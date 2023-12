Este es el primer colombiano confirmado para el Tour de Francia 2024: no es Nairo Quintana ni Egan Bernal

Uno de los colombianos que participarán en el Tour de Francia 2024 correrá para el Bahrain Victorious se mantuvo segundo en la general - crédito @BHRVictorious/X

Con un total de 16 colombianos que competirán en la categoría World Tour, la máxima división del ciclismo mundial, queda por saber cuántos de ellos se encuentran en proceso para participar en el Tour de Francia: el certamen más importante de ese deporte, que se desarrollará a mediados de 2024.

Te puede interesar: Esta es la fecha en la que Rigoberto Urán se retiraría del ciclismo: “Estamos en los últimos años güevón”

Aunque la edición de 2023 no fue la mejor para los Escarabajos, siendo Harold Tejada (Astana) el mejor ubicado, en la posición 34 de la clasificación 2024, se espera una actuación con más protagonismo; sobre todo por el regreso de Nairo Quintana con el Movistar, si lo incluye en la competencia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Un colombiano está entre los ciclistas mejor pagados del mundo en 2023: quién es y cuánto gana

A falta de saber los competidores, un pedalista ya hace planes para la gran carrera, está ansioso por continuar las prácticas con sus compañeros y que su equipo haga oficial su participación. Su meta es aspirar a una victoria en alguna de las 21 etapas del Tour y pelear uno de los maillots que estarán en disputa.

“El objetivo es disfrutármelo”

Ante la ausencia en el World Tour de Nairo Quintana y Miguel Ángel López en 2023, sumado al bajo nivel de Rigoberto Urán y Egan Bernal, los ciclistas colombianos más jóvenes sacaron la cara por el país en distintas competencias. Uno de ellos fue Santiago Buitrago.

Te puede interesar: Así celebraron la Navidad los deportistas colombianos: Luis Díaz y Mariana Pajón, los protagonistas

La victoria del bogotano en una de las etapas del Giro de Italia, en el que quedó decimotercero en la clasificación general, además de su décimo puesto en la Vuelta a España, lo colocaron en los planes del Bahrain Victorious para pelear el Tour de Francia, en su primera participación en la Grand Boucle.

Santiago Buitrago celebrando su triunfo en la etapa 19 del Giro de Italia, la segunda en su carrera profesional en grandes vueltas - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

“El objetivo es disfrutármelo, será lo principal. Voy con ambiciones, con las ganas de hacerlo bien. Será mi primer Tour. Quiero respetar la carrera, hacerlo bien por mí y mi equipo. Todo el calendario va enfocado en llegar al Tour de la mejor forma”, dijo el corredor a Caracol Radio.

Buitrago no solo buscaría una victoria de etapa y ser gregario, sino que le apunta a la clasificación de los jóvenes. “Me gustaría el maillot, es una bonita opción y un objetivo. Me lo planteo porque es realista, es algo que podría lograr. Es bonito ir a un Tour con al menos una meta clara, sería primordial poder estar ahí en la pelea por el maillot blanco”, añadió.

El peso del liderato

La salida de Mikel Landa cambió varios planes en el Bahrain Victorious. Uno de ellos era llevar de a poco a Santiago Buitrago con sus responsabilidades, ya que ahora tendría un rol más protagónico para las grandes vueltas y por eso no participará en el Tour Colombia ni los campeonatos nacionales de 2024. “Se cruzan con las carreras de inicio de temporada en Europa. Lastimosamente no estaré”, afirmó.

El capitalino también se refirió al legado de Landa, que dejó la escuadra a finales de 2023. “A mí me transmitió bastante de su experiencia y me brindó confianza. Ahora seremos rivales y esperemos que el hueco que dejó lo podemos llenar rápido. Así es el ciclismo. Todos cambiamos y esperamos hacer lo mejor”, expresó.

Después de cuatro años en el Bahrain Victorious, Mikel Landa anunció su despedida finalizando el 2023 - crédito Stephane Mahe/REUTERS

A su vez, Buitrago también destacó a sus compañeros y la nueva imagen del equipo: “Contamos con bastantes jóvenes motivados, con el gran proyecto que se viene. El cambio de color y demás es un nuevo respiro. A todos nos verán superbién, el equipo se formó de la mejor manera con preparadores y tecnología. El otro año será positivo”.

Finalmente, el ciclista colombiano dejó claro que no siente presión por ser parte de la nueva generación del país. “Disfruto cuando mis piernas van, cuando los resultados llegan. Lo más bonito lo he conseguido en carreras de 3 semanas. Decirte que yo seré el recambio generacional del ciclismo colombiano, no lo sé. No quisiera echarme esa carga encima”, concluyó.