Adicciones, infidelidades e investigaciones: los 10 escándalos más sonados de la familia Petro en 2023

La serie de controversias y dilemas legales de los Petro capturan la atención nacional e ilustran los desafíos del mandato presidencial

Desde que Gustavo Francisco Petro Urrego asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2022, la familia Petro ha sido el centro de atención en la vida política y social del país.

Esta familia, compuesta por el presidente, la primera dama, Verónica Alcocer, y sus seis hijos: Nicolás Petro Burgos, Andrea Petro Herrán, Andrés Gustavo Petro Herrán, Nicolás Alcocer Petro, Sofía Petro Alcocer y Antonella Petro Alcocer –algunos de ellos hacen parte de anteriores relaciones del presidente; mientras que las dos menores son retoños de su actual matrimonio–.

A lo largo del año 2023, mes tras mes, la familia Petro ha estado involucrada en diversos escándalos, polémicas, burlas y disputas, que capturaron la atención del público colombiano, por lo que Infobae Colombia recopiló diez de estos eventos que han situado a la familia Petro en el foco de la opinión pública del país.

A continuación, se presentan los momentos más destacados y controversiales en los que la familia Petro ha sido protagonista a lo largo de 2023:

1. La controversia del síndrome de Asperger del presidente Gustavo Petro

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, ha llamado la atención por ser uno de los presidentes más propensos a no cumplir con sus compromisos y eventos presidenciales. Este patrón de comportamiento se acentuó a lo largo de todo el año 2023, llevando a que su hermano hiciera una aparición en la televisión colombiana para explicar las razones detrás de estos incumplimientos.

Juan Fernando Petro reveló en septiembre de 2023 en una entrevista para el programa Los Informantes del Caracol Televisión que el mandatario podría padecer síndrome de Asperger.

Esta declaración desencadenó un intenso debate sobre la capacidad de Petro para cumplir con sus funciones como jefe de Estado.

Juan Fernando Petro explicó que él y su hermano fueron diagnosticados con síndrome de Asperger en su juventud, pero señaló que el caso del presidente es más intenso, lo que podría explicar sus ausencias y el aparente desinterés por ciertos acontecimientos. Según él, el síndrome lleva al mandatario a aislarse en su propio universo, lo que podría afectar su relación con el entorno.

Según Juan Fernando Petro, su hermano, el presidente de la República, padece el síndrome de Asperger crédito Colprensa

La controversia se intensificó cuando congresistas de los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, solicitaron un examen médico para evaluar el estado de salud de Petro y su capacidad para ejercer el cargo; sin embargo, la viabilidad de este examen es incierta, ya que no existe una reglamentación clara al respecto.

Ante estas afirmaciones, el presidente Petro respondió a través de sus redes sociales, negando haber recibido un diagnóstico de síndrome de Asperger y cuestionando la relación entre la prensa y su familia. Afirmó que es imposible haber sido diagnosticado en la niñez, puesto que la detección de este síndrome comenzó en 1994, cuando él tenía 34 años.

A pesar de esta explicación, la condición de salud del presidente fue un tema frecuente en Colombia durante el año 2023, como se evidenciará al observar que su estado de sanidad no solo fue mencionado en una controversia relacionada con los Petro, ya que más adelante volverá a ser objeto de atención pública, pero por otras razones.

2. División en la familia presidencial por los problemas legales de Nicolás Petro Burgos

Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara el 29 de julio el arresto de Nicolás Petro Burgos, en ese momento diputado del Atlántico, así como el arresto de su exesposa, Daysuris Vásquez, ambos acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, parece que la familia presidencial estuvo en crisis.

Según el comunicado de la Fiscalía, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron puestos a disposición de un juez de garantías para enfrentar la imputación de delitos. Las investigaciones al hijo del presidente iniciaron en marzo, tras las acusaciones de Vásquez, que afirmó que recibió 1.000 millones de pesos (US$250.000) para la campaña presidencial de su padre en 2022, dinero que no se reportó en las cuentas oficiales.

Primeras imágenes de Nicolás Petro y Day Vásquez tras su captura fueron trasladados a Bogotá - crédito Fiscalía

En una entrevista con la Revista Semana, Day Vásquez también acusó al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, de recibir dinero de presos a cambio de beneficios judiciales. Estas declaraciones llevaron al presidente Gustavo Petro a solicitar una investigación.

