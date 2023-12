El que sería el fichaje estrella del Junior de Barranquilla habría cambiado de decisión

El cuadro Tiburón quiere romper el mercado de fichajes - crédito Colprensa

Luego de coronarse campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2023 II, el Junior de Barranquilla busca reforzarse de la mejor manera para las competiciones de 2024. En el primer semestre, además del rentado local, el cuadro Tiburón encarará la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

En las últimas horas, se daba como un hecho la contratación de un lateral derecho de amplio recorrido en el fútbol colombiano. El jugador tenía todo acordado para vestirse con los colores del cuadro Rojiblanco; sin embargo, Yerson Candelo, habría decidido por continuar su carrera en el balompié internacional.

De acuerdo con la información vía X (antes Twitter), del periodista Felipe Sierra, el ex Atlético Nacional jugará en el fútbol brasileño:

“EXCL. Yerson Candelo (31) tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Criciúma, recién ascendido a Brasil . El lateral viajará en los próximos días De superar los exámenes médicos, firmará su contrato”

El jugador de 31 años habría sido tentado por el fútbol brasileño - crédito @PSierraR/X

Durante una entrevista con el medio Supercombo del Deporte de RCN, Yerson Candelo dejó al aire libre su vinculación con la escuadra conducida por Arturo Reyes:

“Aún no está definido, por ahí puede venir una “sorpresita” (…) con Junior se ha hablado, existe una posibilidad en el exterior también y lo estamos revisando. Es importante ir al exterior a una de las ligas potencia de nuestro continente y esperamos lo que Dios dictamine para nosotros”.

El equipo al que llegaría el jugador colombiano, de 31 años, es el Criciúma Esporte Clube, que acaba de lograr el ascenso al Brasileirao, luego de culminar en la tercera posición de la Serie B de Brasil. El que sería el nuevo club de Yerson Candelo, fue fundado el 13 de mayo de 1947. El Carvoeiro hace las veces de local Estadio Heriberto Hülse, ubicado en la costa sur del estado de Santa Catarina.

Los números de Yerson Candelo en su último equipo

Yersón Candelo jugó en Atlético Nacional entre 2018 y 2023 - crédito @nacionaloficial/X

Tras la dura derrota de Atlético Nacional en la final del primer semestre de la Liga BetPlay ante Millonarios, desde el punto blanco del penal en el Nemesio Camacho El Campín, el entrenador de ese momento, Paulo Autuori decidió no tener más en cuenta a Yerson Candelo que tuvo que buscar equipo.

El vallecaucano recaló en las filas de Aucas de Ecuador, en donde coincidió con el entrenador antioqueño Santiago Sachi Escobar. Con el cuadro quiteño, Yerson Candelo disputó por todas las competiciones un total de 15 partidos, marcando un tanto y aportando dos asistencias.

Además del Junior de Barranquilla, Millonarios también mostró interés por contar con los servicios del caleño; no obstante, la oferta económica del Embajador no cumplió con las expectativas del ex Querétaro, que no ocultó su deseo por ponerse a las órdenes de Alberto Gamero.

Recorrido de Yerson Candelo

Nació en Cali el 24 de febrero de 1992, debutó como profesional con el Deportivo Cali en 2010. Con los Verdiblancos ganó una Copa Colombia (2010), una Superliga (2014) y una liga en 2015, de la mano de Fernando Pecoso Castro. Con la escuadra Azucarera jugó 171 partidos anotando cuatro goles.

Su primera experiencia en el fútbol internacional fue en México, en donde jugó para el Querétaro entre 2015 y 2018. Con los Gallos Blancos disputó 106 encuentros con un total de 11 goles y fue campeón de la Copa y Supercopa MX.

A mediados de 2018 se dio su regreso al fútbol colombiano para enfundarse la casaca de Atlético Nacional. Con el Rey de Copas tuvo destacadas actuaciones, logrando tres títulos (Copa Colombia, liga y Superliga) en 201 compromisos, con registro de ocho celebraciones y 36 asistencias.