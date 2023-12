Róbinson Díaz, el “papá de Rigo”, reveló que sufrió de maltrato en su infancia

El actor Robinson Díaz habló acerca de su infancia en la que confesó haber sufrido de maltrato - crédito/ Instagram

El actor colombiano Robinson Díaz compartió una conmovedora revelación sobre su infancia y cómo enfrentó el maltrato familiar para luego convertirse en uno de los actores más destacados del país. Hoy es uno de los coprotagonistas de la novela sobre el ciclista Rigoberto Urán.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube para el pódcast Ser o no ser, he ahí, Díaz confesó que durante su niñez experimentó maltrato por parte de sus padres, un factor que, aunque complicado, no lo detuvo para perseguir sus sueños y lograr una exitosa carrera actoral.

Robinson Díaz habló de pasado en una entrevista junto a su esposa Adriana Arango - crédito @panimphotography/Instagram

En el programa radial se encontraba el actor colombiano junto a su esposa Adriana Arango, habló de lo que vivió con su familia: “Yo también estoy luchando por ser, me ha costado mucho trabajo, a veces siento que estoy como saliendo del clóset con muchas cosas en mi vida, porque fui muy maltratado, yo he sido muy maltratado, y me dejé maltratar o fui criado con maltrato familiar, por mi papá y mi mamá, que desgraciadamente fueron también a su vez maltratados. Después me metí en un sistema, que también otras personas me maltrataron”, recordó el artista.

El actor intentó pasar página y darle una mejor crianza a su hijo Juan José Díaz Arango: “Trabajo con él (Juan José Díaz Arango), acabó de escribir su obra infantil, la estoy dirigiendo, es que somos socios los tres, nuestra empresa se llama La Tropa. Tener a nuestro hijo fue una decisión (...) nuestro hijo es producto de este par de personas, es un tipo con temperamento como el de la mamá, es emocional, pero tiene sangre fría. Es un resultado de unas fuerzas familiares y se ha vuelto nuestro maestro”, expresó para el programa Robinson Díaz.

El actor colombiano habló de relación con su hijo Juan José Diaz Arango, con quien trabaja haciendo obras de teatro - crédito @robinsondiazu/ Instagram

Robinson Díaz cumplió su sueño de ser actor

El destacado artista nacido en Envigado, Antioquia, inició su viaje en el mundo del espectáculo desde muy joven, creando un grupo de teatro en su colegio y manteniendo viva su pasión por la actuación a pesar de las adversidades. Su trayectoria incluye roles destacados en producciones televisivas como El cartel de los sapos, interpretando a Milton Jiménez ‘El Cabo’, y participaciones en el cine con películas como La estrategia del caracol y La pena máxima. Además, su talento se ha expandido a la dirección y producción, demostrando una amplia versatilidad dentro del ámbito teatral y cinematográfico.

“Hoy en día estoy siendo lo que yo a los 14 años siempre quise ser y era que yo en el colegio estaba dirigiendo, actuando, produciendo, a mí no me importaba, se me quitaba el hambre, se me quitaba todo, hermano. Hoy en día estoy siendo lo que siempre quise ser, y estoy muy feliz, eso me ha costado mucho trabajo y he pasado por muchas crisis”, reveló el artista para el programa radial.

Robinson Díaz interpretó en 'Rigo' al padre del ciclista colombiano - crédito @robinsondiazu/Instagram

La carrera de Robinson Díaz ha estado marcada por roles importantes y diversidad de personajes que le han valido la admiración y el respeto de crítica y público en el país, así como una serie de premios y nominaciones. Entre sus más recientes trabajos se destaca su papel en la novela del Canal RCN sobre la vida de Rigoberto Urán, lo cual ha suscitado una gran cantidad de elogios por su interpretación.

“Papá de Rigo es un personaje con muchos colores, variaciones y sobre todo muy humano que muestra la identificación de un Colombiano (...) RCN botó la casa por la ventana con esa serie y ahí van a ver a un héroe de carne y hueso. Va a hablar de sus inicios, de como llegó. A Rigo le tocó vivir la violencia en Urrao con su familia”, contó Díaz para el medio Kienyke.

Aun con los años transcurridos, Díaz sigue activo, dedicando su arte a proyectos significativos y manteniendo su presencia en la escena actoral colombiana. En la década de los 90, el actor paisa logró reconocimiento en la televisión colombiana, brillando en series y novelas como María bonita y La mujer del presidente. Sus logros continuaron en los años 2000, destacando en Pecados capitales y La saga negocio de familia. Tras un período de menor visibilidad en TV, Díaz retomó su primer amor, el teatro, afirmando su posición como un referente en la actuación en el país. A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con Premios India Catalina, consolidándose como un artista versátil y comprometido con su vocación desde la niñez.