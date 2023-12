Wilmar Roldán fue nominado al mejor árbitro del mundo en 2023 y es uno de los favoritos a ganar

El colombiano Wilmar Roldán fue nominado al mejor árbitro del mundo en 2023 - crédito Sergio Moraes/Reuters

Si bien en el fútbol es usual que el protagonismo se lo lleven los futbolistas, este año ha sido bastante fructífero para el árbitro colombiano Wilmar Roldán, que recientemente entró a una exclusiva lista de colegiados que optan por un galardón de talla internacional.

Te puede interesar: Juanfer Quintero eligió al Medellín como favorito para ganar la Liga BetPlay: “Tiene todo para ser campeón”

Roldán fue nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) al mejor árbitro del mundo en 2023 por sus buenas actuaciones, tanto en el rentado local, como en las competencias internacionales (incluyendo aquellas de selecciones).

Combinando ambos torneos de la Liga BetPlay, Roldán ejerció como juez central en 29 partidos durante todo el año, en los que sacó 128 tarjetas amarillas y 11 tarjetas rojas. En gran parte de sus actuaciones su trabajo fue aprobado, aunque en varias oportunidades no lo bajaron de “soberbio”.

Te puede interesar: Millonarios no se salvó de las burlas y memes tras su eliminación de la Liga BetPlay

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El antioqueño también participó en la Copa Libertadores de 2023, siendo el central de 11 partidos en los que sacó 65 amarillas y 6 rojas. Dentro de sus compromisos más destacados se encuentra la final del torneo entre Boca Juniors y Fluminense, que terminó llevándose el cuadro brasileño por 2-1.

Wilmar Roldán mostrándole la tarjeta roja a su connacional Frank Fabra en la final de la Copa Libertadores 2023 - crédito REUTERS/Sergio Moraes

En este choque, Roldán sacó 7 amarillas y 1 roja (a su connacional Frank Fabra) siendo el tercer partido de Libertadores en el que más tarjetas mostró.

Te puede interesar: Millonarios eliminado de la liga y comienzan los movimientos: estos son los primeros jugadores que dejarían el equipo

Dentro de las demás competiciones de gran talla internacional, Wilmar Roldán también tuvo protagonismo, especialmente en las Eliminatorias Sudamericanas. Fueron tres compromisos en los que estuvo presente, el Argentina vs. Ecuador, Chile vs. Perú y Argentina vs. Uruguay, teniendo entonces que pitarle, en dos ocasiones, nada más y nada menos que a los campeones del mundo.

Finalmente, dentro de sus distinciones honorables y curiosas del año. Roldán fue elegido por los oficiales del fútbol saudí para pitar en dos partidos del Al-Nassr, equipo del colombiano David Ospina y de la superestrella mundial Cristiano Ronaldo, donde dejó alguna que otra polémica por ser bastante permisivo con el portugués.

En la lista de nominados, a Roldán lo acompañan algunos otros colegas sudamericanos, dentro de los que se encuentra el venezolano Jesús Valenzuela; el argentino Darío Herrera y los uruguayos Esteban Ostojich y Andrés Matonte, ningún otro árbitro colombiano entró a la destacada lista entregada por la IFFHS.

La lista completa de nominados a mejor árbitro del mundo en 2023

El polaco Szymon Marciniak, ganador del mejor árbitro del mundo de 2022, fue nominado para ganar el premio del 2023 - crédito REUTERS/Stephane Mahe

Clément Turpin (Francia)

Danny Makkelie (Países Bajos)

Szymon Marciniak (Polonia)

Daniele Orsato (Italia)

István Kovács (Romania)

Michael Oliver (Inglaterra)

Slavko Vinčić (Eslovenia)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Jesús Gil Manzano (España)

Artur Soares Dias (Portugal)

François Letexier (Francia)

Carlos del Cerro Grande (España)

Daniel Siebert (Alemania)

Felix Zwayer (Alemania)

Wilton Sampaio (Brazil)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Wilmar Roldán (Colombia)

(Uruguay)

Andrés Matonte (Uruguay)

Darío Herrera (Argentina)

Iván Barton (El Salvador)

César Arturo Ramos (México)

Walter López (Guatemala)

Ibrahim Mutaz (Libia)

Ma Ning (China)

Dentro de los detalles de la entrega del premio, la IFFHS aclaró que las votaciones a estos galardones no son abiertas, sino que un jurado internacional determinado por ellos es el encargado de determinar los ganadores:

“La IFFHS organiza cada año las votaciones y las estadísticas para coronar a los ganadores anuales en todas las categorías mundiales. Todas nuestras clasificaciones están hechas para calificar el año natural, no para la temporada. El jurado internacional está compuesto por miembros de la IFFHS (periodistas deportivos, expertos en fútbol) de 120 países de todos los continentes del mundo”.

El 1 de enero de 2024 esta federación hará públicos los resultados de estos galardones en todo el mundo y se podrán conocer por medio de su sitio web.