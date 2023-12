Andrés Pastrana cuestionó a Gustavo Petro por decidir no asistir a posesión de Javier Milei: “Será que le aterra que le repitan el canto”

Andrés Pastrana volvió a criticar a Gustavo Petro por no asistir a la posesión de Javier Milei y le recordó que ser cortés no significa dejar de ser valiente - crédito Colprensa

El domingo 10 de diciembre, Javier Milei se posesionará como nuevo presidente de Argentina. Al evento asistirán varios políticos del mundo, incluyendo a de Colombia, como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Sin embargo, el mandatario Gustavo Petro, que fue invitado a la posesión, no asistirá y, en su representación, irá el canciller Álvaro Leyva.

La ausencia de Petro en el evento no fue vista con buenos ojos por el expresidente Andrés Pastrana, al considerar que es una manera de romper con una “práctica diplomática” que es de cortesía y que, además, es con un “país amigo”. En el mensaje también señaló al ministro de Relaciones Exteriores de también ser responsable de esta ruptura.

“Petro !! Lo cortés no quita lo valiente!! O será que le aterra que le repitan el canto más popular de nuestro país en estos días de " fuera…….” (sic)”, concluyó Andrés Pastrana en el mensaje a Petro.

Los motivos de la inasistencia del presidente a la posesión de Milei no son claros; de acuerdo con altas fuentes de la Casa de Nariño consultadas por Semana, en su agenda no estaba programada su participación en el evento. En todo caso, Petro ha manifestado públicamente su rechazo a lo que el político representa: calificó su ideología como de “extrema derecha” y su triunfo en las elecciones del 19 de noviembre de 2023 lo describió como un acontecimiento “triste” para Latinoamérica.

“El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, añadió el mandatario en X (antes Twitter).

Sin embargo, felicitó a Milei por haber vencido a su entonces contendiente Sergio Massa, con quien alcanzó a competir en segunda vuelta. Asimismo, resaltó las relaciones que existen entre Colombia y Argentina, las cuales buscará mantener bajo la consigna del respeto.

Los presidentes que no irán a la posesión de Milei

La posesión de quien será el nuevo presidente de Argentina no solo no contará con la presencia de Petro, sino con la de otros mandatarios del mundo; algunos de ellos decidieron rechazar la invitación y enviar a otros políticos en su representación; otros, no fueron incluidos en la lista de asistentes.

Uno de ellos es el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que decidió enviar como reemplazo a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Así lo confirmó el asesor especial de asuntos internacionales del gobierno de Brasil Celso Amorim al diario O Globo. Aseguró que la ausencia del mandatario se debe a comentarios que hizo Milei en época electoral en su contra. Lo llamó “ladrón” y “comunista furioso”.

“De lo que conozco al presidente Lula, veo difícil que vaya a la asunción porque se sintió personalmente ofendido, pero el Estado brasileño estará representado”, añadió el asesor en su argumentación, según el diario O Globo.

Sin embargo, de este país irá otra persona, además del ministro de Relaciones Exteriores: el expresidente Jair Bolsonaro, que ha manifestado públicamente su apoyo al próximo jefe de Estado y que, incluso, se reunió con él el día 8 de diciembre en Argentina.

Al evento tampoco asistirá el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que, al parecer, no fue invitado. De acuerdo con el diario El Debate, funcionarios designados por Milei para su gobierno excluyeron no solo a Maduro, sino también al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y al mandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel.