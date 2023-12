Hijo de Lisandro Meza reportó evolución positiva de su padre que permanece en una UCI de Sincelejo

El cantante Lisandro Meza solo estuvo ocho días en prisión.

El hijo del popular artista del vallenato Lisandro Meza señaló que la salud de su padre evolucionó favorablemente, luego de que fuera internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Especializada La Concepción de Sincelejo (Sucre), donde permanece desde el pasado miércoles 6 de diciembre.

“El reporte que hemos recibido hoy es positivo. Anoche estaba estable, pero hoy ya ha mostrado unos avances importantes en su salud. Los órganos están respondiendo”, afirmó Chane Meza en el diario barranquillero El Heraldo el viernes 8 de diciembre.

Aunque por el momento no hay un parte oficial del centro asistencial, el heredero del juglar sabanero aseguró que su papá no sufrió una isquemia, aunque no dio más detalles acerca de la afección que sufre Meza y que lo tiene hospitalizado, indicaron en el periódico regional.

Entre tanto, Diana Pérez Márquez, la alcaldesa del municipio sucreño de Los Palmitos, de donde es oriundo el cantante y compositor, expresó su solidaridad con la familia.

“Es el juglar que nos representa a nivel mundial, y nos duele la situación de salud en la que se encuentran ellos. Estamos elevando plegarias y oraciones a Dios para que lo acompañe y ayude a salir adelante”, citaron de las declaraciones de la mandataria municipal en El Heraldo.

La funcionaria adelantó que este fin de semana realizarán en el municipio el Festival por la Vida en el que le rendirán un homenaje.

“Tenemos que dignificar porque Lisandro ha sido ejemplo y nuestro representante a nivel mundial. Estamos preocupados en el municipio por su salud”, destacaron también en el medio de comunicación caribeño.

El compositor, acordeonero y juglar sabanero de 86 años, estaba en el corregimiento El Piña, de su población natal, cuando problemas de salud conllevaron a su hospitalización. Con dolores de cabeza intensificados, sus hijos lo trasladaron a Sincelejo, donde requirió ser internado en la UCI.

Aunque inicialmente, los médicos identificaron los signos tempranos de la isquemia, la incertidumbre persiste mientras se espera que su cuerpo responda positivamente al tratamiento que le iniciaron.

En una entrevista con Caracol Radio, el hijo mayor, Lisandro Meza júnior, compartió la delicada situación de su padre y solicitó comprensión en este momento difícil. La familia aguarda con esperanza noticias alentadoras sobre la recuperación del cantautor.

Su legado en la música vallenata es impresionante, destacando no solo por su destreza con el acordeón y sus habilidades vocales, sino también por composiciones que han dejado una huella profunda en la cultura colombiana. Éxitos como La burrita de Eliseo, El guayabo de la ye, y Los Sabanales resonaron en todo el país, trascendiendo fronteras culturales.

Ha grabado más de 110 discos no solo de vallenato, sino también con ritmos como la salsa, el porro, la cumbia, la guaracha y el vallenato. Ha llevado su música a países como Ecuador, Chile, Perú, Centroamérica, México, Estados Unidos y África. Ha participado en varios festivales vallenatos, donde se ha destacado por su habilidad con el acordeón.

A lo largo de su carrera, participó en festivales vallenatos, ganándose el título de Rey sin corona en 1969, aunque la decisión de los jurados no coincidió con la opinión del público. Posteriormente, fue subcampeón en 1975 y finalmente se coronó como el rey vallenato sabanero en 1978, un logro que resuena en su natal Sucre.

En 2021, Meza se retiró de la música tras enfrentar las consecuencias de contraer Covid-19, una enfermedad que impactó negativamente su salud y llevó a que sus hijos tomaran las riendas de su agrupación Los hijos de la Niña Luz. La noticia de su actual estado de salud deja a sus admiradores y seguidores en vilo, esperando por su pronta recuperación.