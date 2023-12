Rumores apuntan a que Shakira y un reconocido productor argentino tendrían un romance

La colombiana estaría saliendo con un reconocido productor argentino - crédito @carito770/X

La vida sentimental de Shakira nuevamente estaría en el ojo público, pues las redes sociales aseguran que la artista se habría dado una nueva oportunidad en el amor con un reconocido productor argentino. La artista estaría próxima a cumplir dos años de la separación de Gerard Piqué y comenzar una nueva vida en Miami, lejos de las cámaras de los paparazzi en Barcelona.

Y es que, en 2023, la vida amorosa de la barranquillera ha estado en la mira debido a su cercanía con celebridades de la talla de Tom Cruise, Lewis Hamilton y el jugador de baloncesto Jimmy Buttler. Pero, al parecer, la cantante habría dejado atrás a estos pretendientes para darse una nueva oportunidad en el amor de la mano del productor argentino Rafael Arcaute.

Shakira habría encontrado el amor en los brazos de un reconocido productor argentino - crédito @shakira/X

Esta información ha surgido tras la difusión de un video que impulsa la especulación sobre la relación entre ambos. De acuerdo con medios españoles, el productor argentino y la colombiana tienen una cercanía especial, rodeándola con flores y detalles que han llamado la atención de la intérprete de Copa vacía, Music Sessions #53 y Monotonía.

“Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute”, indicó el periodista argentino Javier Ceriani.

Los detalles que complementan esta noticia se enfocan en las interacciones virtuales que han alimentado las conjeturas. Shakira, quien finalizó su relación de pareja con el futbolista Gerard Piqué a mediados del año pasado, muestra señales de una posible conexión con Arcaute a través de intercambios en redes sociales.

“Este argentino de 44 años lleva años detrás de ella, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué. Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más”, agregó el argentino en el espacio de la periodista de variedades, María Patiño.

Shakira estaría sosteniendo un amorío cono el productor argentino Rafael Arcaute, según prensa rosa argentina - crédito @carito770/X

No obstante, hasta el momento no hay una confirmación oficial que avale la existencia de un romance. La situación ha alcanzado la esfera pública, despertando interés y provocando análisis entre observadores y medios de comunicación que no le pierden el paso a la colombiana y a los movimientos que da en materia amorosa.

Algunos de los comentarios de los internautas en redes, destacan: “Shaky que sea feliz, es lo más importante”; “muy bien, guapo no es, pero sí que es talentoso”; “nuevamente la escucharemos hablando como cuando estaba con Antonio de la Rúa”, entre otros.

¿Quién es Rafael Arcaute?

Rafael Arcaute es un conocido productor en el ámbito de la música con una reputación establecida, ganador de varios premios Grammy Latino por su trabajo. Su posible vínculo con Shakira ha sido motivo de curiosidad, considerando la prominencia de ambos en la industria musical latinoamericana.

En el contexto de los hechos, tanto Shakira como Rafael Arcaute han mantenido discreción sobre su vida privada, sin hacer declaraciones que confirmen o desmientan los rumores. La expectativa en torno a la situación se mantiene, mientras la opinión pública aguarda con interés cualquier novedad sobre este posible nuevo romance en el panorama de celebridades latinas.