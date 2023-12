Ídolo de Santa Fe será el nuevo técnico de Juan Fernando Quintero y Roger Martínez en Racing

Tras la salida de Fernando Gago y un interinato, el nuevo técnico de Racing Club será Gustavo Costas - crédito Independiente Santa Fe/ Racing Club

2023 fue un año negativo para Racing Club en Argentina. El equipo de Avellaneda no logró cumplir con los objetivos planteados, lo que desencadenó en la salida de Fernando Gago de la dirección técnica.

Esto dejo a los colombianos, Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero (que se recupera de una lesión) sin técnico oficial durante más de un mes; sin embargo, en la tarde del 14 de diciembre, múltiples medios y periodistas en Argentina, han afirmado que Racing ya tiene nuevo entrenador.

Se trata de Gustavo Costas, de 60 años de edad, argentino que fue ídolo como jugador en esta institución y ya tuvo dos pasos como técnico del equipo. En sus más de 23 años como DT, Costas ha dirigido 12 clubes y una selección nacional, acumulando nueve títulos.

Además de los tres colombianos, Costas se reencontrará con Jonathan Gómez, al que dirigió en Independiente Santa Fe en 2016, en esa ocasión, el Vikingo fue uno de los jugadores más destacados del título del Cardenal.

En Argentina confirman la llegada de Gustavo Costas a Racing Club - crédito @VarskySports/X

En Argentina han destacado que Costas tenía ofertas superiores a nivel económico, pero decidió volver a Racing porque es el club del que es hincha, sumado a que lo toma como un reto personal, ya que en el pasado salió de mala manera de la institución.

Como futbolista fue ídolo y capitán del club; sin embargo, en sus pasos como técnico no logró consolidar un proyecto, sumando 74 partidos disputados, con 23 triunfos, 23 igualdades y 28 derrotas en total en los dos ciclos (2000 y 2007).

Aunque el club no ha confirmado la designación de Costas como nuevo estratega del plantel profesional, el entrenador cambió su foto de perfil en Instagram, y ahora tiene una durante su paso como futbolista de Racing, en la fotografía, Gustavo Costas se está acomodando la cinta de capitán.

Aunque no se ha oficializado su llegada a Racing Club, Gustavo Costas cambió su foto de perfil por una en la que viste la camiseta del club - crédito @GustavoCostas/Instagram

Además de Racing, Costas ha dirigido a Guaraní, Alianza Lima, Cerro Porteño, Olimpia, Al Nassr, Barcelona de Guayaquil, Atlas, Al-Fayha, Palestino, la selección nacional de Bolivia e Independiente Santa Fe, en donde es ídolo.

Costas llegó al Cardenal a mediados de 2014 e inmediatamente logró ser campeón del torneo finalización, venciendo en la final a Independiente Medellín tras un global en la final de 3-2, lo que significó la octava estrella para el club bogotano, unos meses después ganó la Superliga.

Después de Santa Fe, dirigió a Atlas de México durante un año, volvió al Cardenal en junio de 2016, e igual que en su primer ciclo con el equipo bogotano, se coronó campeón del torneo finalización, derrotando 1-0 a Deportes Tolima en la final, ganó la Superliga y la Suruga Bank, segundo título internacional en la historia de la institución.

Desde su salida en 2017, en múltiples ocasiones la hinchada de Santa Fe ha pedido su regreso, en 2019 estuvo a punto de registrarse, pero un problema familiar le impidió asumir el equipo; sin embargo, el argentino ha recordado con cariño su paso por Bogotá.

“Soy un agradecido porque donde estuve el cariño de la gente fue extraordinario. En Santa Fe me trataron bien a mí y a mi familia, dejé un montón de amigos, ¿cómo no voy a volver?… Santa Fe me llamó el año pasado, pero yo tenía a mi papá muy enfermo y por eso dije que no podía ir. Les dije que hasta marzo no quería dirigir porque quería estar con mi papá, fue la única vez que tuve contacto”, afirmó Gustavo Costas a Caracol Radio en 2020.