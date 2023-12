Gobernador electo de Antioquia promoverá referendo para revertir retiro de la delegación minera por parte del presidente Petro

El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró su propuesta de crear autonomía fiscal para las regiones - crédito @AndresJRendonC/EFE

Andrés Julián Rendón, el gobernador electo de Antioquia, sigue firme en su propuesta de crear autonomía fiscal para las regiones a través de un referendo que promoverá, ahora con más decisión, luego de que el Ministerio de Minas y Energía decidiera retirarle al departamento la delegación minera.

“Revocar la delegación minera como lo hizo ayer el Gobierno de Petro es una orden desde el nivel central que nos devuelve a las épocas fastidiosas y miopes del centralismo que desconoce nuestras capacidades y potencialidades como región, que en vez de empoderar acapara, en definitiva nos pone un freno de mano en el desarrollo local”, señaló Rendón.

El gobernador electo de Antioquia agregó que por esa decisión seguirá promoviendo con mayor razón la propuesta de referendo constitucional que busca crear autonomía regional en diferentes aspectos, principalmente en el fiscal para que “la plata que se genere en Antioquia se quede en Antioquia, que la plata que generen las regiones se quede en las regiones”.

Inicialmente la propuesta de Rendón era que los impuestos que pagan las empresas y las rentas de los ciudadanos, se quedaran en la región en la que tributan y no fueran más del 50% para el Gobierno nacional. A esa causa agregó un mayor recaudo de los impuestos para los títulos mineros que no se utilicen y que harán parte de una iniciativa parlamentaria con los congresistas antioqueños.

“Vamos a impulsar una iniciativa con el apoyo de la bancada antioqueña en el Congreso de la República que permita grabar hasta diez veces más aquellos títulos mineros que no se usan en las concesiones mineras actuales, de esta manera los titulares de esos proyectos podrán cederlos bajo buenas prácticas legales y ambientales a quienes sí los quieran trabajar. Que en lugar de pagar una extorsión a un grupo armado ilegal, los nuevos trabajadores operadores de esas minas hagan un convenio con el Batallón Energético y Vial o con la dirección de Carabineros de la Policía”, señaló el gobernador electo.

Según el entrante mandatario antioqueño, en el departamento el 90% de los títulos mineros no se utilizan debido a que los titulares no los explotan, lo que ha ocasionado tanto un problema económico, como uno mayor de orden público por las reclamaciones de los mineros.

“Decisiones desde el nivel central envían de esta manera un terrible mensaje a las regiones, es un centralismo chocante e innecesario. Con manifestaciones como las del día de ayer, lo que nos dice el Gobierno nacional es algo parecido a: ustedes no son capaces, no pueden, no saben, pero nosotros dese Bogotá en un escritorio sí que podemos hacerlo mejor porque ustedes se equivocan permanentemente”, puntualizó Rendón.

La propuesta del electo gobernador ha tenido repercusión en el Congreso. La senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido que el mandatario antioqueño Centro Democrático, aseguró que impulsarán la iniciativa y buscarán promover la independencia regional a través de actos legislativos.

“Impulsaremos el referendo que propone el gobernador electo de Antioquia para cumplir con la verdadera descentralización. Trabajaremos en un Acto Legislativo para buscar la independencia de las regiones. No podemos permitir que por revanchismo se afecte a un departamento”, sostuvo la congresista.

El senador Humberto de la Calle, por el contrario, rechazó la autonomía fiscal de las regiones. Según dijo, los impuestos son una forma de repartir los ingresos de manera equitativa entre las regiones, por lo que evitar su redistribución afectaría a otros territorios.

“Para repetirlo en castellano puro y duro: la idea del referendo que propone @AndresJRendonC para que la plata que se recauda se quede en cada región, se lee así: que Antioquia crezca y que Chocó y Guajira (entre otros) se jodan”, afirmó el senador de la Calle.