Mientras la oposición en Colombia rechazó la liberación de Alex Saab, Nicolás Maduro celebró y ya lo nombró en un cargo público

Una ola de reacciones se generó en Colombia por el anuncio de la liberación de Alex Saab, un empresario colombiano señalado de ser el presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La salida de Saab de la cárcel de Miami, donde pasaba sus días tras ser acusado por los delitos de lavado de activos y de ser testaferro de Maduro, se registró gracias al canje entre Estados Unidos y Venezuela: el trato consistía en que este último entregaba a 36 presos políticos, entre los que se encontraban diez ciudadanos estadounidenses, mientras que Estados Unidos liberaba a Saab, que estaba condenado a 20 años de prisión.

Luego de la noticia de su liberación, varios políticos destacados de la oposición colombiana expresaron su rechazo frente a esta decisión y declararon que el Gobierno de Joe Biden quedó doblegada a las pretensiones de Maduro.

Una de las primeras voces en referirse al caso fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que dijo además que el empresario condenado sabía de los apoyos políticos del “régimen de Venezuela en otros países”:

“La negociación de EE. UU. con el genocida mafioso Nicolás Maduro terminó con la libertad de Saab, que debe tener claro cómo la dictadura del vecino país daba plata para apoyos políticos en otros países. Increíble pero un genocida doblegó a los EE. UU”, escribió Cabal vía X.

La senadora María Fernanda Cabal declaró que EE. UU. se doblegó ante las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro - crédito @MariafdaCabal / X

En otra de sus declaraciones reseñadas por RCN Radio, Cabal aseguró que Alex Saab “debe saber cosas” del presidente de Colombia, Gustavo Petro:

“Inaudito que Alex Saab que ha sido el cerebro, el que tiene todos los dineros de Chávez, de las guerrillas y que debe saber cosas de Gustavo Petro, esté hoy libre. Inaceptable esa decisión del Gobierno de los Estados Unidos cuando en Colombia seguimos poniendo los muertos en la lucha contra el narcotráfico”

Y agregó: “Inaudita la liberación del bandido de Alex Saab, más de cinco años se demoraron las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en identificar el recorrido del oro, como pasaba desde el arco minero de Venezuela a Turquía, seguía a Hong Kong y se dirigía a México donde los carteles son los dueños de las cajas clap, que luego entran por el lago de Maracaibo a distribuirla entre los pobres venezolanos que hoy tienen que comer lo que el régimen les dice como si fueran pájaros enjaulados (sic)”.

Por su parte, Francisco Santos, exembajador y exvicepresidente colombiano, aseveró que la liberación del presunto testaferro de Nicolás Maduro por parte de Estado Unidos representa un “gran triunfo de Maduro y las dictaduras”:

“La liberación de Alex Saab por parte de @JoeBiden es un gran triunfo de Maduro y las dictaduras que ya saben a que jugar: si secuestran gringos logran lo que quieren, alivio en sanciones y liberación de criminales. Eso hacía Israel y miren el resultado. @Cartajuaner @SecBlinken”

El exvicepresidente Francisco Santos dijo que la liberación de Alex Saab representaba un "gran triunfo para Maduro y las dictaduras" - crédito @PachoSantosC /x

El excandidato presidencial por el movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, se mostró preocupado ante el panorama del continente que dejó la salida de Alex Saab, el cual representa un triunfo político para Maduro:

“Complejo panorama el que vive el continente: Liberan a testaferro de la dictadura venezolana, Alex Saab”

El excandidato presidencial Enrique Gómez se mostró preocupado por la salida de Alexa Saab - crédito @Enrique_GómezM /X

Por último, el representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo que “la liberación de Álex Saab es otro triunfo de Nicolás Maduro, no se entiende como una persona que no respeta libertades, que vulnera los derechos humanos, que no permite unas elecciones libres, tiene todavía mayores concesiones y nuevos gestos por parte de los Estados Unidos”.

“No se entiende como un dictador como Nicolás Maduro arrinconó y está ganando el pulso, ante sectores de la comunidad nacional, permitiendo la liberación de una persona absolutamente cuestionada y que además mucho sabe de negocios de sectores de políticos colombianos con el régimen de Venezuela”, sostuvo, en declaraciones conocidas por el medio citado.

De otro lado, quien sí se ha mostrado feliz ante la decisión del Gobierno de Joe Biden es, en efecto, Nicolás Maduro y hasta anunció la designación en un cargo público al cuestionado personaje: