de Caracol Televisión del que desde entonces no se ha conocido más información.

Por otra parte, durante una reciente entrevista con Lo sé todo, Blandón habló por primera vez del final de su relación con Lucas Kristo en 2022, y de las causas que llevaron a la ruptura, mismas que se relacionan con el nacimiento de su segunda hija, Candela:

“A mí se me juntó todo en mi embarazo, el postparto, la lactancia, y llegó la separación cuando mi bebé tenía tres meses. Creo que nos agotamos y no supimos gestionar el agotamiento de la pandemia, como que todo pasó muy rápido y nos dimos cuenta de que a lo mejor estábamos un poco cansados”

En la charla confirmó que actualmente tiene novio y se trata del fotógrafo Gustavo Martínez.