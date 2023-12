Jenn Muriel sorprendió con receta de postre navideño en redes: ¿Paola Jara 2.0?

La creadora de contenido dividió las opiniones en sus redes sobre un postre que decidió mostrar a sus fans - crédito jennmuriel / Instagram

La influenciadora colombiana Jenn Muriel quiso deleitar a sus seguidores con una receta navideña, ideal para la época decembrina. Conocida por su actividad en redes sociales y contenidos de moda y belleza, Muriel mostró su faceta culinaria al compartir el paso a paso de un dulce que parece ser de su agrado.

La preparación era en base de mantequilla y masmelos, a los que, luego de estar derretidos, complementó con crispetas, chispitas de colores y bolitas de chocolate para formar unas atrayentes esferas, según se ve en el clip publicado por la creadora de contenido a través de su cuenta de Instagram, perfil en el que acumula poco más de 7,2 millones de seguidores que se mantienen atentos al contenido que sube en dicha plataforma.

Cabe destacar que la reacción ante el contenido de Jenn Muriel estuvo dividida, ya que algunos usuarios expresaron su preocupación por el elevado contenido de azúcar del postre, insinuando que la antioqueña, probablemente, no consume ese tipo de alimentos.

De igual forma, comentarios como: “Yo creo que tú no comes eso!”; “Tan sólo verlo ya me dio diabetes”; “Morí con tanto azúcar”; “Positivo para migraña jejeje, pero rico para los que pueden comer dulce sin problemas”; “Me dolió la cabeza de solo ver tanto dulce”, entre otros, reflejan dicha perspectiva.

No obstante, otra parte de su comunidad salió en su defensa, argumentando que la receta es opcional y pueden escoger no hacerla si no es de su gusto, expresando mensajes como: “La gente si chimbea, si quieren, la hacen, si no, no, ¡no sean odiosos!”; “Una vez al año no hace daño y se ve deli”; “Se ve como rico” y “La gente si jode, no coman y ya, no vean y ya, dejen de seguir y ya. Cansones!”.

De otro lado, Jenn Muriel, que frecuentemente comparte detalles de su vida personal y su amor por los animales abandonados —interés que compartía con su expareja, el también creador de contenido digital, Yeferson Cossio—, se sumó al espíritu festivo con su atuendo navideño, pues en dicho clip, la paisa lució un saco de color rojo con un detalle llamativo de Santa Claus en el medio, posando junto a su árbol de Navidad y mostrando el resultado de la realización del postre casero.

Si bien las opiniones en sus redes son diversas, esta actividad demuestra su versatilidad como creadora de contenido y su capacidad de conectarse con diferentes intereses y pasiones de su comunidad en línea. La preparación detallada y su interactividad con el público evidencian la cercanía que Muriel mantiene con sus seguidores.

¿Qué opinan los expertos sobre el consumo de azúcar en las festividades?

Los expertos en nutrición suelen alertar sobre el consumo excesivo de azúcar durante las festividades, dado que tradicionalmente estas celebraciones están acompañadas de alimentos y bebidas altos en contenido azucarado. Establecen que el exceso de azúcar puede llevar a un aumento de peso y a un riesgo elevado de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y caries dentales.

Recomiendan moderación en el consumo de dulces y postres, y sugieren equilibrar las comidas festivas con opciones más saludables. También aconsejan prestar atención a las bebidas azucaradas y alcohólicas, que pueden contribuir de manera significativa a la ingesta total de azúcar. Además, enfatizan la importancia de mantener una rutina de actividad física regular, incluso durante las festividades, para ayudar a contrarrestar el consumo calórico adicional.