Para esas fechas, el presidente se pronunció en X (Twitter) sobre el arresto de su hijo, expresando su dolor como padre y presidente. Aseguró que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía, destacando su deseo de que estos eventos fortalezcan el carácter de su hijo y lo lleven a reflexionar sobre sus acciones.

A pesar de las palabras de apoyo del cantante Rubén Blades, que le dedicó la canción Amor y control al presidente, se observó en esas fechas un distanciamiento en la familia presidencial.

Pero, Petro generó controversia al negar haber criado a su hijo Nicolás, alegando su militancia en el M-19 y posterior encarcelamiento. Estas declaraciones provocaron reacciones divididas.

Por un lado, Andrea Petro expresó en un audio compartido en redes sociales: “Come mierda, soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel”. Posteriormente, la hija mayor del mandatario señaló que se trató de una conversación privada y que, desde ese día, no ha vuelto a hablar con su hermano, lo que mostró su mala relación familiar.

“Nunca más volví a hablar con mi hermano y eso parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe. No, no estoy orgullosa de las palabras que utilicé en ese momento. Estaba alterada y dolida como cualquier persona”, afirmó Andrea Petro.

Ante estas palabras, Nicolás Petro respondió, destacando que Andrea “no solo me dejó solo. Fue una de las personas que ha intentado destruirme y eso me ha dejado un dolor en el alma que ni te imaginas”.

Andrea Petro dijo que ella ya no se habla con su hermano por temas personales y Nicolás expresó sentirse abandonado por ella - crédito @andreapetro91/Instagram- Infobae

La situación dejó al descubierto las tensiones familiares, y Nicolás reflexionó sobre la idea de que la sangre no siempre llama a la sangre: “La situación con Andrea me rompió el alma. Vuelvo y te repito: independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que sangre llama a sangre no es así”, relató Nicolás en su diálogo con la periodista Vicky Dávila.

A pesar de que la investigación seguirá en curso en 2024, la realidad es que, con esta situación, la familia presidencial exhibió una imagen prácticamente fracturada, con conflictos internos, escaso respaldo y con problemas que salieron a la luz ante la mirada de todos los colombianos.

3. Andrés Gustavo Petro en el exilio y en el olvido

Desde el exilio en Canadá, Andrés Gustavo Petro Herrán compartió sus reflexiones sobre la situación jurídica de su hermano Nicolás en agosto de 2023.

En un extenso mensaje en sus historias de Instagram, Andrés expresó sus sentimientos y visiones personales en medio del escándalo que afecta a la familia presidencial.

El hombre, que no pudo asistir a la posesión de su padre debido a su condición de refugiado en Canadá, le pidió a su hermano Nicolás que afronte las consecuencias de sus actos con fuerza y busque salir del difícil momento sin resentimientos, asumiendo su responsabilidad.

También dirigió palabras a su padre, en el que expresó su confianza en las capacidades e inteligencia de Gustavo Petro para dirigir el país en medio de la tormenta judicial.

Este fue el extenso mensaje que en su cuenta de Instagram publicó Andrés Gustavo Petro, hijo del presidente de la República, sobre el proceso judicial que afronta el exdiputado Nicolás Petro - crédito @andresgustavopetro/X

En un gesto de neutralidad en la relación entre su padre y su hermano, Andrés expresó su amor a ambos, a pesar de las emociones encontradas que la situación le genera. En un llamado a la reconciliación familiar, expresó su deseo de que algún día puedan sentarse a hablar simplemente de la vida, y dejar de lado los amargos momentos del pasado.

Además, Andrés Gustavo Petro dedicó unas líneas a los colombianos, instándoles a no permitir que la situación familiar afecte el proyecto político que encarna su padre, el primer presidente de izquierda de Colombia.

A pesar de que el hijo del presidente no genera controversias, su situación actual impide su retorno a Colombia hasta obtener la residencia en Canadá o algún permiso. En consecuencia, su presencia en las redes sociales sorprendió a muchos colombianos que desconocían su existencia, ya que, en la foto familiar presidencial, él fue el único ausente, lo que captó la atención de manera notable.

4. Verónica Alcocer protagonizó video polémico que involucró a Nerú

La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, se encontró en medio de la polémica, en junio de 2023, debido a unas imágenes y un video que la capturan disfrutando de una noche en la playa en Cartagena.

En el material audiovisual, se observó que ella recibía un masaje del artista Adolfo Martínez Carrillo, conocido como Nerú.

