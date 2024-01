Taliana Vargas tendrá puesto en la administración de su esposo, el nuevo alcalde de Cali Alejandro Éder: este será su cargo y su equipo de trabajo

Taliana Vargas tendrá un puesto de trabajo durante el mandato de su esposo, Alejandro Eder, en la Alcaldía de Cali - crédito @talianav/Instagram

Cuatro días después de la toma de posesión, Taliana Vargas, conocida por su pasado como exvirreina universal y actriz, se incorpora como gestora social de Cali, tras la elección de su esposo, Alejandro Éder, como alcalde.

La actriz samaria asumirá un rol activo en la administración local y, además, anticipó grandes proyectos sociales para la ciudad conocida como ‘La sucursal del cielo’, utilizando su experiencia de una década en el sector y en su red de contactos con entidades y organizaciones internacionales.

“Para los que me conocen saben que no me iba a quedar tranquila solamente con un proyecto, tengo muchos, grandes proyectos que me mueven el corazón por los que vamos a trabajar”, expresó la exreina en sus redes sociales, en donde compartió unas imágenes en las que mostró a su equipo de trabajo conformado por mujeres.

Taliana Vargas mostró su equipo de trabajo conformado por mujeres - crédito Taliana Vargas/ Instagram

La primera dama de Cali, a sus 35 años, guarda una trayectoria notable en la industria del entretenimiento y el modelaje, como Señorita Colombia 2007 y primera finalista en Miss Universo 2008. Posteriormente, participó en producciones televisivas como Chepe Fortuna y ha estado involucrada en el activismo social. Es notorio el apoyo proporcionado a la campaña política de Alejandro Éder, demostrando un compromiso que resonó con los electores de Cali.

Taliana Vargas enfatiza su amor por ‘la Sultana del Valle’, resaltando el potencial cultural y creativo de la ciudad: “Gracias, Cali. Fue mejor y más allá de lo que soñamos, y así será en estos cuatro años que vienen”, publicó la samaria junto a una fotografía con su esposo.

En su intervención en Instagram, Taliana celebró la victoria de Éder, subrayando su gratitud a los habitantes de Cali y su compromiso con el futuro de la ciudad como gestora social. En su nuevo rol, busca implementar proyectos que mejoren la calidad de vida de los caleños, contando con su reputación y experiencia previa en la gestión de recursos y proyectos de índole social.

Taliana Vargas se mostró feliz en su nuevo rolo como gestora social de la Alcaldía de Cali - crédito Taliana Vargas/ Instagram

“La ilusión de un año nuevo, la esperanza de una mejor ciudad y la certeza del mejor gobierno que Cali pueda tener. Emocionada y orgullosa de mi esposo Alejandro Éder”, compartió Vargas en las redes sociales después de la posesión de su pareja con quien tiene dos hijos Alicia Maria y Antonio Alejandro Eder Vargas.

La dedicación de la modelo y actriz durante la campaña electoral no ha pasado inadvertida, y ahora, con Alejandro Éder al mando de la alcaldía: “La gente cree que fue al final, pero no. Yo digo: le metí turbo espiritual (risas). Siempre he sido muy creyente, pero estos dos meses fui, literal, ‘turbo’. O sea, dupliqué oraciones (...) con una certeza de que no es el plan de uno sino el plan de Dios y que había que bendecir al que estaba haciendo daño. Si Jesús vino y sufrió siendo el único Hijo de Dios y lo crucificaron, ahora uno no va a aguantar los tramacazos. Hay que aguantarlos y pa’ lante”, indicó la exreina para El país de Cali.

La nueva gestora social de la Alcaldía de Cali Taliana Vargas y el alcalde electo Alejandro Eder trabajaran juntos por la ciudad local - crédito Taliana Vargas/ Instagram

La actual primera dama de Cali manifestó que apoyara la revitalización y protección de Cali, compromisos asumidos por Éder en su juramento. Tanto Taliana como Alejandro se muestran en las redes sociales como una pareja que busca transformar la administración local y traer nuevos horizontes para la capital vallecaucana.

“Para mí, Cali es el corazón productivo del país, es la ciudad creativa de Colombia, de grandes diseñadores, grandes creativos, de la cultura, tiene un potencial enorme. Apoyaré a mi esposo en todos estos temas por la experiencia que tengo como gestora social, que ya lo soy, desde hace diez años. Y seguiré en mi carrera pública con mis marcas, con mis sueños”, expresó la samaria para el medio.