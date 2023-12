Melissa Martínez celebró el triunfo del Júnior de Barranquilla escuchando a Diomedes Díaz

La presentadora deportiva celebró el triunfo de Junior de Barranquilla - crédito Melissa Martínez/ Instagram

El Deportivo Independiente Medellín se enfrentó al Júnior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2023-II en la que el equipo rojiblanco se llevó el titulo, al ganar con tiros desde el punto penal. Los fanáticos del equipo barranquillero celebraron su victoria, como es el caso de la presentadora Melissa Martínez.

Te puede interesar: Junior de Barranquilla se coronó campeón por décima vez del fútbol colombiano

Melissa Martínez vio el partido final de la liga colombiana en Medellín, cerca de las instalaciones de Atanasio Girardot, desde donde tenía trasmisión en vivo para comentar sobre el rendimiento destacado del DIM y el Júnior.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “Te echaron por paquete”: defensor del Júnior insultó a jugador del Medellín en plena final del fútbol colombiano

Previo del partido decisivo, la periodista viajó a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ y reveló que lleva trabajando en al rededor de veinte finales, sin embargo, esta era diferente por ser fanática del equipo barranquillero.

“Por algún extraño motivo cuando iba en la final número 17 perdí como la cuenta, yo creo que deben ser unas 20 finales las que he hecho. Cada una tiene de su connotación especial, esta obviamente es más emotiva porque incluye al equipo que ustedes saben yo llevo en mi corazón, aquí vamos para Medellín y les voy a contar, cómo va mi jornada”, expresó Martínez quien mostró todo su viaje a través de las historias de Instagram.

La presentadora se mostró emocionada por apoyar a al equipo que "lleva en su corazón" en la final de la Liga BetPlay 2023-II - crédito Melissa Martínez/ Instagram

Después de llegar a Medellín, la barranquillera se mostró emocionada por la final decisiva. En el momento de los penales, Martínez le tocó salir del estadio porque tenía transmisión para el canal ESPN Colombia: “Estoy afuera del estadio, o sea, me tocó salirme porque tengo transmisión, pero este último penal si lo hace Junior ganamos”, expresó la presentadora.

Te puede interesar: Medellín tendrá importante baja para la final contra el Júnior: esto fue lo que dijo el presidente de la institución

“Gol, Junior campeón, ganamos hip... gol, ni lo vi”, exclamó emocionada la presentadora deportiva mientras abrazaba a sus compañeros. Posteriormente, la empresaria mostró la camiseta del equipo barranquillero en la que menciona la decima estrella con la cancón de fondo Dale Junior de Barranquilla.

El equipo barranquillero se enfrentó Deportivo Independiente Medellín y logró llevarse su decima estrella al coronarse como el ganador de la Liga BetPlay 2023-II - crédito Melissa Martínez/ Instagram

La presentadora de deportes estuvo muy activa en sus redes sociales en donde mostró su afecto por el equipo Junior de Barranquilla, además, manifestó apoyo incluso en los momentos en el que el rojiblanco no ganaba: “Nunca me bajaron tanto la caña con el equipo como este semestre pero FIRME HASTA AQUÍ... gracias por respaldarme”, publicó Martínez acompañado de una fotografía de los jugadores del Junior de Barranquilla.

Tras terminar la trasmisión en vivo del programa deportivo, Melissa Martínez se dirigió, al parecer, a un bar a celebrar el triunfo del equipo favorito y publicó un video cantando un tema del reconocido intérprete del género vallenato Diomedes Díaz.

La presentadora celebró el triunfo del Junior de Barranquilla con una canción del artista conocido como el ‘Cacique de la Junta’ - crédito Melissa Martínez/ Instagram

La presentadora entonó para sus más de 2 millones de seguidores el sencillo El cóndor herido resaltando la estrofa: “Para qué plata, si no es por eso porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar. Es lo que siento aquí en el pecho que con dinero jamás y nunca se puede solucionar. Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar, que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño”.

Melissa Martínez continúo publicando contenido acerca del equipo de “sus amores” alardeando de la decima estrella: “Tqm. Tienes que matarlo!!! Gracias”, escribió la modelo. Sus fanáticos la felicitaron por el apoyo que le dio a su equipo: “Una guerrera, se dio la pela con todos por nuestro equipo y su región. Te amamos”; “Felicitaciones Meli”; “Una vela para la Melissa de la suerte que siempre se le paro en la raya a Luis Arturo y hoy lo le demostró de visitante”; “Melissa eres la juniorista mas hermosa”.