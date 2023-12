Exárbitra hizo graves denuncias de acoso sexual a sus colegas en el fútbol colombiano

Elizabeth Oviedo mostró preocupación por el arbitraje en Colombia - crédito @blanco4267/Instagram

El arbitraje colombiano ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas constantes en las que se han visto involucrado los colegiados encargados de impartir justicia en el fútbol cafetero, por lo cual se han visto afectados varios equipos de primera y segunda división.

A lo anterior se suma una nueva página con la grave denuncia que hizo la exarbitra de fútbol Elizabeth Oviedo, durante una entrevista con el programa Deportes Sin Tapujos, en el que expuso su preocupación por lo que está sucediendo en la profesión.

El espacio, que es conducido por el ex árbitro Fifa Wilmer Barahona, Oviedo dijo que varias jueces le han comentado que han sido víctimas de acoso sexual.

“Hay mujer que me han confiado que han sido acosadas sexualmente. El asunto es que el árbitraje al igual que otras profesiones ha un enbudo porque a diferencia de otros países en donde realmente hay un proceso de evaluación y cada categoría tiene instructores pues aquí en Colombia solo hay dos personas y somos más de tres mil árbitros”

Y agregó: “Uno percibe que el tema del arbitraje es una carrera completa, porque en cinco años que dura una carrera, pues no se forma un árbitro (…) hay una serie cosas que está condicionando el silencio de las personas. Yo que viví de esta profesión durante 17 años, tuve la ilusión de llegar a ser árbitro internacional, porque eso me iba a permitir más adelante ser instructora, que era lo que yo quería, si en cualquier momento me hubieran dicho cosa yo lo hubiera pensado porque ese era mi sueño”.

Elizabeth Oviedo, que actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, explicó que existe una especie de acuerdo de silencio al que se ven sometidas las mujeres, por lo que se ven obligadas a no exponer su situación.

“Hay muchas violencias, no solamente la violencia sexual sino todo un tema de dominación (...) el árbitro por su naturaleza entre menos se sienta en la cancha mucho mejor, y ese silencio se traslada afuera es ‘siga callada haga caso’. Por que hay discresionalidad para nombrar, no hay otra manera, ya que no hay vinculo laboral que obligue a que haya un escalafón, una evaluación seria porque hay muchos árbitros”

Frente a lo anterior, Oviedo aseguró que al no existir un proceso de selección para elegir a los mejores árbitros (a) del país, es más factible que se presente cualquier tipo de acoso en el que también se han visto involucrados referís de la rama masculina.

Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado, los primeros investigados por abuso sexual

Ímer Machado y Óscar Julián Ruiz, investigados por el Comité de Ética de la Fifa - crédito Colprensa

En mayo de 2022, se conoció que la Fifa abrió investigación contra los ex árbitros debido a las denuncias por abuso sexual, según reveló en su momento el diario británico The Guardian.

Fueron once las personas que aseguraron haber sido abusadas sexualmente por Óscar Julián Ruiz, así mismo, hay más de 30 testigos que pondrían en aprietos al nacido en Villavicencio, Meta. Las acusaciones no solo recaen sobre Ruiz, sino también sobre el actual director de la comisión de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, Ímer Machado, de quien se han registrado 14 denuncias por abuso sexual.

Cabe señalar que Óscar Julián Ruiz fue investigado en 2019 por las autoridades colombianas tras ser señalado de acosar a tres árbitros y violar a un menor de edad. No obstante, el caso fue cerrado, ya que el juez encargado de llevar el proceso no encontró pruebas suficientes para imputarlo.

En julio del mismo año, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) concluyó investigación por acusaciones de violencia sexual que salpican al árbitro Ímer Machado, dado que no hubo posibilidad procesal para seguir indagando.