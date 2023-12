Alex Vernot respondió a los señalamientos que hizo Martha Lucía Zamora en su contra: “Mentiras”

El abogado dijo que los señalamientos que ha hecho Martha Lucía Zamora en su contra son mentiras - crédito Colprensa/EFE

La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora salió del Gobierno nacional, luego de que, presuntamente, el canciller Álvaro Leyva Durán la levantara a gritos por querer conciliar con Thomas Greg & Sons, que prepara una demanda contra el Estado por la licitación para la fabricación de los pasaportes en Colombia.

Además de los gritos, Zamora denunció que el hijo del canciller, Jorge Leyva, el director de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Juan Carlos Losada, y un tercero, hasta ahora desconocido, se habrían reunido en París (Francia) con empresarios españoles y árabes y que habrían hablado sobre la licitación de los pasaportes. El 6 de diciembre, El Tiempo reveló la identidad de esa tercera persona: el abogado Alex Vernot.

El nombre del conocido abogado salió a colación tanto en las declaraciones que dio Zamora en la Fiscalía General de la Nación el 5 de diciembre, como en la citación ante la Procuraduría General de la Nación el 6 de diciembre. En la diligencia, que duró más de tres horas, la exfuncionaria aseguró que supo de la reunión el fin de semana del 2 de diciembre y que esta le llegó en un mensaje cifrado.

En este también le advertían que en la reunión en el Hotel Intercontinental Le Grand de París se habló de la nueva licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia, que prepara la Cancillería, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara declarar desierto todo proceso licitatorio que tenga un solo proponente.

Por esa licitación es que Thomas Greg & Sons anunció una demanda por $117.000 millones en contra del Estado colombiano. Previo a la presentación de la demanda se debe evacuar la audiencia de conciliación, que está citada para el 15 de diciembre. Este fue la génesis de levantada a gritos que le pegó el canciller Leyva a Zamora.

El canciller, su hijo, el director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería y la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado son los protagonistas de un nuevo escándalo en el Gobierno Petro - crédito Juan Camilo Sánchez/Infobae

¿Qué dijo el abogado Vernot?

En X, el abogado Vernot replicó una publicación del exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza —que hizo fuertes acusaciones en su contra— diciendo que ni está interesado en ser embajador ni estuvo en ninguna reunión en París. En diálogo con El Tiempo también dijo que los señalamientos que hizo Zamora en su contra son “mentiras”.

Vamos por partes. Esta es la publicación de exviceministro Nieto, en la que le asegura que el presidente Petro quería nombrar a Vernot como embajador ante la UNESCO y no a su mujer, Laura Guillem: “Vernot ha sido siempre muy cercano a Petro. Era a él a quien quería nombrar embajador, no a su mujer. Presencia de Vernot, Losada y Jorge Leyva en París, ¿explica porqué Petro tomó partido por Álvaro Leyva y no por ML Zamora? ¿Tiene interés en el negocio?”

Así le contestó el abogado Vernot: “Nunca he estado interesado en ser embajador. Tampoco he ido a ninguna reunión. Ese es un mandado de alguien. Estoy acostumbrado”.

El abogado Vernot le contestó al exviceministro de Justicia, que dijo que al que querían nombrar como embajador ante la Unesco era al abogado y no a su esposa, Laura Guillem - crédito @AlexVernot/@RafaNietoLoaiza/X

En El Tiempo, el abogado dijo que es “mentira” que haya asistido a una reunión con Jorge Leyva y con Juan Carlos Losada para hablar sobre la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia, pero que sí estuvo cenando con ellos, pues pasó por el hotel en donde estaba hospedado Leyva y lo encontró con Losada y que allí no se habló de la licitación.

También dijo: “Esto no es gratuito. Hay alguien interesado en hacer daño”.

Hay que señalar que, según W Radio, Losada fue el fiscal en el caso Hyundai, en el que Vernot fue el defensor de Carlos Mattos, sobre esto dijo: “Ni siquiera supe que había sido fiscal del caso”. Para más curiosidades, según El Tiempo, Zamora fue la defensora de Vernot en el mismo caso.

El abogado Vernot aclaró que vio a Losada a inicios de noviembre durante la Tercera Sesión de negociaciones sobre la modernización del Convenio de Extradición entre los gobiernos de Francia y Colombia.