Martín Elías Junior, el nieto de Diomedes que aseguran canta igualito a él: “Soy el dueño de la dinastía”

Martín Elías Jr. le prometió a su abuelo que haría profesional Diomedes Díaz

Este es el nieto de Diomedes Díaz que aseguran canta igualito a él. Se llama Martín Elías Jr. y es el primogénito del Gran Martín Elías. 10 años después de la muerte del Cacique de La Junta, prometió mantener vivo tanto el ‘martinismo’ como el legado del ídolo vallenato . “Soy su heredero mayor, dueño de una grande dinastía”

Con tan solo dos años de edad compuso su primera canción y desde entonces sus tíos Elder Dayán y Rafael Santos supieron que sacó la casta Díaz y le pusieron el ojo encima para apoyarlo. Recientemente cumplió 15 años y ya se siente listo para lanzarse al ruedo. En 2024 estrenará su primer sencillo llamado Mi presentación: “Voy a iniciar mi carrera musical con paso firme, Confíen en mí como lo hicieron con mi padre y mi abuelo que, ¡yo no los voy a defraudar!”.

Martín Elías Jr. asegura que nació con el don para componer versos. Tiene hasta el momento setenta letras escritas, de las cuales cincuenta ya son canciones que tiene listas para musicalizar; sin embargo, no ha grabado la primera, pues eligió formarse primero y madurar artísticamente antes de mostrarse públicamente como cantante.

Martín Elías Jr. le prometió a su abuelo Diomedes Díaz hacerse profesional - crédito @martineliasjr/Instagram

Cuando era más pequeño, su abuelo Diomedes le pidió prometerle que iba a estudiar y que se iba a graduar. Hoy Martín con orgullo cuenta que le está cumpliendo ese juramento a su abuelo, ya que este 2023 se hizo bachiller y en el 2024 se radicará en Barranquilla para estudiar comunicación social.

“Acepté seguir los pasos de mi padre y del gran Diomedes Díaz, pero uno no sabe cuándo la voz falte o pase algo extraordinario. Es mejor asegurar un plan B”, contó el joven heredero en entrevista con el actor Aco Pérez para su canal de YouTube, llamado El mundo de Aco.

Aunque Martín Elías Jr. heredó la casta de la familia Díaz y sacó su vena artística él quiere salir a luz de manera responsable, dado que tiene claro el peso que lleva consigo por cuenta de su apellido y el honor que debe mantener, sobre todo, por honrar la memoria de sus grandes inspiraciones.

Por esta razón el joven toma clases de guitarra, afinación, canto e interpretación. Es así como ha conseguido avanzar y hoy se siente más seguro de poder compartir su talento con sus seguidores, los de su padre y los de su abuelo.

Nació con un don

Martín Elías Jr. y el Gran Martín Elías compartieron micrófono varias veces - crédito @martineliasjr/Instagram

Como anécdota Martín compartió la que fue su primera inspiración y que algunos allegados a su familia recuerdan, ya que sus tíos se encargaron de mantener ese recuerdo como un tesoro de los Díaz. “Llegué a donde mi tío ‘Rafa’ y con dos ollas en la mano le dije que me escuchara y entoné:

‘Santico’ mi primo más mejor, el que juega conmigo

y a mi tío Rafael Santos y madrina, que los llevo en mi corazón”,

Desde esa composición asegura que no ha parado de componer en prosa. Martín en ese entonces apenas contaba con dos años de edad, y ya llevaba medio año hablando.

“Yo sé lo que tengo para ofrecer, pero a diferencia de mi papá y del gran Diomedes, nací en la era digital y crecí en el mundo de las redes, en donde me dan mucho duro, recibo palo a diario: a ellos no les tocó esto, su fanaticada fue por el boca aboca”, comentó Martín sobre las contantes críticas que recibe en su cuenta de Instagram en la que suma casi millón y medio de seguidores.

Pese a que creció en los escenarios y agarró su primer micrófono a los dos años, Martín se crio en Cúcuta, ciudad natal de su madre ‘Caya’ Varón; luego, su niñez se dividió entre Bogotá y Medellín, razón por la que él se autodenomina un hijo de Colombia. Sin embargo este hecho lo ha convertido en centro de rechazo por cuenta de algunos fieles a la música vallenata. “Me dicen que hablo cachaco, que no sé cantar y muchas cosas más”.

Martín Elías Jr. hizo llorar a Elder Dayán cantando como Diomedes Díaz

Si bien este tema a Martín Elías Jr. no le preocupa, ya que asegura que desde pequeño se acostumbró a la exhibición publica, a que le pidan fotos y a las redes, sí quiere demostrar que puede continuar con el legado del ´martinismo’ y enorgullecer a la casta de Diomedes Díaz, por lo que en compromiso con la ola vallenata se trasladó a Valledupar en donde se empapó un poco más de su cultura y de sus raíces.

Él cuenta con el apoyo de sus tío Rolando Ochoa, con quien ya entró al estudio para grabar una versión de la canción Linda, el tema que más le pedían a su padre cuando cantaba en vivo. También lo apoyan sus otros tíos, Elder Dayán y Rafael Santos, que lo han llevado de gira y le han aportado en el bagaje de lo que es ser artista, y le han permitido ganar ‘tablas’ al dejarlo compartir tarima con ellos.

