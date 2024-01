Manuela Gómez confesó que llegó a ser internada por las adicciones que padeció: “Tuve que pedir ayuda”

La empresaria reveló en sus redes que ha tenido problemas por abuso de sustancias - crédito captura de pantalla @manugoomezfranco1/Instagram

Dicen que la fama tiene un precio alto por pagar. En el mundo, por ejemplo, son conocidos casos como el de Britney Spears o Lindsay Lohan, a quienes los excesos de vivir de la farándula las llevaron a límites impensados, poniendo en riesgo su imagen, su carrera y su integridad misma.

En Colombia el caso no ha sido muy diferente para algunas celebridades. Manuela Gómez, quien estuvo en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, ha padecido por muchos años las secuelas de ciertas adicciones que marcaron su pasado. Sin embargo, había decidido guardar silencio sobre el asunto por todo este tiempo.

Ya sin poder contener más, quiso sincerarse con sus seguidores de las redes sociales, con el objetivo de alzar la voz y poder ayudar a otros que puedan estar pasando por lo mismo. No con el ánimo de normalizar, sino de generar consciencia, dio detalles de algunos de los momentos más duros de su vida.

Manuela Gómez, influenciadora y empresaria colombiana - crédito @manugomezfranco1/Instagram

En ocasiones anteriores, la antioqueña había salido a hablar de sus problemas de ansiedad o autoestima, los cuales la llevaban a tomar decisiones equivocadas. En esta oportunidad, el tema central del contenido que publicó tuvo que ver con el abuso de sustancias como los vapeadores o las bebidas energizantes.

Al dejar estos productos comenzó a sufrir por el síndrome de abstinencia y tuvo que ir de urgencias al hospital.

“Qué cosa tan impresionante. Me enfermé por tanto estrés. Pensé que me iba a dar un infarto. Tenía dolores de cabeza impresionantes y a mí jamás me duele la cabeza”, comenzó diciendo la actriz en una serie de historias de Instagram.

Después siguió narrando los hechos más recientes vinculados a esa situación y le dio un consejo a la comunidad que la sigue. “Es importante que ustedes lo sepan, estaba muy adicta al vaporizador y tomando tres Red Bull al día y me enferme, tenía osteocondritis, lo que me pasó ese día fue una alerta de mi cuerpo de decirme ‘juepucha, si no paras ya, no la vas a contar”, siguió mencionando.

Finalmente, admitió que tenía sus límites y que por más que contara con la voluntad para evitar recaer, no sintió que pudiera lograrlo sola, por lo que tuvo que acudir al apoyo profesional.

“Tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, porque eso para mí fue una alerta, fue una señal, y tomé la decisión de buscar ayuda, hoy tuve la cita con una toxicóloga”, concluyó la también creadora de contenido digital.

Este acontecimiento revelado por la paisa se une a su declaración asociada con su situación económica, la cual dejó boquiabiertos a sus adeptos, quienes normalmente la veían promocionar su empresa o vivir de lujos de manera constante. “Estoy ilíquida”, aseguró en su momento.

Manuela Gómez ha destapado varios de sus problemas personales en redes sociales - crédito @manugomezfranco1/Instagram

“Manuela debe ser nieta de los fundadores de refisal”; “No mija, a usted la miró un tuerto jajaja”; “O sea que el banco ni siquiera notificó, que falta de seriedad con esos establecimientos”; “Definitivamente toca hoy día como los tiempos de antes, la platica escondida o debajo del colchón”, fueron algunos comentarios que se leyeron en la publicación anterior.

Karol G, ¿fan de Manuela Gómez?

Otra de las razones por las que la ex integrante del reality de RCN se ha vuelto viral es porque aseguró que Karol G la seguía en sus plataformas digitales.

“Sí, o sea, no sé si todavía me sigue, no me he fijado, pero en algún momento me dio seguir Karol G no sé por qué. Que emoción, porque la admiro demasiado, la admiro muchísimo. Karol G para mí es una tesa, esas canciones que saca, o sea, todos los álbumes los pega. Dios mío, es algo inexplicable. Ella tiene estrella, o sea, para mí, ella tiene estrella, tiene un ángel”, expuso en su momento junto a un video en el que lo comprobaba.