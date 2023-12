Paola Jara recibió halagador mensaje por parte de Álvaro Uribe Vélez: “Cuando la escucho me inspiro a insistir por Colombia”

Paola Jara recibió halagos por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien afirmó ser seguidor de la artista - crédito montaje Infobae Colombia y @alvarouribevelez/Instagram

Paola Jara recibió tremendo halago por parte de Álvaro Uribe Vélez. El expresidente de los colombianos le declaró su total admiración a la cantante de música popular y confesó que sus canciones lo inspiran.

“Cuando la escucho me dan ganas al igual que ella, de insistir. Me siento orgulloso de mi patria y refuerzo mis ganas de luchar por defenderla con más pasión”, comentó el exmandatario del país a través de un video que le envío a la paisa en el que dejó ver que sigue su carrera artística.

La cantante nacida en Apartadó, Antioquia y que fue tendencia recientemente con el estreno de su canción Lo que no sirve, estorba, la cual grabó junto a la estadounidense Chiquis Rivera, pasó por el programa de entrevistas de la ´presentadora española Eva Rey, el cual ahora se realiza en vivo con presencia de público y se transmite a través de YouTube. Allí la artista del género popular recibió varias sorpresas entre las que estuvo un saludo inesperado por parte del expresidente Álvaro Uribe.

Paola Jara es sorprendida por Álvaro Uribe Vélez que es uno de sus fans, el expresidente le envió un mensaje a través de Eva Rey - crédito @informandome.col/Instagram

El líder político de la oposición del actual gobierno destacó la resiliencia de la joven intérprete a quien felicitó por demostrarle a su público que siempre se puede insistir en el amor y creer en las segundas oportunidades.

Por otra parte, Uribe agradeció a la artista por motivarlo a persistir en su propósito de trabajar por Colombia y mantenerse firme en sus convicciones. “Yo también digo igual que ella, quiero y voy a insistir. Voy a continuar mi tarea de buscar lo mejor para mis compatriotas”, expresó el expresidente.

El vídeo fue proyectado en medio de la conversación que tenía Paola Jara con Eva Rey, a través de la pantalla de lugar en dónde se grabó el nuevo episodio de Desnúdate con Eva. La cantante se mostró gratamente sorprendida y comentó que su sentimiento hacía Álvaro Uribe es correspondido, ya que ella también lo admira a él.

Echó al agua a Jessi Uribe

Paola Jara, una de las pioneras del género popular femenino en Colombia, pasó por el sillón de Eva Rey en donde habló sin reserva de su relación con el también cantante popular Jessi Uribe.

La artista paisa respondió las picantes preguntas de la presentadora española sobre su vida en pareja y dejó al descuento varias intimidades de su matrimonio con el bumangués, como por ejemplo que es bastante malgeniado.

“Lo único que no me gusta de él es ese genio que se gasta; de hecho, se va a enojar cuando vea que dije esto”, comentó la artista confesando que Jessi es muy impaciente.

Paola Jara respondió preguntas picantes en entrevista con Eva Rey - crédito @informandome.col/Instagram

A su vez, la cantante también dejó saber lo que más admira de su compañero sentimental y destacó lo disciplinado y ordenado que él es con su agenda e incluso con la de ella.

“No sé cómo hace Jessi, pero me asombra la manera en la que se graba el minuto a minuto de nuestros compromisos. Es más, él se acuerda de cosas que en ocasiones no tengo en la cabeza, algunas veces me recuerda que tengo presentación en tal lado y ni yo misma lo tenía tan presente”, afirmó.

Por último, Paola Jara reveló que su esposo está muy bien dotado y que se entienden a la perfección en la intimidad, aunque no quiso hablar de más, sí compartió que se siente plena al lado de Jessi y que él la hace muy feliz. Algo que sí contó son los detalles que tienen el uno con el otro.

“Yo trato de ser más especial y lo consiento con masajitos, me preocupo por complacerlo. Por su parte, Jessi siempre está muy pendiente mío, no deja pasar ningún detalle”, concluyó la artista paisa.