Consejo de Estado no suspenderá a Carlos Mario Zuluaga como contralor

El Consejo de Estado estudiará demanda por permanencia en el cargo de contralor de Carlos Mario Zuluaga - crédito Procuraduría General de la Nación

En mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró como nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra para el cargo de contralor General de la República para la vigencia 2022 - 2026. Por tal motivo, el cargo fue ocupado por el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga.

En la tarde del miércoles 13 de diciembre de 2023, se conoció que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda en la que aceptó el impedimento para que Carlos Mario Zuluaga se desempeñe como contralor General, pero lo ratificó en el cargo hasta que el Congreso de la República lleve a cabo la elección de la persona que ocupe el puesto.

En la demanda se le solicitó al Consejo de Estado estudiar la decisión que declaró la ocurrencia de la falta absoluta del titular del cargo de contralor general de la República y con la que se designó a Carlos Mario Zuluaga, que en esa época fungía como vicecontralor, como contralor general en funciones.

Aunque el alto tribunal admitió la demanda, también dejó en claro que mantendrá su decisión sobre Zuluaga, por lo que seguirá ocupando el cargo de contralor General de la República, que quedó resuelto en los autos del 27 de julio del 2023, dentro de los expedientes con radicados 11001032800020230003900 y 11001032800020230004100.

“Es claro que, ante la ausencia del contralor general de la República y mientras el Congreso de la República provee en forma definitiva la vacante, el vicecontralor debe asumir las funciones de ese cargo en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Ley 267 del 2000″

Consejo de Estado reiteró que Carlos Mario Zuluaga seguirá en el cargo como contralor General de la República - crédito Luisa González/REUTERS

La elección del nuevo contralor General

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la elección para el cargo de contralor General de la República debe ser llevada a cabo por el Congreso en pleno en el primer mes de sesiones, esto, para que tenga la misma vigencia de cuatro años del presidente de la República.

“El contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”

Pero, el Consejo de Estado encontró irregularidades graves durante las etapas cruciales para la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor General de la República para el periodo 2022 - 2026. Según el alto tribunal, entre las irregularidades que encontró estuvo que, por ejemplo, la sesión para la elección no fue citada con antelación, como lo pide el artículo 21 de la Ley 5 de 1992; como también, que se elaboró otra lista de elegibles sin justificación alguna.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra espera tumbar el fallo que lo retiró del cargo de contralor a través de una tutela - crédito @CarlosHernanR1/X

Aunque, lo más grave que encontró el Consejo de Estado fue que los parámetros de la convocatoria para la elección del contralor fueron cambiados sin justificación luego de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de conocimiento y de la evaluación de hojas de vida para el cargo.

Por tal motivo, el alto tribunal le solicitó al Congreso de la República rehacer el proceso a partir de una nueva convocatoria a la que se presentaron 140 candidatos entre los que no se encuentra el nombre de Rodríguez Becerra, pero no porque no esté interesado en regresar al cargo, sino porque busca hacerlo a través de una tutela que tumbe el fallo del Consejo de Estado en su contra.