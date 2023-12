Tensión en “Yo me llamo”: participante amenazó con retirarse y una de las favoritas fue eliminada

La salida de la imitadora conmovió a sus compañeros - crédito Yo me llamo

Yo me llamo se mantiene en la cima de la sintonía como el programa más visto de la televisión colombiana. Ya son más de 10 años los que lleva el programa entreteniendo a la audiencia nacional noche tras noche.

En esta versión, solo un puñado de imitadores continúa con vida en el concurso, por lo que salen cada noche a “matar o morir”, con el objetivo de superar una jornada más de eliminación y meterse a la gran velada decisiva, la cual se transmitirá el martes 12 de diciembre.

La tensión ha invadido los camerinos. A medida que se acortan las posibilidades de sobrevivir en la competición, los ánimos de los concursantes para ir desde la euforia más incontenible hasta la desesperación más inconsolable.

Uno de los que sufrió fue el doble de Gilberto Santa Rosa, considerado como uno de los favoritos por los jueces, el público o Sinfoni, la inteligencia artificial creada por Caracol Televisión para premiar a los que hagan las mejores presentaciones cada semana.

A pesar de haber pasado de la crítica constante a los elogios diarios, el aspirante a los quinientos millones de pesos se vio tan abrumado que pensó en retirarse del reality. Al descubrirlo, los demás miembros del elenco le dieron ánimos y lo hicieron pensar con cabeza.

“Reto superado Gilberto. (...) Mi jalón de orejas es porque dices en la Escuela que te vas a retirar”, le dijo Amparo Grisales después de su puesta en escena del 6 de diciembre. Antes de esa noche, el imitador había discutido con los maestros de la Escuela, por lo que también le llamaron la atención.

Después del incómodo momento, reveló parte de las razones que lo llevaban a considerar su abandono de Yo me llamo. : “Yo he tenido la fortuna de llevar este tributo por más de diez años. Mi objetivo como artista es tener una mi carrera como solista (...) Este sería el último programa de imitación que haría”, añadió.

Al respecto de lo anterior opinó Pipe Bueno, quien buscó animarlo recordando que él también ha explorado el género de la salsa en su carrera. “Sentirte cantar este otro tipo de salsa con ese ‘flow’ tan bacano para mí fue muy satisfactorio”, comentó el intérprete de música popular.

Por ora parte, la otra noticia que trajo el último episodio del formato televisivo de imitación fue la salida de una de las participantes. La versión local de Ángela Aguilar pasó de ser una de las más opcionadas a convertirse en la más reciente eliminada.

“Siempre quise estar en un reality, entrené a ‘Ángela’ y decidí presentarme a Yo me llamo, este es un gran logro”, fueron las palabras de la cesarense previo a su expulsión. Mientras tanto, Luis Miguel se llevó 100 millones de pesos por un performance para resaltar.

En la competencia musical, el talento de la joven imitadora de Ángela Aguilar destacó entre los participantes, situándose como posible finalista, hasta hace algunos días. La habilidad vocal de la concursante impresionó tanto al jurado como al público, recibiendo recientemente una ovación y la calificación de “increíble” por parte del jurado César Escola. Jimmy Murgas, padre de la participante, observa con orgullo la trayectoria de su hija en el concurso.

Yo me llamo se aproxima a su desenlace y la participante que interpreta a la cantante mexicana ya no sigue brillando en esta recta final. El reality, que disfruta de gran popularidad en el horario de máxima audiencia, contó con la joven hija del ex Rey de la Leyenda Vallenata entre sus talentos más destacados. La presencia y las ejecuciones de la imitadora contribuyeron significativamente al éxito continuado del programa, consolidándose como uno de los espectáculos favoritos de la televisión nacional.