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, recibió un sutil masaje durante unos días de descanso en Cartagena - crédito X

Lo llamativo no es simplemente que esté en la playa o que esté disfrutando de un momento de descanso, ni siquiera el masaje proporcionado por el artista, que ostenta un contrato con la Oficina de Talento Humano de la Presidencia de la República.

Lo que causó revuelo es una frase expresada por la esposa de Gustavo Petro al final del video, donde, con música electrónica de fondo, afirma: “Sabes qué es lo peor, que con marihuana se siente más rico”, mientras Nerú le realiza el masaje.

Verónica Alcocer y Nerú en una playa - crédito X

Este episodio desató debates en diversos sectores, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la conducta de la primera dama y su relación con la figura presidencial.

La situación también ha avivado el interés en torno a la relación laboral entre Alcocer y el mencionado artista, así como el impacto que estas declaraciones podrían tener en la imagen pública de la familia presidencial.

5. Sofía Petro confrontó a Nayib Bukele, presidente de El Salvador

En el ámbito de la política latinoamericana, las reacciones a eventos internacionales a menudo generan debates intensos. Por lo que, después de la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, las redes sociales fueron testigo de un tenso intercambio entre Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Sofía Petro Alcocer.

Sofía Petro no dudó en levantar la voz y responder a Nayib Bukele, defendiendo a su padre, Gustavo Petro, con firmeza - crédito @gustavopetrourrego/Instagram - Reuters

La controversia se desató cuando Bukele, en respuesta a la victoria de Milei, envió un mensaje provocador a Gustavo Petro: “Ahora dilo sin llorar” acompañado de un emoticono de una cara llorando de risa.

Esto surgió debido a la manera en que el líder colombiano comentó sobre el triunfo del argentino, una publicación que muchos consideraron carente de diplomacia y optimismo.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, redactó Petro en X.

Sofía Petro salió en defensa de su padre, Gustavo Petro, después de que el presidente Nayib Bukele se burlara de él tras la victoria de Milei en las elecciones de Argentina - crédito @sofiapetroa/X

Ante el comentario de Nayib Bukele, Sofía Petro citó el mensaje del mandatario y escribió en su cuenta de X: “Piensa una en esos 30.000 desaparecidos que hoy quieren volver a borrar y sí que dan ganas de llorar. A menos que a una no le quede ni un poco de memoria ni de corazón”.

La respuesta de Sofía Petro remite al oscuro periodo de la dictadura militar en Argentina (1976-1983), durante el cual se estima que alrededor de 30.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas.

Lo destacado fue que la joven, que rara vez se ve envuelta en polémicas, decidiera responderle al presidente de El Salvador, especialmente al referirse a cuestiones delicadas como crímenes, por lo que muchos le señalaron que su padre formó parte de un grupo guerrillero que sometió a numerosas personas, no solo a la amenaza de desapariciones forzadas, sino también a otros delitos.

6. Cuando se sugirió que Gustavo Petro podría enfrentar problemas de adicción a las drogas: él dijo que su adicción era al café

En medio de los escándalos por las ausencias públicas del presidente Gustavo Petro a diversos eventos presidenciales, la periodista colombiana María Jimena Duzán planteó en su columna para Cambio la posibilidad de que estas desapariciones estén relacionadas con problemas de adicción, en noviembre de 2023.

Duzán abordó el tema con respeto, en el que invitó al mandatario a compartir la verdad sobre su vida personal, no con el fin de juzgarlo como “adicto”, sino para mostrar al pueblo colombiano la realidad de que cualquier individuo, independientemente de su posición, puede enfrentar problemas de adicción.

En su columna, Duzán sugiere que, de ser ciertas sus adicciones, podrían afectar no solo su vida personal sino también su liderazgo, ya que las personas con este diagnóstico suelen experimentar episodios de ira, odio e incluso tristeza. Advierte que estas influencias podrían repercutir en las decisiones políticas del presidente, generando problemas a nivel internacional.

La periodista destacó que, como figura pública, Petro tiene el derecho de enfrentar momentos difíciles, pero subraya que su posición de poder le impide mantener una “doble vida”. Además, señaló que estos ocultamientos podrían afectar la transparencia de su Gobierno y exponerlo a posibles chantajes

Petro respondió temprano en una mañana desde su cuenta X: “La única adicción que tengo es el café en las mañanas”.

Gustavo Petro respondió sobre los rumores de una posible adicción a las drogas - crédito red social X

Aunque la discusión no terminó allí, es evidente que el presidente recibió tanto respaldo como críticas de diversos sectores del país. Aún persiste la incertidumbre sobre si realmente enfrenta un problema de adicción, lo que ha llevado a que frecuentemente se le señale como “adicto”.

