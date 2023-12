Los Jonas Brothers confirmaron concierto en Colombia en 2024

El 2024 traerá consigo, en una sola fecha, el concierto de los Jonas Brothers en Colombia- crédito Instagram/@jonasbrothers

Después de cautivar al público estadounidense con su gira The Tour, los Jonas Brothers están listos para deslumbrar a sus fans latinoamericanos con un regreso triunfal después de 13 años. La noticia de su esperada visita a Colombia ha generado expectación entre los seguidores de Nick, Joe y Kevin.

La travesía musical de los hermanos comenzó en el emblemático estadio de los Yankees de Nueva York el 12 de agosto de 2023, y ha recorrido todo Estados Unidos, agotando la mayoría de las entradas en cada presentación. Ahora, tras un anuncio oficial, la gira se expandirá por Australia, Europa y finalmente llegará a América Latina en la primera mitad de 2024.

El Movistar Arena de Bogotá se iluminará el 19 de abril de 2024 para recibir a los Jonas Brothers en su única presentación en Colombia. La promotora Páramo reveló que la preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval comenzará el 14 de diciembre a las 10 de la mañana, extendiéndose hasta el 16 de diciembre faltando un minuto para las 10 de la mañana, a través de Tuboleta.com. Las entradas para el público en general estarán disponibles a partir del 16 de diciembre a las 10 en punto.

Jonas Brothers en Colombia para el 2024

Esta gira, producida por Live Nation, promete ser la aventura más ambiciosa de los Jonas Brothers hasta la fecha, con 98 conciertos en 26 países. Cada noche será una celebración de cinco álbumes, incluyendo éxitos clásicos.

Desde el Rogers Centre de Toronto hasta el Dodger Stadium de Los Ángeles, la gira por América del Norte ha dejado una estela de emoción que ahora se extenderá por todo el mundo.

La puesta en escena de The Tour es un espectáculo de tres horas que recorre la mayoría de la carrera musical de los hermanos, interpretando casi todas las canciones de cinco de sus seis álbumes. Se espera que éxitos, como Burning Up, When You Look Me in the Eyes, Paranoid, Only Human y Vacation Eyes resuenen en el Movistar Arena, creando una experiencia inolvidable para los fans colombianos.

Tras 13 años, el grupo musical deleitará a sus fans colombianos en el Movistar Arena con una única actuación - crédito X

Esta visita marcará la segunda vez que los Jonas Brothers se presentarán en Colombia, recordando su última actuación en 2010 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, acompañados de Demi Lovato y el elenco de Camp Rock 2: The Final Jam. Después de más de una década, los fans colombianos finalmente tendrán la oportunidad de revivir la magia de los Jonas Brothers en vivo.

2010, el primer concierto de los Jonas Brothers en Colombia

El grupo Jonas Brothers anunció su debut en la capital colombiana con un concierto en el Parque Simón Bolívar el 28 de octubre del 2010, como parte de su gira Live in Concert 2010. El evento, también tuvo fechas confirmadas en México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

En su paso por América Latina, los Jonas Brothers estuvieron acompañados por la actriz y cantante Demi Lovato, reviviendo éxitos de las películas Camp Rock y Camp Rock 2: The Final Jam, películas televisivas de Disney Channel.

En su momento, Disney aseguró que la banda iba a tener la misma calidad de producción vista en otras partes del mundo, destacando un montaje con seis columnas de pantallas móviles que forman un impresionante video wall de alta definición de aproximadamente 12 metros (40 pies) x 7.3 metros (24 pies). Así mismo, el escenario contó con tres pasarelas que superan los 12 metros (40 pies) de largo e incluirán variados efectos especiales.