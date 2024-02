Rigo usó a su esposa como excusa para declinar “propuesta indecente” de Jessi Uribe

La curiosa respuesta de Rigoberto Urán a llamada de Jessi Uribe y Paola Jara, que le reclamaron por la repetición de uno de los capítulos de la novela "Rigo" - crédito redes sociales

La novela que transmite el Canal RCN y que cuenta algunos de los pormenores que vivió Rigoberto Urán antes de llegar a ser uno de los ciclistas más reconocidos del país, tiene pegados a los colombianos. Incluso, recientemente Jessi Uribe y Paola Jara confesaron que ven Rigo desde que se estrenó, y no se han perdido ni un solo episodio.

Mientras la pareja de artistas se encontraba de viaje por Punta Cana, se disponían a ver el capítulo del 7 de diciembre, pero se encontraron con un episodio repetido y fueron parte del listado de inconformes con que el canal transmitiera un capítulo repetido. Esto llevó a que llamaran al propio Rigoberto Urán para que les diera una explicación, pero se llevaron una respuesta un tanto curiosa.

Jessi Uribe mientras disfruta de unas vacaciones en República Dominicana, le habría reclamado a Rigoberto Urán el por qué repitieron un capítulo de su novela - crédito @jessiuribe3/Instagram

Según una publicación que circuló en redes sociales, mientras entrenaba, Jessi Uribe hizo una videollamada a Rigo para extenderle una invitación para que se tomen unas copas, a lo que el ciclista respondió que no contaba con el permiso de su esposa para asistir, por lo que pidió que se reunieran sin tragos en la cabeza, para así entonar algunos temas del bumangués.

“Cuando no esté corriendo y se emborrache, me llama para cantarme unas canciones que me sé”, le dice el intérprete de Dulce Pecado al ciclista. Ante la respuesta negativa de Rigoberto Urán, el artista pidió que deje por unos días a Michelle Durango, a lo que nuevamente el antioqueño le dice con una carcajada en su rostro, que es imposible, porque así son las mujeres millonarias.

De otra parte, Jessi Uribe replicó en sus redes sociales una InstaStorie en la que sus seguidores lo felicitan porque después de esa videollamada, finalmente el Canal RCN subió a la página el capítulo que se debió emitir en la noche de velitas.

Seguidores de Jessi Uribe felicitaron al artista por haber conseguido que el canal que transmite Rigo, subiera el capítulo que no presentaron el día de las velitas - crédito @jessiuribe3/Instagram

Las exigencias de Rigo para la novela

El libretista de la historia que se emite por el Canal RCN, César Augusto Betancur, conocido en el medio como Pucheros, compartió su experiencia de trabajar con el ‘hijo Urrao’ para poder escribir sobre su vida. En una reciente conversación que sostuvo el guionista con la revista Vea, reveló las exigencias que le hizo el deportista paisa para escribir su historia y llevarla a las pantallas, con la mayor fidelidad posible.

“Es una persona muy dispuesta, tanto él como su esposa me resolvieron cada una de las dudas. Fueron muy generosos al compartir anécdotas y detalles de lo que verdaderamente pasó”, fueron las primeras declaraciones del escritor.

Rigoberto Urán sacó a la venta una edición especial de camisetas con el logo de heladería Tonny la cual contó con la imagen de Juan Pablo Urrego - crédito @gorigogooficial/Instagram

De acuerdo con su relato, la única exigencia que hizo después de haber abierto su corazón para contar la historia de su vida, fue que no se reservara nada de lo que había pasado, que la historia fuese fiel a su versión. Esta era la primera vez en que el ciclista, contaría página por página lo que fue la historia de su vida, que los colombianos lo conocieran tal cual es.

“Tengo experiencia contando biografías, no una, ni dos, ni tres, he trabajado en cinco historias sobre personajes reales y creo que eso le dio tranquilidad a Rigo. Tener su apoyo y confianza fueron fundamentales para lograr captar y transmitir su esencia”, comentó César Augusto Betancur.