7. Antonella, la menor de la familia presidencial, se retiró llorando del Metropolitano ante abucheos

Durante el partido de eliminatorias al Mundial de 2026 entre Colombia y Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 16 de noviembre de 2023, la hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella, de 15 años, vivió un episodio incómodo cuando una parte del público abucheó al presidente antes del encuentro.

Más de 40.000 personas asistieron al estadio para apoyar a la selección colombiana, pero antes del inicio del partido, una parte significativa de la multitud comenzó a abuchear al presidente Petro en lugar de brindar su apoyo al equipo nacional. Este hecho tomó por sorpresa a Antonella, que se encontraba en el estadio para presenciar el evento.

La hija menor del presidente Gustavo Petro se retiró del Estadio Metropolitano de Barranquilla tras los cánticos de "fuera Petro" que resonaron en el recinto - crédito @JairMejiaA/X

Los asistentes captaron el momento en que el estadio resonaba con gritos de “Fuera Petro”, lo que provocó una reacción inmediata de Antonella Petro, quien visiblemente afectada por la situación, decidió abandonar el estadio. En el camino hacia la salida, respondió a los abucheos con un enérgico “madrazo”.

Antonella Petro, al retirarse del estadio, expresó su indignación ante las expresiones negativas hacia su padre.

En respuesta al incidente, el presidente Petro utilizó sus redes sociales para calificar de “cobardes” a aquellos que abuchearon y ridiculizaron a su hija menor. En su mensaje, destacó que dirigir el cántico de la oposición contra su hija, una mujer menor de edad, fue un acto cobarde.

El presidente dijo que su hija tuvo que salir del estadio, pues dijo que dirigieron el cántico “¡fuera, Petro!”, en contra de ella - crédito @petrogustavo/X

Después de este incidente, todos los integrantes de la familia presidencial demostraron, por primera vez en el transcurso de 2023, una sólida unidad familiar al respaldar al miembro más joven de los Petro. Todos solicitaron respeto para su hermana y resaltaron la valentía de la adolescente, concluido que al final del día todo estaba en orden.

8. Triángulo amoroso en la vida de Nicolás Petro: nueva pareja, embarazo y revelaciones impactantes

En el centro de la polémica colombiana está Nicolás Petro Burgos, el mismo que enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; sin embargo, su vida personal también ha capturado la atención de la opinión pública.

El nombre de Laura Andrea Ojeda Estupiñán, abogada, modelo y comunicadora, es uno de los que más resonó en este 2023, por ser la actual pareja de Nicolás Petro y la madre de su primer hijo.

La joven, reconocida por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2017, ganó notoriedad por su relación con el hijo del presidente.

La historia entre ellos ha estado en boca de todos los colombianos porque Laura Ojeda era mejor amiga de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro. Se rumoró que la relación entre la abogada y Petro habría comenzado mientras este aún estaba casado con Vásquez, lo que generó un escándalo mediático.

Day Vásquez, al sospechar de una tercera persona en su matrimonio, llevó a cabo acciones comparables con las de un organismo de inteligencia, según el fiscal Mario Burgos. La exesposa de Petro habría obtenido acceso al celular de Ojeda, en el que creó un chat paralelo de WhatsApp para recopilar información privada, en el que se incluían mensajes, archivos e información personal.

El fiscal detalló que Vásquez era consciente de que se estaba incriminando al entregar su celular a la Fiscalía como material probatorio, pero, aun así, cooperó y estuvo dispuesta a firmar un principio de oportunidad

Nicolás Petro, por su parte, declaró a los medios que su excompañera sentimental buscó dañar su imagen y que solicitó a la Fiscalía abrir una investigación para esclarecer los hechos.

No obstante, la actual pareja afirma que han estado juntos desde septiembre de 2022, el cual definen como un “hermoso amor” que surgió después de la separación entre Day y Nicolás. Por otro lado, la exesposa del hijo del presidente sostiene que le profirió juramentos de amor en diciembre de 2022, por lo que argumenta que hubo un acto de infidelidad por parte de ellos.

En este escenario, los tres protagonistas de este conflicto amoroso han permanecido en el foco de atención de los colombianos. No solo debido a la investigación que involucra a Nicolás Petro y Day Vásquez, sino también por este cuadro amoroso en el que, cada vez que pueden, utilizan sus redes sociales para lanzar comentarios explosivos sobre supuestas infidelidades.