“Soy un afortunado por la familia que me tocó, porque mi papá no la tuvo fácil, aunque era hijo del Cacique, a mi abuelo menos, pues él empezó de cero”, agregó.

Martín Elías Jr. junto a Rolando Ochoa grabaron Linda

“Maduré a la fuerza”

El joven artista explicó que pese a que sus tíos, sobre todo Elder Dayán, lo han invitado a sus conciertos, él solo ha improvisado versos junto a ellos, y ha interpretados algunos clásicos de su padre y de su abuelo, pero hasta ahora no cuenta con música propia.

“No he permitido que el público pueda ver y escuchar lo que tengo, pero ya el otro año se viene mi música con toda. les adelanto que está bueno el tema”, afirmó sobre el que será su debut musical como solista vallenato.

El primogénito del Gran Martín Elías se esperó un poco debido a que desde niño recibió mucha presión por cuenta de la sociedad que le exigió ser cantante. “Apenas tenía 9 años cuando el público me pidió cantar, confieso que me hicieron cogerle miedo a la música por ese afán que tenían de hacerme cantante a la fuerza”.

Quienes conversan con él, afirman que es bastante centrado y enfocado para su corta edad: “A mí me obligaron a crecer, he tenido que relacionarme con los grandes desde chiquito, estuve intimidado por crecer, porque tenía que lograr lo mismo que consiguió mi padre. Él la rompió con 26 años”, narró ‘Martincito’, como le dicen en Valledupar.

Martín Elías Jr. entró al Deportivo Atlético Nacional - crédito @martineliasjr/Instagram

Martín exploró otros campo cuando pequeño e inició como deportista. “Entré a una escuela de fútbol y encontré otra pasión, aunque era muy malo. Por cierto, mi papá me hacía mucho matoneo porque decía que no entendía por qué quería jugar si tenía dos pies izquierdos y era muy malo (Risas)”, narró el joven que hizo parte del Deportivo Atlético Nacional.

Tiempo después Martín se reconcilió con el canto y asumió el compromiso de llevar el legado y la herencia que le dejaron su papá y abuelo. “Era muy pequeño cuando ambos murieron, pero la gente me hace sentir que ellos siguen viven gracias a su música, por eso decidí continuar y darle gusto al público, pues gracias a ellos es que yo tengo para comer y para darme mis gusticos”, aseguró.

Al mismo tiempo, Martín tiene mentalizado monetizar sus redes sociales, para las que está armando un equipo de publicidad y poder empezar a aportar en la casa. “Me gusta apoyar los emprendimientos que yo siento que necesitan ese impulso de corazón, lo hago con el mayor gusto, sin cobrar, porque uno tiene que servir y devolverle a la vida todo lo bueno que nos da; aun así, si quiero sacarle provecho para un día decirle a mi mamá ‘toma, para que te compres algo’, y no solo estar pidiendo”, dijo Martín, que añadió que tampoco quiere convertir su perfil de Instagram en un mercado, pero sí le apunta a campañas con marcas reconocidas y que, además, ya se siente muy grande para no retribuir económicamente en su casa. “Yo heredé el buen corazón de mi padre”, añadió.

Mí presentación

Así se llama la que será su primera canción con la que se lance al estrellato, y aunque no es una composición propia, sí cuenta a la perfección lo que significa que él siga el camino de la dinastía Díaz, pues la fanaticada asegura que él canta igualito a Diomedes Díaz. “La gente me dice que que saqué la cara de mi papá y la voz de mi abuelo”.

Martín Elías Jr. contó que compuso su primera canción a los 2 años - crédito El Mundo de Aco/YouTube

En el programa El mundo de Aco, Martín Elías Jr. dio la exclusiva de un verso como adelanto de la que será su primera canción oficialmente como cantante:

“Soy su heredero mayor, dueño de una dinastía grande de nuestro folclor”

Ya no se siente obligado a cantar por darle gusto a la sociedad ‘diomedista’, lo hará por el placer que le genera sentir que mantendrá vivo al Gran Martín Elías y a la leyenda de Diomedes Díaz.

“Yo los recuerdo con alegría, veo sus videos a diario y me emociono, nunca he derramado una lágrima, porque a ellos los recuerdo sonrientes y esa felicidad es la que quiero transmitirle a las personas que escuchen mi música”.

Tras los diez años de la muerte de su abuelo Diomedes Díaz, visitará la tumba como lo hace con regularidad, así como vivita a su bisabuela paterna ‘mamá Vila’, de quien tiene su bendición.

Martín Elías Jr. visita con regularidad a Elvira Maestre, madre de Diomedes Díaz quien le dio su bendición - crédito @martineliasjr/Instagram

Elvira Maestre, madre del Cacique de La Junta, aún está viva y comparte contenido a través de las redes sociales, ella es una fiel seguidora y creyente de que Martín Elías Jr. tiene todo para ser el heredero mayor de Diomedes Díaz.

En cuanto al amor, Martín Elías Jr. comentó que salió juicioso y que por ahora no tiene novia. “A mi mamá le he presentado dos y ella no es celosa, solo me dice si le gusta o no, pero ahorita estoy concentrado en la música y no me quiero distraer”.

Respecto a la noticia del bebé que espera, desmintió el suceso. “Fue una broma que se me fue lejos, quería molestar a un primo, pero en minutos Lo sé todo y varias página ya había replicado la información; ahí me di cuenta que estoy en el ojo del huracán, que debo tener mayor cuidado”. concluyó.