A un turista le cobraron más de 22 millones de pesos por un paseo en coche en Cartagena

A una turista le cobraron más de 22 millones de pesos por un paseo en coche, en cuatro transacciones a sus tarjetas de crédito - crédito Infobae.

Nuevamente volvieron a amargarle la visita a Cartagena a una turista con cobros excesivos. En esta ocasión, la víctima fue una persona de nacionalidad canadiense identificada como Can Lin Yu Chen, que contrató un tradicional paseo en coche para recorrer las bellas calles del Centro Histórico, por un valor de 100.000 pesos.

Lo que no esperaba la mujer es que el paseo le iba a terminar costando 22.230.000 pesos, que desembolzados realizados en varias transacciones. Según comentó, al momento de terminar el paseo, se dispuso a pagar con una tarjeta de crédito, pero como el cochero no tenía datáfono para realizar la operación, le comunicó a la turista que se dirigiría hasta donde una amiga ubicada cerca al Parque Fernández de Madrid para que le prestara uno.

Los dos se dirigieron hacia el mencionado punto, pero el hombre le dijo que la tarjeta no era válida, pese a que ya había realizado una transacción por 6 millones de pesos. Así que la mujer le pasó otra tarjeta, a la que también le cobraron 6 millones de pesos más y le dijeron que tampoco era válida. Posteriormente, le pidieron otra tarjeta de crédito, a la que le desembolsaron 5 millones de pesos. Y luego se llevó a cabo otra operación hasta que se completaron los 22′230.000 pesos, equivalentes a 5.700 dólares.

Los cobros excesivos a extranjeros en Cartagena son comunes - crédito EFE.

La mujer solo se percató de que había sido robada hasta el día siguiente, cuando fue notificada por las entidades bancarias de los movimientos y al revisar los extractos bancarios. Inmediatamente, logró congelar una de las cuatro operaciones crediticias.

Posteriormente, contactó a la Policía Metropolitana de Cartagena, que detuvo al cochero. Él negó su responsabilidad en el hecho y culpó directamente a la mujer que hizo las operaciones bancarias con el datáfono; a ella no la han logrado ubicar.

Ante el hecho, Cesáreo Buj, secretario del Interior (e), le dijo a Caracol Radio: “Estamos realizando una investigación sobre este tema para poder actuar hasta donde nuestras competencias nos lo permiten, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estos hechos no se sigan presentando. Hemos hecho una labor ardua durante esta temporada con el propósito de que no se presenten casos de abuso en playas, Centro Histórico y sitios turísticos. Estamos actuando para que los visitantes no se dejen engañar”.

A la turista canadiense le desembolsaron 5.700 dólares - crédito: Prensa ProColombia.

Por su parte, la Asociación Cartagenera de Cocheros se pronunció a través de un comunicado, en el que rechazó el acto cometido por un operador de coche de la ciudad de Cartagena. “Respetuosos del debido proceso, pusimos a disposición de las autoridades competentes todo el acompañamiento por parte de nuestros voceros para brindar colaboración e información que permita esclarecer lo ocurrido“, se puede leer en el comunicado.

En la misma misiva, la asociación añade: “Esperamos que avance la investigación y se esclarezca lo ocurrido. Como medida pertinente la Asociación decidió apartar, indefinidamente, de toda actividad operativa al cochero que realizó el recorrido con la ciudadana extranjera que luego de finalizado y cancelado, indicó a la Policía Nacional inconformismo por movimientos en su cuenta bancaria”.

Además, Natalia Bohórquez, presidenta ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, recomendó a los turistas revisar el precio de las cosas antes de hacer uso de un servicio o consumir un producto, y que de no encontrar el precio no comprarlo.

“A la hora de pagar, valide el valor que corresponda a lo que ha consumido, verifique la formalidad del prestador de turismo, evite las pruebas gratis. Hacemos el llamado por trabajar juntos y ser los mayores anfitriones, que las personas que nos visiten quieran regresar”, dijo Bohórquez.