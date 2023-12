Alcalde de Chipaque (Cundinamarca) fue denunciado por abusar sexualmente a una joven

El alcalde de Chipaque (Cundinamarca), Camilo Albeiro Pardo Muñoz, fue denunciado por abusar sexualmente a una mujer el 13 de diciembre de 2023. (Alcaldía de Chipaque)

Nuevamente un funcionario público se ve envuelto en un escándalo por abusar sexualmente de una mujer. Se trata de Camilo Albeiro Muñoz, alcalde Chipaque (Cundinamarca), una población a una hora de Bogotá, quien fue denunciado por una mujer que lo señala de accederla carnalmente sin su consentimiento y cuando se encontraba en estado de indefensión el pasado 13 de diciembre, después de un evento social en el que coincidieron.

Te puede interesar: Ocho departamentos en alerta por fenómeno de El Niño: vea cuáles son

La víctima puso en conocimiento de las autoridades el hecho el pasado 20 de diciembre, tras haber estado hospitalizada porque el mandatario municipal le provocó lesiones en su cuerpo y en sus genitales tras someterla a los vejámenes.

“Empieza a emborracharme, a sacarme la camisa del pantalón a tocarme las piernas, a cogerme las manos”, relató en el informativo de la televisión bogotana Citynoticias.

Te puede interesar: Se inundó en Colombia uno de los mejores pueblos del mundo para hacer turismo: hay familias incomunicadas

Agregaron que tras concluir la reunión, el alcalde Muñoz la llevó en su camioneta hacia la capital colombiana, pese a que se había dispuesto un transporte para los asistentes, lo que habría sido aprovechado por el funcionario público para abusarla.

“La única persona y a la única mujer que no llevaron a su casa fue a mí. Me hicieron todo un paseo de la muerte. De Chipaque a Bogotá y de regreso, donde el me accede y me abusa”, reiteró su denuncia.

Te puede interesar: Al fin qué pasará con el pico y placa regional este fin de semana en Bogotá: Distrito y Gobernación tomarán sus propias medidas

Después de lo ocurrido, la mujer acudió a un centro asistencial porque sufrió heridas en su ano y en otras partes de su cuerpo, por lo que tuvo que permanecer hospitalizada por dos días.

La presentadora de Cablenoticias, Ana María Vélez, que ha encabezado la visibilización de hechos de violencia de género, al ser víctima de ataques por parte de su expareja, también destacó este caso a través de un hilo en su cuenta oficial en la red social X, donde subió algunos apartes del documento de la denuncia.

“Asegura que el alcalde la drogó, la violó, la retuvo, la torturó. La dejo en estado de indefension, la golpeó, mordió, rasgó analmente y la dejo en la casa de su secretaria. Estuvo en el hospital 2 dias (sic)”, publicó.

La periodista, además, informó que el próximo domingo 24 de diciembre realizarán una marcha de protesta en la mencionada población cundinamarquesa contra su alcalde que concluye su periodo en una semana y con el señalamiento de violador.

Vélez trinó que funcionarios de la administración chipaquence, y el mismo Muñoz, han tratado de evitar que la víctima haga público este caso.

“Asegura la víctima q el alcalde y algunos funcionarios del gabinete han intentado persuadirla para evitar que hiciera pública la denuncia. Urgente atención a este caso para evitar que este hombre mueva influencias a su favor. La víctima denuncia, previo acoso. @FiscaliaCol (sic)”, afirmó en la red social.

La víctima reiteró esta situación en Citynoticias e incluso mostró algunos de los mensajes que el mismo mandatario municipal le envió para que desistiera de denunciarlo.

“Me han ofrecido dinero, cargos, pero mi dignidad no tiene precio. El dice que todos tienen un costo, pero yo no”, aseveró la víctima.

Mientras que en las comunicaciones por Whatsapp, Muñoz le manifiesta que si hubo consentimiento y la cuestionaba por no recordarlo.

“Yo estuve contigo y lo último que quiero es hacerte daño por dios (...) Como asi no te acuerdas. Anoche hicimos el amor”, fueron algunos de los mensajes.

Finalmente, la mujer que sería subalterna del alcalde, afirmó que a ella y a otras de sus compañeras han sido acosadas por el funcionario dentro de sus labores cotidianas.

“El acosaba a las personas de la administración en el contexto laboral con frases como “me gustas”, “me encantas”, “salgamos”, Yo le dije que respetara a su esposa, a sus hijos”, concluyó en su relato al noticiero bogotano.

En Citynoticias señalaron que aunque intentaron contactarse con al alcalde Muñoz para que entregara su versión sobre esta denuncia en su contra, el funcionario nunca les respondió.

Esta sería la segunda ocasión en que un servidor público es denunciado por abuso sexual, luego de que Brayan Stiven Hurtado, quien renunció esta semana como secretario de Cultura de Cali, fuera señalado por una mujer que aseguró que él se aprovechó de ella cuando estaba alicorada al concluir una fiesta.