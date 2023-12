J Balvin le demostró todo su respeto a este cantante puertorriqueño y aseguró: “Los tengo contados con la mano”

El cantante colombiano expresó su admiración y respeto por otro artista - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin continúa demostrando que sigue siendo uno de los principales referentes del género urbano a nivel mundial. Esto quedó demostrado durante su actuación en un festival de música en Arabia Saudita, donde recibió el respaldo de miles de seguidores que acudieron para disfrutar de sus grandes éxitos musicales.

Tras su exitosa presentación, el artista colombiano se dirigió a Dubái, donde se encontró con uno de sus destacados colegas a quien expresó todo su respeto y admiración. Incluso, le hizo saber que lo considera uno de los pocos “reales” en la industria. Este comentario no solo refleja la amistad que ha forjado con este artista a lo largo de los años, sino también hace referencia a los comentarios previos de Bad Bunny, que mencionó que J Balvin era “amigo de todos”.

El artista que dio la bienvenida al cantante colombiano en Dubái fue Zion, que forma parte del reconocido dúo de reguetón Zion & Lennox. El puertorriqueño compartió en sus redes sociales algunos momentos que pasó junto a José, el nombre real de J Balvin, y expresó su alegría por tener la oportunidad de compartir con él en este lugar. “Habibi Welcome to Dubai, J balvin, me costó trabajo pero lo logré. Big Things Coming”, comentó el boricua.

J Balvin que también se mostró feliz de poder pasar tiempo con su colega, compartió esta publicación en sus redes sociales y lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que le dejó en uno de los comentarios. “Felix pocos reales, los tengo en la mano contada y tú eres UNO y lo sabes”. Zion, le respondió: “Love you my Jose”