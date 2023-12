El actor Roberto Manrique se despide de Bogotá: “Un nuevo horizonte incierto”

El actor Roberto Manrique se mudará de Bogotá luego de finalizar las grabaciones de la segunda temporada de la serie La venganza de Analía - crédito Roberto Manrique/ Instagram

El actor ecuatoriano Roberto Manrique conocido por su participación en varias telenovelas y series de televisión en América Latina publicó un video en las redes sociales en el que se muestra bailando en el balcón de su casa en la capital del país. El artista destacado se mostró feliz por la finalización de las grabaciones de la segunda temporada de la exitosa novela La venganza de Analía.

“Penúltimo día en Bogotá, último día de grabación. Una nueva temporada, una nueva mudanza, un nuevo horizonte incierto y lleno de posibilidades ansiedad e ilusión que conviven en mi”, compartió Manrique, oriundo de Guayaquil (Ecuador).

El actor ecuatoriano se mostró emocionado por emprender su viaje fuera de Colombia - crédito Roberto Manrique/ Instagram

El artista que ha desarrollado su carrera actoral principalmente en Colombia, donde ha alcanzado una notable fama por su trabajo en producciones televisivas, terminó las grabaciones de la serie que tiene como protagonistas a Carolina Gómez, George Slebi, Marlon Moreno y muchos más actores.

Manrique tras terminar su trabajo en Colombia reveló en sus redes sociales que se irá de Bogotá, aunque no habló del lugar en donde se irá a radicar, se mostró feliz por este nuevo cambio: “Último baile en este balcón listo para nuevas melodías y paisajes con mis miedos e ilusiones, bailaré al son de la vida desde el piso que me toque, porque sin importar cómo luzca el panorama, TODO ESTÁ BIEN. Gracias vida”.

Algunos de sus trabajos más destacados en el país incluyen su participación en telenovelas como Sin senos no hay paraíso, Flor salvaje y La viuda de la mafia. Además de su carrera como actor, Roberto Manrique es activista y defensor de diversas causas sociales y ambientales.

El actor Roberto Manrique reveló que terminó las grabaciones de la serie La venganza de Analía - crédito Roberto Manrique/ Instagram

Paola Turbay aparecerá en la segunda temporada de La venganza de Analía

Paola Turbay regresará a la pantalla en La Venganza de Analía 2, transformando su papel en la serie Ana de nadie de mujer sacrificada a una temida antagonista. La actriz colombo estadounidense, conocida por su trayectoria en la televisión y el cine, asumirá este cambio dramático en la secuela de la serie, prometiendo una actuación que captará la atención del público.

En esta nueva entrega, Turbay deja atrás la imagen de Ana Ocampo que encarnó en Ana de nadie, una figura maternal y abnegada, para sumergirse en el rol de una villana poderosa y temible en la secuela de la exitosa serie. La transformación del personaje sugiere una trama llena de matices y un desafío actoral para Turbay, quien ha sabido ganarse el cariño y la admiración de los espectadores a lo largo de su carrera. La actriz ha compartido su entusiasmo por explorar esta faceta más oscura de su papel, indicando que será una oportunidad para mostrar su versatilidad en la pantalla.

Paola Turbay confirmó a través de una fotografía, que oficialmente forma parte del elenco de la nueva temporada de "La venganza de Analía" como la villana Paulina - crédito @paolaturbay/Instagram

“¡Por fin puedo contarles en qué ando! He estado perdida de redes y de la vida en general, por estar sumergida en este proyecto de La Venganza de Analía 2. De Ana Ocampo (Ana de Nadie) la mujer más amorosa, noble e inspiradora, paso a darle vida a Paulina Peña, su polo opuesto. No puedo entrar en detalles pero les anticipo que es ¡perversamente fantástica! De esos retos a los que uno no se puede negar. Y no es por nada, pero hemos grabado escenas con @carogomezfilm y @marlonmorenos con las que se van a ir de c***. Pronto más foticos y videos. 😉”, escribió la exreina de belleza.

El éxito de la primera temporada de La Venganza de Analía ha creado grandes expectativas para esta continuación. La historia, centrada en temas de traición, poder y rencor, logró captar una audiencia significativa y ha generado discusiones y teorías sobre el desarrollo de la trama. A medida que Turbay se prepara para su transformación en la serie, los fanáticos esperan ansiosos por el estreno de la nueva temporada.