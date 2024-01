Nieta de Thomas Van der Hammen salió en defensa de la reserva tras decisión de la CAR al autorizar extensión de la Boyacá

Nieta de Thomas Van der Hammen defiende reserva ante autorización de extensión vial - crédito Foro Nacional Ambiental/Facebook

El tema de la reserva Thomas Van der Hammen en Bogotá ha sido generador de debates entre ambientalistas y defensores del crecimiento planificado de la ciudad al norte. Desde el Concejo de Bogotá hasta en tribunales han revisado las posiciones de quienes piden que respetando el medioambiente se hagan vías y se puedan urbanizar algunos sectores y de quienes defienden que allí no se estructuren obras de vivienda ni movilidad.

Es por ello que la nieta del científico que hace honor al nombre de la reserva dio declaraciones al noticiero público de Rtvc, luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) expidiera una licencia ambiental para extender la construcción de la avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 235.

Sabina Rodríguez, abogada e integrante de la Red de Defensa de la reserva Van der Hammen habló de la importancia que tiene este espacio de la Sabana de Bogotá:

“Tiene varios propósitos, el primero, es conectar los cerros orientales con el río Bogotá. Es decir, crear una franja de conectividad ecológica que permita el flujo de los distintos ecosistemas y a los distintos ecosistemas estar conectados entre sí desde los cerros orientales hasta el río Bogotá”

Licencia para extender avenida Boyacá enfrenta fuerte oposición ciudadana y oficial - crédito @Ambientebogota/X

Sobre la decisión que tomó la CAR, hizo énfasis en que en la autoridad ambiental no realizó los estudios suficientes para otorgar los permisos para extender la avenida Boyacá.

“A esta licencia ambiental le faltó un diagnóstico ambiental de alternativas, y qué es este diagnóstico, es evaluar todas las posibilidades que hay para hacer esta vía, incluida no hacerla, hacer un trazado diferente que no fragmentara la reserva y, pues estos estudios no se hicieron”, puntualizó.

Ante la decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de permitir que avancen las obras de la importante avenida al noroccidente de Bogotá, la Red de Defensa de la reserva Van der Hammen, de la que es miembro Rodríguez, anunció que interpondrá un recurso de reposición, ya que no están de acuerdo con los estudios que se hicieron, argumentado que no fueron los suficientes.

Presidente Petro y ministra de Ambiente en desacuerdo con decisión de la CAR sobre la Van der Hammen

Petro en desacuerdo con extensión de la Boyacá hasta la 245: CAR supervisará medidas de mitigación tras otorgar licencia para obra en reserva Van der Hammen - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá ha generado gran controversia tras la aprobación de la licencia ambiental que contempla ocupar parte de la reserva Thomas Van der Hammen. Esta obra busca descongestionar la autopista Norte y promover el proyecto Lagos de Torca, pero enfrenta la oposición de grupos ambientalistas y del Gobierno nacional, incluido el presidente Gustavo Petro Urrego, que argumentan que se afectará gravemente la reserva.

“Terrible. Con esto se acaba la reserva Thomas Van der Hammen”, sostuvo el jefe de Estado cuando se enteró de la noticia.

En el mismo sentido, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez expresaron su desacuerdo y buscan alternativas para proteger la reserva.

“Desafortunadamente, la CAR Cundinamarca le da un golpe mortal a la Reserva Thomas van der Hammen. Desde el Ministerio de Ambiente examinaremos la licencia y las opciones pertinentes”, expresó la ministra Muhamad.

Mientras que la concejala Sánchez lamentó la medida de la autoridad ambiental: “Con esto, se sepulta en concreto la reserva y se garantiza el sueño de urbanización en esta importante área protegida para Bogotá y la Sabana”

Por su parte, el exalcalde Enrique Peñalosa celebró la decisión, resaltando las ventajas urbanísticas del proyecto y el impacto positivo en la oferta de vivienda.

La Corporación Autónoma Regional (CAR) otorgó la licencia y aseguró que supervisará la mitigación ambiental y la recuperación de más de 20 hectáreas a través de la siembra de árboles y la conservación de zonas aledañas.