9. Nicolás Alcocer Petro en el ojo del huracán por su estilo de vida lujoso

Durante el puente festivo del Día de las Velitas en Colombia, Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama Verónica Alcocer e hijo adoptivo del presidente Petro, desató una polémica en redes sociales al compartir una fotografía junto a su madre. El mensaje, destinado a encender una vela por la paz, pronto se convirtió en un debate sobre el costo de su vestimenta.

Usuarios de redes sociales analizaron detenidamente la ropa y accesorios que Alcocer Petro llevaba en la imagen, criticando la aparente desconexión entre su atuendo y la realidad de muchos ciudadanos colombianos.

Las críticas se centraron en un brazalete comparado con uno de la marca Cartier y calzado de Dolce & Gabbana, valuados en más de 50 millones de pesos colombianos. El debate sobre la coherencia entre el discurso político y el estilo de vida de los representantes del gobierno actual se intensificó.

A través de su cuenta de X, Nicolás Alcocer Petro se defendió de las críticas que le cayeron por sus accesorios - crédito @nalcocer_petro/X

Ante las críticas, Nicolás Alcocer Petro se defendió a través de X, justificando la adquisición de sus bienes aludiendo a su trabajo en Francia y salarios más altos en esa región. Aclaró que la pulsera de lujo era un regalo de graduación y desmintió la procedencia atribuida en la fotografía.

En una respuesta eliminada posteriormente, Alcocer reconoció tener accesorios costosos, pero negó ser propietario de centros comerciales o fincas. Acusó a la oposición de su padre, Gustavo Petro, de intentar dañar su imagen, en el que concluyó con un “Au revoir mes amours” (“Adiós, mis amores”).

A pesar de la defensa del hijo del presidente, que afirmó que todo lo que posee es resultado de su propio esfuerzo y no de la posición de su padre, numerosos usuarios en redes sociales no le absolvieron el hecho de vestir prendas costosas e insinuaron que tales lujos eran financiados con fondos públicos.

10. Andrea Petro recibió amenazas de muerte y se enfrentó a congresistas

La hija mayor del presidente fue objeto de amenazas a través de plataformas de redes sociales, lo que llevó a Andrea Petro a solicitar a la Fiscalía que empleara técnicas para identificar a los verdaderos responsables de los mensajes intimidatorios.

En respuesta a las amenazas, un fiscal de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos identificó y señaló a los presuntos responsables de los actos intimidatorios. La Fiscalía emitió un comunicado, indicando que los individuos responsables de los mensajes amenazantes serían citados para interrogatorio.

Andrea Petro compartió una captura de pantalla en Instagram, en la que reveló uno de los mensajes amenazantes que recibió, que decía: “Ojalá te maten”. Por lo que ella expresó su preocupación y condenó la violencia, cuestionó la normalidad y racionalidad de tales mensajes llenos de odio.

La hija mayor del presidente Petro, Andrea, denunció que recibió amenazas de muerte en redes sociales - crédito @andreapetro91/X

Simultáneamente, las tensiones políticas se intensificaron en redes sociales entre Andrea Petro y figuras de la oposición, especialmente con el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.

El intercambio comenzó cuando Andrea elogió a su padre como líder mundial de la paz, por lo que recibió una respuesta provocadora de Polo Polo, cuestionando el supuesto consumo de sustancias por parte de la familia Petro.

El congresista Polo Polo, conocido opositor del presidente Petro, respondió con una publicación provocadora cuestionando si los Petro consumen alguna sustancia, suscitando un debate en línea sobre ética y tono en la política.

La hija del presidente contraatacó, invitando al congresista a explorar el hábito de la lectura. La polémica continuó cuando Polo Polo sugirió el historial del presidente Petro en un grupo guerrillero, desafiando a Andrea Petro a afirmar que su padre tiene manos limpias de sangre inocente.

El congresista Miguel Polo respondió a Andrea Petro con una comparación sobre el historial pasado del presidente Petro cuando perteneció al M-19 - crédito @MiguelPoloP/X

Esta confrontación es solo una de las numerosas disputas que han tenido a lo largo de 2023, ya que sus desacuerdos son evidentes y bien conocidas por el público colombiano. Sus discordias, a las cuales los ciudadanos ya están acostumbrados, se reflejan de manera constante en X, donde responden entre sí con publicaciones controvertidas que capturan la atención de todos.